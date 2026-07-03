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Deniz Göktaş'a Tutuklanma Kararı Verildiği An Adliye Koridorları Tepkiyle İnledi

Deniz Göktaş'a Tutuklanma Kararı Verildiği An Adliye Koridorları Tepkiyle İnledi

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi ve Gündem Editörü
03.07.2026 - 15:27
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Komedyen Deniz Göktaş, tutuklandı. Harbiye'de sergilediği 'Ölü Deniz' gösterisini YouTube hesabına yükleyen Göktaş, 1 haftada 9 milyon izlendi. Gösterisi nedeniyle hedef gösterilen Göktaş,  “cumhurbaşkanına hakaret” ve “dini değerleri aşağılama” suçlarından tutuklandı. Deniz Göktaş'ın tutuklanma gerekçesi tutuklanma gerekçesi yurt dışına kaçma ve delilleri karartma şüphesi olarak belirtildi. Göktaş hakkında tutuklanma kararı an adliye koridorlarında protesto edildi.

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Deniz Göktaş'ın tutuklanma kararı protesto edildi.

Deniz Göktaş'ın tutuklanma kararı protesto edildi.

Komedyen Deniz Göktaş'ın tutuklanma kararı adliye koridorlarında protesto edildi. Deniz Göktaş için bir araya gelen vatandaşlar hem içerde hem dışarda karara tepki gösterdi. O anlar kameralara yansıdı.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi ve Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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