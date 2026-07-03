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Komedyen Deniz Göktaş Tutuklandı

Komedyen Deniz Göktaş Tutuklandı

Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
03.07.2026 - 15:03
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Komedyen Deniz Göktaş hakkında “cumhurbaşkanına hakaret” ve “dini değerleri aşağılama” suçlarından tutuklama talep edilmişti. 

Deniz Göktaş, tutuklandı. Göktaş, savcılık ifadesinde suçlamaları reddetmiş ve 'Gösteri boyunca bu tarz popüler figürler ideolojiler Türkiye'ye dair sosyolojik olaylara yaptığım gibi mizahi bir yaklaşımdır, başkaca bir amacım yoktur.' demişti.

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Komedyen Deniz Göktaş tutuklandı.

Komedyen Deniz Göktaş tutuklandı.

Deniz Göktaş, İstanbul Harbiye’de sergilediği ‘Ölü Deniz’ gösterisini YouTube hesabından yayınlamış ve 1 haftada 9 milyon izlenmeye ulaşmıştı. Komedyen Deniz Göktaş hakkında soruşturma başlatılmış, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada Göktaş'a 'Cumhurbaşkanına hakaret' ile 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' suçlamaları yöneltilmişti.

Gözaltına alınan Deniz Göktaş'ın ifadesine Habertürk'ten Ceylan Sever ulaşmış ve savcılık ifadesinden öne çıkan satırlar şu şekilde aktarılmıştı:

• 'Canlı bombalar arasında oruç tutup tutmamak şeklinde ayrım olmasının sebebi; kelime oyunu amaçlıdır. Ben oruç tutan insanlar uzun süre aç ve susuz kaldıkları için daha gergin olacaklarını düşünerek böyle bir şaka yaptım.

• Anayasa falan, kendin ol ya, kendin ol, kır kabuklarını Tayyip ya' 'Cumhurbaşkanı'nın hepimiz gibi kişisel gelişim videoları izlediğine ilişkin olarak yapılmış mizahi bir espridir. Bu söylemde herhangi bir aşağılama veya hakaret olduğunu düşünmüyorum.

Psikoloji mezunu olduğum için ve Cumhurbaşkanı'nın stresli bir görev yaptığını düşündüğüm için kendisinin terapisti olabileceğime yönelik olarak gerçekleştirilmiş mizahi bir paylaşımdır, bir aşağılama veya hakaret kastı bulunmamaktadır.'

Komedyen Deniz Göktaş'ın 3 Temmuz tarihinde  “cumhurbaşkanına hakaret” ve “dini değerleri aşağılama” suçlarından tutuklanması talep edildi. 

Deniz Göktaş, tutuklandı.

Gazeteci İbrahim Haskoloğlu, yurt dışından Türkiye'ye dönen ve gözaltına alınan Deniz Göktaş'ın tutuklanma gerekçesini açıkladı:

  • Yurt dışına kaçma ve

  • Delilleri karartma şüphesi

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Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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