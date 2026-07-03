Komedyen Deniz Göktaş Tutuklandı
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Komedyen Deniz Göktaş hakkında “cumhurbaşkanına hakaret” ve “dini değerleri aşağılama” suçlarından tutuklama talep edilmişti.
Deniz Göktaş, tutuklandı. Göktaş, savcılık ifadesinde suçlamaları reddetmiş ve 'Gösteri boyunca bu tarz popüler figürler ideolojiler Türkiye'ye dair sosyolojik olaylara yaptığım gibi mizahi bir yaklaşımdır, başkaca bir amacım yoktur.' demişti.
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Komedyen Deniz Göktaş tutuklandı.
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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