Komedyen Deniz Göktaş tutuklandı.

Deniz Göktaş, İstanbul Harbiye’de sergilediği ‘Ölü Deniz’ gösterisini YouTube hesabından yayınlamış ve 1 haftada 9 milyon izlenmeye ulaşmıştı. Komedyen Deniz Göktaş hakkında soruşturma başlatılmış, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada Göktaş'a 'Cumhurbaşkanına hakaret' ile 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' suçlamaları yöneltilmişti.

Gözaltına alınan Deniz Göktaş'ın ifadesine Habertürk'ten Ceylan Sever ulaşmış ve savcılık ifadesinden öne çıkan satırlar şu şekilde aktarılmıştı:

• 'Canlı bombalar arasında oruç tutup tutmamak şeklinde ayrım olmasının sebebi; kelime oyunu amaçlıdır. Ben oruç tutan insanlar uzun süre aç ve susuz kaldıkları için daha gergin olacaklarını düşünerek böyle bir şaka yaptım.

• Anayasa falan, kendin ol ya, kendin ol, kır kabuklarını Tayyip ya' 'Cumhurbaşkanı'nın hepimiz gibi kişisel gelişim videoları izlediğine ilişkin olarak yapılmış mizahi bir espridir. Bu söylemde herhangi bir aşağılama veya hakaret olduğunu düşünmüyorum.

• Psikoloji mezunu olduğum için ve Cumhurbaşkanı'nın stresli bir görev yaptığını düşündüğüm için kendisinin terapisti olabileceğime yönelik olarak gerçekleştirilmiş mizahi bir paylaşımdır, bir aşağılama veya hakaret kastı bulunmamaktadır.'

Komedyen Deniz Göktaş'ın 3 Temmuz tarihinde “cumhurbaşkanına hakaret” ve “dini değerleri aşağılama” suçlarından tutuklanması talep edildi.

Deniz Göktaş, tutuklandı.

Gazeteci İbrahim Haskoloğlu, yurt dışından Türkiye'ye dönen ve gözaltına alınan Deniz Göktaş'ın tutuklanma gerekçesini açıkladı: