Cem Yılmaz’dan Deniz Göktaş Gözaltına Alınmasına Tepki: Tüm Geçmişini Tek Gece Sildi
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Ünlü komedyen Cem Yılmaz, 2010 yılından bu yana aktif olduğu X (Twitter) hesabındaki tüm paylaşımlarını hiçbir açıklama yapmadan silerek sosyal medyada büyük bir yankı uyandırdı. Bu sürpriz hamle, yeni nesil stand-up sahnesinin başarılı ismi Deniz Göktaş’ın sahnede yaptığı bir şaka yüzünden gözaltına alınmasına yönelik sessiz protesto olarak yorumlandı.
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Türkiye'nin en popüler mizah ustası Cem Yılmaz, 16 yıllık dijital hafızasını tek bir hamlede sıfırlayarak gündemin ilk sırasına yerleşti.
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Deniz Göktaş Neden Gözaltına Alındı?
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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