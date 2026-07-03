Cem Yılmaz’dan Deniz Göktaş Gözaltına Alınmasına Tepki: Tüm Geçmişini Tek Gece Sildi

Milyonlarca takipçisi olan hesabındaki bütün gönderileri bir anda kaldıran başarılı komedyen, herhangi bir yazılı açıklama yapmayı tercih etmedi. Sosyal medya kullanıcıları, usta ismin bu radikal kararını, son yıllarda alternatif komedi tarzıyla büyük bir kitleye ulaşan Deniz Göktaş’ın yaşadığı adli sürece verilen dolaylı bir destek olarak yorumladı. Sosyal medya kullanıcıları, mizahın soruşturulduğu bir ortamda konuşmanın anlamı kalmadığını savunan bu tavrı, sektörel bir dayanışma zırhı olarak nitelendirdi.