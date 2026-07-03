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Cem Yılmaz’dan Deniz Göktaş Gözaltına Alınmasına Tepki: Tüm Geçmişini Tek Gece Sildi

Cem Yılmaz’dan Deniz Göktaş Gözaltına Alınmasına Tepki: Tüm Geçmişini Tek Gece Sildi

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
03.07.2026 - 08:59
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Ünlü komedyen Cem Yılmaz, 2010 yılından bu yana aktif olduğu X (Twitter) hesabındaki tüm paylaşımlarını hiçbir açıklama yapmadan silerek sosyal medyada büyük bir yankı uyandırdı. Bu sürpriz hamle, yeni nesil stand-up sahnesinin başarılı ismi Deniz Göktaş’ın sahnede yaptığı bir şaka yüzünden gözaltına alınmasına yönelik sessiz protesto olarak yorumlandı.

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Türkiye'nin en popüler mizah ustası Cem Yılmaz, 16 yıllık dijital hafızasını tek bir hamlede sıfırlayarak gündemin ilk sırasına yerleşti.

Türkiye'nin en popüler mizah ustası Cem Yılmaz, 16 yıllık dijital hafızasını tek bir hamlede sıfırlayarak gündemin ilk sırasına yerleşti.

Milyonlarca takipçisi olan hesabındaki bütün gönderileri bir anda kaldıran başarılı komedyen, herhangi bir yazılı açıklama yapmayı tercih etmedi. Sosyal medya kullanıcıları, usta ismin bu radikal kararını, son yıllarda alternatif komedi tarzıyla büyük bir kitleye ulaşan Deniz Göktaş’ın yaşadığı adli sürece verilen dolaylı bir destek olarak yorumladı. Sosyal medya kullanıcıları, mizahın soruşturulduğu bir ortamda konuşmanın anlamı kalmadığını savunan bu tavrı, sektörel bir dayanışma zırhı olarak nitelendirdi.

Deniz Göktaş Neden Gözaltına Alındı?

Deniz Göktaş Neden Gözaltına Alındı?

Deniz Göktaş’ın milyonlarca izlenen gösterisinin ardından soruşturma başlatılmıştı. 

Komedyen Deniz Göktaş’ın ‘Ölü Deniz’ isimli gösterisi Türkiye’nin bir numaralı gündemi olmuştu. Siyasi mizah içeren gösterinin ardından Göktaş hakkında ‘dini değerleri aşağılama’ suçlamasıyla soruşturma başlatılmıştı. 

Yurt dışında tatilde olduğunu belirten Göktaş, Türkiye’ye döndü. Göktaş, havaalanında gözaltına alındı.

Öte yandan Göktaş'ın YouTube hesabından yayınladığı gösterisi sadece 4 günde 6 milyon izlenmeye ulaşmıştı.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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