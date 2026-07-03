Boğaziçi Üniversitesi Mezuniyet Töreni’nde “Fotoğraf" Krizi: Öğrenci İstemedi, Öğretim Üyesi Kriz Çıkardı!

Felsefe Bölümü öğrencileri için düzenlenen törende, diplomasını almak üzere kürsüye gelen bir genç, belgesini takdim eden öğretim üyesi Yasin Ramazan Başaran ile birlikte poz vermeyi kabul etmedi. Genç mezunun kamera karşısında yan yana durmayı reddetmesi üzerine, akademisyen diplomayı elinde tutarak öğrenciye vermemekte direndi ve sahnede kısa süreli bir arbede yaşandı.

Öğretim üyesi ile öğrenci arasında diplomayı alma sırasında yaşanan karşılıklı çekiştirme, salondaki davetlilerin ve diğer mezunların dikkatinden kaçmadı. Akademisyenin hamlesine rağmen tavrından ödün vermeyen ve fotoğraf karesinden çıkan öğrenciye, salonda bulunan dönem arkadaşları yoğun alkış temposuyla destek verdi. Sahnede yaşanan bu fiziki gerilim, salondan yükselen alkışlı protesto eşliğinde son buldu.

Törenin hemen ardından yaşanan bu olay, üniversite öğrencilerinin haberleşme kanalı olan 'Boğaziçi'nin Sesi' üzerinden yapılan bir açıklamayla sosyal medyanın gündemine taşındı. Öğrenci platformu tarafından yapılan paylaşımda, söz konusu öğretim üyesinin göreve geliş biçimi eleştirilerek sahnede yaşananlar bir 'fiziksel müdahale' olarak nitelendirildi. Açıklamada, diplomayı vermekte zorluk çıkaran akademisyenin bölümden uzaklaştırılması talep edilirken, öğrencilerin baskılara boyun eğmeyeceği vurgusu yapıldı.