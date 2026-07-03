Boğaziçi Üniversitesi Mezuniyet Töreni’nde “Fotoğraf" Krizi: Öğrenci İstemedi, Öğretim Üyesi Kriz Çıkardı!
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Boğaziçi Üniversitesi Felsefe Bölümü mezuniyet töreni, benzerine az rastlanır bir protestoya sahne oldu. Diplomasını almak için sahneye çıkan bir öğrenci, belgesini takdim eden öğretim üyesiyle fotoğraf karesinde yer almayı reddedince sahnede gergin anlar yaşandı.
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Boğaziçi Üniversitesi'nde kep atma heyecanının yaşandığı dakikalarda sahnede beklenmedik bir kriz patlak verdi.
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İşte mezuniyet töreninde yaşananlar:
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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