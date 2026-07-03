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Boğaziçi Üniversitesi Mezuniyet Töreni’nde “Fotoğraf" Krizi: Öğrenci İstemedi, Öğretim Üyesi Kriz Çıkardı!

Boğaziçi Üniversitesi Mezuniyet Töreni’nde “Fotoğraf" Krizi: Öğrenci İstemedi, Öğretim Üyesi Kriz Çıkardı!

Boğaziçi Üniversitesi
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
03.07.2026 - 07:10
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Boğaziçi Üniversitesi Felsefe Bölümü mezuniyet töreni, benzerine az rastlanır bir protestoya sahne oldu. Diplomasını almak için sahneye çıkan bir öğrenci, belgesini takdim eden öğretim üyesiyle fotoğraf karesinde yer almayı reddedince sahnede gergin anlar yaşandı.

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Boğaziçi Üniversitesi'nde kep atma heyecanının yaşandığı dakikalarda sahnede beklenmedik bir kriz patlak verdi.

Boğaziçi Üniversitesi'nde kep atma heyecanının yaşandığı dakikalarda sahnede beklenmedik bir kriz patlak verdi.

Felsefe Bölümü öğrencileri için düzenlenen törende, diplomasını almak üzere kürsüye gelen bir genç, belgesini takdim eden öğretim üyesi Yasin Ramazan Başaran ile birlikte poz vermeyi kabul etmedi. Genç mezunun kamera karşısında yan yana durmayı reddetmesi üzerine, akademisyen diplomayı elinde tutarak öğrenciye vermemekte direndi ve sahnede kısa süreli bir arbede yaşandı.

Öğretim üyesi ile öğrenci arasında diplomayı alma sırasında yaşanan karşılıklı çekiştirme, salondaki davetlilerin ve diğer mezunların dikkatinden kaçmadı. Akademisyenin hamlesine rağmen tavrından ödün vermeyen ve fotoğraf karesinden çıkan öğrenciye, salonda bulunan dönem arkadaşları yoğun alkış temposuyla destek verdi. Sahnede yaşanan bu fiziki gerilim, salondan yükselen alkışlı protesto eşliğinde son buldu.

Törenin hemen ardından yaşanan bu olay, üniversite öğrencilerinin haberleşme kanalı olan 'Boğaziçi'nin Sesi' üzerinden yapılan bir açıklamayla sosyal medyanın gündemine taşındı. Öğrenci platformu tarafından yapılan paylaşımda, söz konusu öğretim üyesinin göreve geliş biçimi eleştirilerek sahnede yaşananlar bir 'fiziksel müdahale' olarak nitelendirildi. Açıklamada, diplomayı vermekte zorluk çıkaran akademisyenin bölümden uzaklaştırılması talep edilirken, öğrencilerin baskılara boyun eğmeyeceği vurgusu yapıldı.

İşte mezuniyet töreninde yaşananlar:

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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