Diyanet, Cuma Hutbesinde Üstü Kapalı Şekilde Deniz Göktaş'a Yer Verildi

Diyanet İşleri Başkanlığı Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü, bu haftaki cuma hutbesini 'Yaz Kur’an Kursları' başlığıyla yayımladı. Hutbede, öğrencilerin eğitim öğretim yılını tamamlayarak yaz tatiline girdiği hatırlatılırken, çocukların nitelikli bir eğitimle yetişmesinin hem toplum hem de geleceğin inşası açısından büyük önem taşıdığı vurgulandı.

Hutbede, bir insanı gerçek anlamda kıymetli kılan unsurun yalnızca bilgi sahibi olması değil, bunun yanında imanını muhafaza etmesi ve başarısını ahlakla taçlandırması olduğu ifade edildi. Ayrıca Hz. Muhammed’in, 'Hiçbir anne baba, çocuğuna güzel terbiyeden daha kıymetli bir bağışta bulunmamıştır' sözü hatırlatılarak ailelerin çocuk eğitimindeki sorumluluğuna dikkat çekildi.