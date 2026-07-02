Diyanet, Cuma Hutbesinde Üstü Kapalı Şekilde Deniz Göktaş'a Yer Verildi
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Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yarın Türkiye genelindeki camilerde okunacak cuma hutbesinde, dini ve manevi değerlere yönelik saygının önemine vurgu yapıldı. Hutbede, kutsalların mizah adı altında hedef alınmasının özellikle genç nesiller üzerinde olumsuz etkiler oluşturduğu belirtilirken, çocukların değerlerinden uzaklaşma riskiyle karşı karşıya olduğu ifade edildi.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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