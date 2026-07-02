article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Diyanet, Cuma Hutbesinde Üstü Kapalı Şekilde Deniz Göktaş'a Yer Verildi

Diyanet, Cuma Hutbesinde Üstü Kapalı Şekilde Deniz Göktaş'a Yer Verildi

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
03.07.2026 - 00:03
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yarın Türkiye genelindeki camilerde okunacak cuma hutbesinde, dini ve manevi değerlere yönelik saygının önemine vurgu yapıldı. Hutbede, kutsalların mizah adı altında hedef alınmasının özellikle genç nesiller üzerinde olumsuz etkiler oluşturduğu belirtilirken, çocukların değerlerinden uzaklaşma riskiyle karşı karşıya olduğu ifade edildi.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Diyanet İşleri Başkanlığı Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü, bu haftaki cuma hutbesini 'Yaz Kur’an Kursları' başlığıyla yayımladı. Hutbede, öğrencilerin eğitim öğretim yılını tamamlayarak yaz tatiline girdiği hatırlatılırken, çocukların nitelikli bir eğitimle yetişmesinin hem toplum hem de geleceğin inşası açısından büyük önem taşıdığı vurgulandı.

Hutbede, bir insanı gerçek anlamda kıymetli kılan unsurun yalnızca bilgi sahibi olması değil, bunun yanında imanını muhafaza etmesi ve başarısını ahlakla taçlandırması olduğu ifade edildi. Ayrıca Hz. Muhammed’in, 'Hiçbir anne baba, çocuğuna güzel terbiyeden daha kıymetli bir bağışta bulunmamıştır' sözü hatırlatılarak ailelerin çocuk eğitimindeki sorumluluğuna dikkat çekildi.

Hutbede Deniz Göktaş'tan mı bahsediliyor?

Hutbede Deniz Göktaş'tan mı bahsediliyor?

Hutbede anne ve babalara da önemli uyarılarda bulunuldu. “Modern çağın getirdiği tüketim kültürü, dijital mecraların bilinçsiz kullanımı, zaman zaman kutsallarımızın mizah adı altında alaya alınması, çocuklarımızı günden güne değerlerimizden uzaklaştırmaktadır. Tertemiz dimağlar, batıl inançlar, sapkın akımlar, bağımlılık ve akran zorbalığının girdabında kaybolma riskiyle karşı karşıya” ifadeleriyle çocukların karşı karşıya olduğu risklere dikkat çekildi.

Söz konusu tehditlerin aşılmasının mümkün olduğu belirtilen hutbede, çözümün çocukları akla ve gönle hitap eden ilim, hikmet ve manevi değerlerle buluşturmak olduğu vurgulandı.

Sosyal medyada bu bölümün Deniz Göktaş'ın kastedilerek yazıldığı konuşulmaya başlandı.

Suçlamalar belli oldu.

Suçlamalar belli oldu.

Sabah saatlerinde Türkiye’ye dönen ve havalimanında gözaltına alınan komedyen Göktaş, “Cumhurbaşkanına hakaret” ile “halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama” suçlamaları kapsamında yarın adliyeye sevk edilecek.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
21
16
5
3
2
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın