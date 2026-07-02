Ankara'daki NATO Zirvesi İçin Yeni Yasak: Motosiklet Kullanmak Yasaklandı

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Ankara Valiliği, 6-9 Temmuz tarihleri arasında zirve kapsamında belirlenen güzergâhlar ile heyetlerin konaklayacağı otellerin çevresinde motosiklet kullanımına da geçici kısıtlama getirileceğini duyurdu. Bu süre boyunca söz konusu bölgelerde motosikletlerin trafiğe çıkmasına izin verilmeyecek.

Alınan tedbirler yalnızca ana ulaşım arterleriyle sınırlı kalmayacak. Valiliğin açıklamasına göre, zirve güzergâhına cephesi bulunan konutlar, iş yerleri, kamu kurumları, üniversiteler, alışveriş merkezleri, marketler, araç servisleri, taksi durakları ve bu noktalara ait otoparklar da uygulama kapsamına alındı.

Bu bölgelerde 4-9 Temmuz tarihleri arasında araç, karavan ve konteyner gibi taşıtların park edilmemesi istendi. Valilik, güvenlik önlemlerinin sorunsuz uygulanabilmesi ve vatandaşların herhangi bir mağduriyet yaşamaması için belirtilen tarih ve saatlerde duyurulan kurallara uyulmasının önem taşıdığını belirtti.