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Ankara'daki NATO Zirvesi İçin Yeni Yasak: Motosiklet Kullanmak Yasaklandı

Ankara'daki NATO Zirvesi İçin Yeni Yasak: Motosiklet Kullanmak Yasaklandı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
02.07.2026 - 20:53
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Ankara Valiliği, 7-8 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilecek 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi öncesinde kent genelinde uygulanacak güvenlik ve ulaşım önlemlerini açıkladı. Yapılan duyuruya göre, 6-9 Temmuz arasında zirve güzergâhlarına park edilen araçlar kaldırılacak, belirli bölgelerde motosiklet kullanımına izin verilmeyecek. Ayrıca 5-10 Temmuz tarihleri arasında tankerler, beton mikserleri, çekiciler ve ağır tonajlı araçların şehir merkezine girişleri sınırlandırılacak.

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Yasak kapsamı genişliyor.

Yasak kapsamı genişliyor.

Ankara Valiliği, 7-8 Temmuz 2026 tarihlerinde gerçekleştirilecek 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi öncesinde uygulanacak ek güvenlik ve ulaşım tedbirlerini kamuoyuyla paylaştı.

Valiliğin duyurusuna göre zirve boyunca başkentteki bazı ana yollar, otellerin bulunduğu bölgeler ve yabancı heyetlerin geçiş güzergâhlarında park yasağı uygulanacak. Kurallara aykırı şekilde bırakılan araçlar çekilecek, belirli alanlarda motosiklet trafiği durdurulacak ve ağır tonajlı araçların şehir merkezine girişine geçici olarak izin verilmeyecek.

Zirve hazırlıkları kapsamında daha önce alınan gösteri ve protesto kısıtlamaları, akreditasyon uygulamaları, kamu personeline yönelik idari izin kararları, bazı parkların geçici süreyle kapatılması ve güzergâhlardaki alanların brandalarla kapatılması muhalefet tarafından eleştirilmişti. Son açıklamayla birlikte Ankara'da zirve için yürürlüğe konulan güvenlik önlemlerinin kapsamı daha da genişletildi.

Güzergahlardaki araçlar çekilecek.

Güzergahlardaki araçlar çekilecek.

Valiliğin duyurusuna göre, UKOME kararı doğrultusunda 6-9 Temmuz 2026 tarihleri arasında başta Esenboğa Havalimanı ile Ankara Etimesgut Havalimanı olmak üzere, zirveye katılacak heyetlerin kullanacağı ulaşım güzergâhlarında park halinde bulunan araçlar kaldırılacak.

Tedbirler kapsamında O-20 Ankara Çevre Yolu'nun Kuzey Ankara kesiminde, Mamak Ortaköy bağlantısından Yenimahalle Yuvaköy yoluna kadar uzanan bölüm de uygulama alanına dahil edildi.

Park yasağı ve araç çekme işlemlerinin uygulanacağı güzergâhlar arasında Mevlana Bulvarı, Turgut Özal Bulvarı, İsmet İnönü Bulvarı, Dumlupınar Bulvarı, Anadolu Bulvarı, Sakıp Sabancı Bulvarı, Ankara Bulvarı, Atatürk Bulvarı, 1071 Malazgirt Bulvarı, Türk Kızılay Caddesi, Beştepe Caddesi, Söğütözü Caddesi, Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi, Alparslan Türkeş Caddesi ile Ufuk Üniversitesi Caddesi de bulunuyor.

Motosikletler trafiğe çıkamayacak.

Motosikletler trafiğe çıkamayacak.

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Ankara Valiliği, 6-9 Temmuz tarihleri arasında zirve kapsamında belirlenen güzergâhlar ile heyetlerin konaklayacağı otellerin çevresinde motosiklet kullanımına da geçici kısıtlama getirileceğini duyurdu. Bu süre boyunca söz konusu bölgelerde motosikletlerin trafiğe çıkmasına izin verilmeyecek.

Alınan tedbirler yalnızca ana ulaşım arterleriyle sınırlı kalmayacak. Valiliğin açıklamasına göre, zirve güzergâhına cephesi bulunan konutlar, iş yerleri, kamu kurumları, üniversiteler, alışveriş merkezleri, marketler, araç servisleri, taksi durakları ve bu noktalara ait otoparklar da uygulama kapsamına alındı.

Bu bölgelerde 4-9 Temmuz tarihleri arasında araç, karavan ve konteyner gibi taşıtların park edilmemesi istendi. Valilik, güvenlik önlemlerinin sorunsuz uygulanabilmesi ve vatandaşların herhangi bir mağduriyet yaşamaması için belirtilen tarih ve saatlerde duyurulan kurallara uyulmasının önem taşıdığını belirtti.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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