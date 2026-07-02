Ankara'daki NATO Zirvesi İçin Yeni Yasak: Motosiklet Kullanmak Yasaklandı
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Ankara Valiliği, 7-8 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilecek 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi öncesinde kent genelinde uygulanacak güvenlik ve ulaşım önlemlerini açıkladı. Yapılan duyuruya göre, 6-9 Temmuz arasında zirve güzergâhlarına park edilen araçlar kaldırılacak, belirli bölgelerde motosiklet kullanımına izin verilmeyecek. Ayrıca 5-10 Temmuz tarihleri arasında tankerler, beton mikserleri, çekiciler ve ağır tonajlı araçların şehir merkezine girişleri sınırlandırılacak.
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Yasak kapsamı genişliyor.
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Güzergahlardaki araçlar çekilecek.
Motosikletler trafiğe çıkamayacak.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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