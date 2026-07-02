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Almanya ve Hollanda Penaltılarla Elendi Diye, Kuralların Adil Olmadığını Söyleyen Athletic'le Dalga Geçtiler

Almanya ve Hollanda Penaltılarla Elendi Diye, Kuralların Adil Olmadığını Söyleyen Athletic'le Dalga Geçtiler

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
02.07.2026 - 19:35
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Dünya Kupası'nda son 32 turu iki büyük sürprize neden oldu şimdiye dek. Almanya, Paraguay'a elendi; Hollanda, Fas'a elendi. İki takımın da penaltılarla elenmesi dikkat çekerken dünyaca ünlü spor sitesi The Athletic'in 'Penaltılar o kadar da adil değil mi acaba?' tarzı yazısı tüm dünyada tepkilerin odağı oldu. 

Kullanıcılar mevcut kuralların zaten güçlü takımların elenmemesi için düzenlendiğini hatırlattı.

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İki devin elenmesi yeni çözümler arattı.

İki devin elenmesi yeni çözümler arattı.

Almanya ve Hollanda'nın yenilmesinin ardından The Athletic yayınlanan yazısına şöyle bir giriş yaptı: 

'2026 Dünya Kupası'nda ilk penaltı atışları yaşandı ve tarihten bir sapmayla... Almanya kaybetti.

Dramatikti, insanı içine çekiyordu, duygusaldı ve her zaman olduğu gibi bir taraf için son derece acımasızdı.

Bu, Alman oyuncularının bir Dünya Kupası'nda penaltı atışlarında kaybeden taraf olma acısını ilk kez yaşadıkları andı, ama 11 metreden bir kaleciye karşı penaltıda kaybetmenin yıkımını hisseden yüzlerce oyuncu var.

Birkaç saat sonra sıra Hollandalılara geldi.

Oyun, yıllar içinde uzatma kurallarını değiştirdi; altın gol ya da gümüş gol sonrası anında kazanma veya kaybetme, uzatmanın bir yarısında beraberliği kazanılabilir hale getirdi, oysa penaltı atışları büyük ölçüde aynı kaldı.

Ama daha iyi bir yolu var mı? Daha adil bir yol? Yetenekleri daha isabetli sınayan bir yöntem?'

Futbol kamuoyu ise bu nafile arayışla resmen dalga geçti. İşte tepkiler:

"Almanya ve Hollanda yenilince elbette manşet bu olurdu."

"Almanya ve Hollanda yenilince elbette manşet bu olurdu."
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"Futbol zaten iyi durumda, teşekkürler beyler"

"Futbol zaten iyi durumda, teşekkürler beyler"
twitter.com

"Penaltılardan önce 120 dakika oynuyorlar, lanet olası bir maçı daha ne şekilde bitirmesini istiyorsun, sucuklu ekmek yeme yarışmasında mı?"

"Penaltılardan önce 120 dakika oynuyorlar, lanet olası bir maçı daha ne şekilde bitirmesini istiyorsun, sucuklu ekmek yeme yarışmasında mı?"
twitter.com

"Avrupalılar her yenildiklerinde kuralları değiştirmeye çalışır."

"Avrupalılar her yenildiklerinde kuralları değiştirmeye çalışır."
twitter.com
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"Amerikalıların futbola verdikleri zarar. Lütfen, yeter artık."

"Amerikalıların futbola verdikleri zarar. Lütfen, yeter artık."
twitter.com
twitter.com

Muhtemelen hayatımda okuduğum en aptalca makale

Muhtemelen hayatımda okuduğum en aptalca makale
twitter.com

"Takım 90 dakika sonunda hala berabere kalırsa takımların 30 dakika daha oynamasına izin vermek gibi bir şey yapabilirsiniz."

"Takım 90 dakika sonunda hala berabere kalırsa takımların 30 dakika daha oynamasına izin vermek gibi bir şey yapabilirsiniz."
twitter.com

"İfade özgürlüğü çok fazla ileri gitti. Amerikalıların futbol hakkındaki görüşlerinin önemli olduğunu düşünmelerine izin verdik."

"İfade özgürlüğü çok fazla ileri gitti. Amerikalıların futbol hakkındaki görüşlerinin önemli olduğunu düşünmelerine izin verdik."
twitter.com
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"Futbolun wokelaşması penaltılara kadar uzanmak istiyorlar."

"Futbolun wokelaşması penaltılara kadar uzanmak istiyorlar."
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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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