Almanya ve Hollanda Penaltılarla Elendi Diye, Kuralların Adil Olmadığını Söyleyen Athletic'le Dalga Geçtiler
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Dünya Kupası'nda son 32 turu iki büyük sürprize neden oldu şimdiye dek. Almanya, Paraguay'a elendi; Hollanda, Fas'a elendi. İki takımın da penaltılarla elenmesi dikkat çekerken dünyaca ünlü spor sitesi The Athletic'in 'Penaltılar o kadar da adil değil mi acaba?' tarzı yazısı tüm dünyada tepkilerin odağı oldu.
Kullanıcılar mevcut kuralların zaten güçlü takımların elenmemesi için düzenlendiğini hatırlattı.
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İki devin elenmesi yeni çözümler arattı.
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"Almanya ve Hollanda yenilince elbette manşet bu olurdu."
"Futbol zaten iyi durumda, teşekkürler beyler"
"Penaltılardan önce 120 dakika oynuyorlar, lanet olası bir maçı daha ne şekilde bitirmesini istiyorsun, sucuklu ekmek yeme yarışmasında mı?"
"Avrupalılar her yenildiklerinde kuralları değiştirmeye çalışır."
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"Amerikalıların futbola verdikleri zarar. Lütfen, yeter artık."
Muhtemelen hayatımda okuduğum en aptalca makale
"Takım 90 dakika sonunda hala berabere kalırsa takımların 30 dakika daha oynamasına izin vermek gibi bir şey yapabilirsiniz."
"İfade özgürlüğü çok fazla ileri gitti. Amerikalıların futbol hakkındaki görüşlerinin önemli olduğunu düşünmelerine izin verdik."
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"Futbolun wokelaşması penaltılara kadar uzanmak istiyorlar."
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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