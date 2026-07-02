Almanya ve Hollanda Penaltılarla Elendi Diye, Kuralların Adil Olmadığını Söyleyen Athletic'le Dalga Geçtiler

Almanya ve Hollanda'nın yenilmesinin ardından The Athletic yayınlanan yazısına şöyle bir giriş yaptı:

'2026 Dünya Kupası'nda ilk penaltı atışları yaşandı ve tarihten bir sapmayla... Almanya kaybetti.

Dramatikti, insanı içine çekiyordu, duygusaldı ve her zaman olduğu gibi bir taraf için son derece acımasızdı.

Bu, Alman oyuncularının bir Dünya Kupası'nda penaltı atışlarında kaybeden taraf olma acısını ilk kez yaşadıkları andı, ama 11 metreden bir kaleciye karşı penaltıda kaybetmenin yıkımını hisseden yüzlerce oyuncu var.

Birkaç saat sonra sıra Hollandalılara geldi.

Oyun, yıllar içinde uzatma kurallarını değiştirdi; altın gol ya da gümüş gol sonrası anında kazanma veya kaybetme, uzatmanın bir yarısında beraberliği kazanılabilir hale getirdi, oysa penaltı atışları büyük ölçüde aynı kaldı.

Ama daha iyi bir yolu var mı? Daha adil bir yol? Yetenekleri daha isabetli sınayan bir yöntem?'

Futbol kamuoyu ise bu nafile arayışla resmen dalga geçti. İşte tepkiler: