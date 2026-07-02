Trafik Sigortasında Risk Grupları Arasındaki Fark Yüzde 500'ü Buldu

Güncellenen tarifeyle birlikte içten yanmalı motora sahip binek otomobillerde en yüksek risk grubunu ifade eden 0. basamak ile en yüksek hasarsızlık indiriminin uygulandığı 8. basamak arasındaki prim farkı üç büyük şehirde dikkat çekici seviyelere ulaştı.

Tavan fiyatlara göre İstanbul'da 0. basamaktaki sürücüler için zorunlu trafik sigortası primi 56 bin 367 TL olarak belirlenirken, 8. basamaktaki sürücüler 9 bin 395 TL prim ödeyecek.

Ankara'da en yüksek risk grubunda yer alan sürücüler için tavan prim 54 bin 772 TL olurken, en düşük risk grubundakiler için bu tutar 9 bin 129 TL seviyesinde olacak.

İzmir'de ise 0. basamak sürücüler için azami prim 53 bin 177 TL, 8. basamakta bulunan sürücüler için ise 8 bin 863 TL olarak uygulanacak.