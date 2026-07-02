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Trafik Sigortasında Risk Grupları Arasındaki Fark Yüzde 500'ü Buldu

Trafik Sigortasında Risk Grupları Arasındaki Fark Yüzde 500'ü Buldu

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
02.07.2026 - 20:18
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Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK) ile Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi (SBM) verilerine göre zorunlu trafik sigortasında prim tavanları temmuz ayı itibarıyla yüzde 4 artırıldı. Güncellenen tarifeyle birlikte İstanbul'da 4. risk basamağında yer alan bir otomobil için uygulanacak asgari prim 18 bin 789 TL oldu. Böylece en düşük risk grubundaki sürücüler ile en yüksek risk grubundakiler arasında ödenecek prim farkı yüzde 500 seviyesine çıktı.

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Maliyet basamakları arasında fark daha da açıldı.

Maliyet basamakları arasında fark daha da açıldı.

Zorunlu trafik sigortasında temmuz ayı tarifesi yürürlüğe girdi. Sürücülerin kazalarda üçüncü kişilere verebileceği maddi ve bedeni zararları teminat altına alan sigortada primler güncellenirken, hasarsızlık ve hasar geçmişine göre belirlenen risk basamakları arasındaki ücret farkı da daha belirgin hale geldi.

Üç büyükşehirde maliyetler belli oldu.

Üç büyükşehirde maliyetler belli oldu.

Güncellenen tarifeyle birlikte içten yanmalı motora sahip binek otomobillerde en yüksek risk grubunu ifade eden 0. basamak ile en yüksek hasarsızlık indiriminin uygulandığı 8. basamak arasındaki prim farkı üç büyük şehirde dikkat çekici seviyelere ulaştı.

Tavan fiyatlara göre İstanbul'da 0. basamaktaki sürücüler için zorunlu trafik sigortası primi 56 bin 367 TL olarak belirlenirken, 8. basamaktaki sürücüler 9 bin 395 TL prim ödeyecek.

Ankara'da en yüksek risk grubunda yer alan sürücüler için tavan prim 54 bin 772 TL olurken, en düşük risk grubundakiler için bu tutar 9 bin 129 TL seviyesinde olacak.

İzmir'de ise 0. basamak sürücüler için azami prim 53 bin 177 TL, 8. basamakta bulunan sürücüler için ise 8 bin 863 TL olarak uygulanacak.

Ticari taksiler için yeni tarife duyuruldu.

Ticari taksiler için yeni tarife duyuruldu.

Temmuz ayı tarifesiyle birlikte ticari taksiler için uygulanacak zorunlu trafik sigortası primleri de güncellendi. Trafikte daha uzun süre bulunan ve kaza riski binek otomobillere kıyasla daha yüksek kabul edilen ticari taksilerde tavan primler yeniden belirlendi.

Yeni tarifeye göre İstanbul'da 0. risk basamağındaki bir ticari taksi için azami trafik sigortası primi 160 bin 593 TL'ye yükseldi. Hasarsızlık indiriminin en üst seviyesi olan 8. basamaktaki taksiciler ise en az 26 bin 766 TL prim ödeyecek.

Ankara'da 0. basamaktaki ticari taksiler için belirlenen tavan prim 156 bin 48 TL olurken, İzmir'de bu tutar 151 bin 503 TL olarak uygulanacak.

Sigortasız araçlar trafikten men edilecek.

Sigortasız araçlar trafikten men edilecek.

Zorunlu trafik sigortası yaptırılmadan araçların trafiğe çıkmasına mevzuat kapsamında izin verilmiyor. Yapılan yol kontrollerinde veya elektronik denetim sistemleri aracılığıyla sigortasız olduğu belirlenen araç sahiplerine idari para cezası uygulanıyor.

Bunun yanı sıra sigortası bulunmayan araçlar, çekici yardımıyla yediemin otoparkına çekilerek trafikten men ediliyor. Araçların yeniden trafiğe çıkabilmesi için geçerli bir zorunlu trafik sigortası poliçesinin ibraz edilmesi gerekiyor.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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