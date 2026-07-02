Trafik Sigortasında Risk Grupları Arasındaki Fark Yüzde 500'ü Buldu
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Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK) ile Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi (SBM) verilerine göre zorunlu trafik sigortasında prim tavanları temmuz ayı itibarıyla yüzde 4 artırıldı. Güncellenen tarifeyle birlikte İstanbul'da 4. risk basamağında yer alan bir otomobil için uygulanacak asgari prim 18 bin 789 TL oldu. Böylece en düşük risk grubundaki sürücüler ile en yüksek risk grubundakiler arasında ödenecek prim farkı yüzde 500 seviyesine çıktı.
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Maliyet basamakları arasında fark daha da açıldı.
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Üç büyükşehirde maliyetler belli oldu.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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