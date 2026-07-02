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Milli Tenisçi Zeynep Sönmez'in Filistin Broşu Takmasına İzin Vermediler

Milli Tenisçi Zeynep Sönmez'in Filistin Broşu Takmasına İzin Vermediler

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
02.07.2026 - 18:20
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Milli tenisçi Zeynep Sönmez, turnuva organizasyonlarının Filistin'e destek amacı taşıyan broşların kullanılmasına izin vermemesi üzerine, mesajını bu kez raketine taşıdı. Milli tenisçi, korta karpuz figürlü bir titreşim önleyici takarak çıktı.

Sönmez broş takmak istediğini ancak organizasyonun bunu engellediğini söyledi.

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Zeynep basın toplantısında ilk olarak kendi performansına değindi.

Zeynep basın toplantısında ilk olarak kendi performansına değindi.

Karşılaşmanın ardından değerlendirmelerde bulunan Zeynep Sönmez, Wimbledon'da istediği seviyeye ulaşamadığını söyledi. Milli tenisçi, 'Bugün oyunum istediğim gibi değildi. Planladığım tenis anlayışını korta yansıtamadım. Topu iyi hissetmediğim, ritmimi bulamadığım bir gündü.' ifadelerini kullandı.

Rakibinin performansını da öven Sönmez, karşılaşmayı rakibinin hak ettiğini belirterek, kritik anlarda daha istikrarlı kalması ve belirlediği oyun planına sadık olması gerektiğini söyledi. Basit hataların kendisini zor durumda bıraktığını dile getiren milli sporcu, bu eksikleri gidermek için çalışmalarını sürdüreceğini ifade etti.

Zeynep Sönmez'in Filistin broşuna izin vermemişler.

Zeynep Sönmez'in Filistin broşuna izin vermemişler.

Zeynep Sönmez, raketine taktığı karpuz tasarımlı titreşim önleyiciyle vermek istediği mesajın sorulması üzerine Filistin'e desteğini bu şekilde göstermeyi tercih ettiğini söyledi.

'Daha önce broş takıyordum. Turnuvalar artık onu takmama izin vermiyor. Ukrayna bayrağına izin veriliyor ama Filistin'e izin verilmiyor diye bu konu hakkında yöneticilerle ufak bir tartışma yaşadık fakat konuşmalarımızın sonucunda kesinlikle izin vermediklerini söylediler. O yüzden broş takamıyorum. Titreşim önleyiciyi takabiliyorum, ona bir şey diyemiyorlar. Ben de o yüzden o karpuz simgesini raketime takıyorum.'

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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