Milli Tenisçi Zeynep Sönmez'in Filistin Broşu Takmasına İzin Vermediler

Zeynep Sönmez, raketine taktığı karpuz tasarımlı titreşim önleyiciyle vermek istediği mesajın sorulması üzerine Filistin'e desteğini bu şekilde göstermeyi tercih ettiğini söyledi.

'Daha önce broş takıyordum. Turnuvalar artık onu takmama izin vermiyor. Ukrayna bayrağına izin veriliyor ama Filistin'e izin verilmiyor diye bu konu hakkında yöneticilerle ufak bir tartışma yaşadık fakat konuşmalarımızın sonucunda kesinlikle izin vermediklerini söylediler. O yüzden broş takamıyorum. Titreşim önleyiciyi takabiliyorum, ona bir şey diyemiyorlar. Ben de o yüzden o karpuz simgesini raketime takıyorum.'