Milli Tenisçi Zeynep Sönmez'in Filistin Broşu Takmasına İzin Vermediler
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Milli tenisçi Zeynep Sönmez, turnuva organizasyonlarının Filistin'e destek amacı taşıyan broşların kullanılmasına izin vermemesi üzerine, mesajını bu kez raketine taşıdı. Milli tenisçi, korta karpuz figürlü bir titreşim önleyici takarak çıktı.
Sönmez broş takmak istediğini ancak organizasyonun bunu engellediğini söyledi.
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Zeynep basın toplantısında ilk olarak kendi performansına değindi.
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Zeynep Sönmez'in Filistin broşuna izin vermemişler.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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