Bir İran Vatandaşı İran'ın Uğradığı Haksızlıklar Sebebiyle 1 Milyar Dolarlık Dava Açtı

Afrasiabi'nin hikâyesi davayı daha da ilginç kılıyor. Harvard'da ders vermiş, otuzdan fazla kitap yazmış bir isim; 2021'de İran hükümeti adına kayıt dışı ajanlık yapmakla suçlanarak evinde gözaltına alınmış, kendisi bunu reddedip sadece bir 'danışman' olduğunu söylemişti. Dava görülmeden, Katar aracılığıyla yürütülen bir İran-ABD mahkûm takasının parçası olarak Joe Biden tarafından affedilmiş. Sonrasında hem kendisini bu duruma sokan İran hükümetine hem de kendisine 'İran casusu' diyen sunucu Piers Morgan'a dava açmıştı.