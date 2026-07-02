Bir İran Vatandaşı İran'ın Uğradığı Haksızlıklar Sebebiyle 1 Milyar Dolarlık Dava Açtı
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
İran'ın Dünya Kupası'ndan elenmesinin ardından, geçmişte Tahran adına kayıt dışı ajanlık yapmakla suçlanmış bir İranlı siyaset bilimci FIFA'ya, başkan Gianni Infantino'ya ve isimleri belirsiz FIFA yetkililerine karşı 1 milyar dolarlık dava açtı. Massachusetts sakini 68 yaşındaki Lotfolah Kaveh Afrasiabi, Boston'daki federal mahkemeye 30 Haziran'da verdiği dilekçede, İran millî takımını destekleyen ve 'sevdikleri takıma yönelik açık ayrımcılık yüzünden duygusal olarak yaralandığını' öne sürdüğü 91 milyona yakın İranlı ve İranlı-Amerikalı adına toplu dava statüsü talep ediyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Davanın en önemli sebebi iptal edilen gol.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
"Kupanın en çok ezilen ekibi"
Davaya açan kişinin kimliği hayli ilgin.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın