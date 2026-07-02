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Bir İran Vatandaşı İran'ın Uğradığı Haksızlıklar Sebebiyle 1 Milyar Dolarlık Dava Açtı

etiket Bir İran Vatandaşı İran'ın Uğradığı Haksızlıklar Sebebiyle 1 Milyar Dolarlık Dava Açtı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
02.07.2026 - 21:33
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İran'ın Dünya Kupası'ndan elenmesinin ardından, geçmişte Tahran adına kayıt dışı ajanlık yapmakla suçlanmış bir İranlı siyaset bilimci FIFA'ya, başkan Gianni Infantino'ya ve isimleri belirsiz FIFA yetkililerine karşı 1 milyar dolarlık dava açtı. Massachusetts sakini 68 yaşındaki Lotfolah Kaveh Afrasiabi, Boston'daki federal mahkemeye 30 Haziran'da verdiği dilekçede, İran millî takımını destekleyen ve 'sevdikleri takıma yönelik açık ayrımcılık yüzünden duygusal olarak yaralandığını' öne sürdüğü 91 milyona yakın İranlı ve İranlı-Amerikalı adına toplu dava statüsü talep ediyor.

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Maçlar

14 Haziran 07:00
AUS
AUS
2-0
TUR
TUR
20 Haziran 06:00
TUR
TUR
0-1
PAR
PAR
26 Haziran 05:00
TUR
TUR
3-2
USA
USA
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Davanın en önemli sebebi iptal edilen gol.

Davanın en önemli sebebi iptal edilen gol.

Davanın merkezinde, 26 Haziran'da Mısır'a karşı oynanan maçta savunma oyuncusu Shoja Khalilzadeh'in attığı galibiyet golünün VAR incelemesiyle ofsayt gerekçesiyle iptal edilmesi var. Maç 1-1 bitince tur atlama sırası Mısır'a geçti, İran ise elendi. Afrasiabi bu kararın 'kasıtlı' olduğunu iddia ediyor ve dilekçesinde, yorumcu Zlatan Ibrahimovic'in kararı canlı yayında 'hırsızlık' diye nitelendirdiğini hatırlatıyor.

"Kupanın en çok ezilen ekibi"

"Kupanın en çok ezilen ekibi"

Dava sadece o golle sınırlı değil. Afrasiabi'ye göre kafile üyelerinden en az 11'ine vize verilmedi, oyuncuların ABD'de gecelemesine başta izin verilmedi, Trump yönetimindeki Dışişleri Bakanlığı'nın kısıtlamaları yüzünden takım kamp yerini Arizona'dan Tijuana'ya taşımak zorunda kaldı. Teknik direktör Amir Ghalenoei de takımını 'tüm Dünya Kupası'nın en çok ezilen ekibi' diye tanımlayarak, maç sonrası uzun uçuşların toparlanmalarını zorlaştırdığını, üstüne bir de ülkede savaş sürdüğünü söyledi.

Davaya açan kişinin kimliği hayli ilgin.

Davaya açan kişinin kimliği hayli ilgin.

Afrasiabi'nin hikâyesi davayı daha da ilginç kılıyor. Harvard'da ders vermiş, otuzdan fazla kitap yazmış bir isim; 2021'de İran hükümeti adına kayıt dışı ajanlık yapmakla suçlanarak evinde gözaltına alınmış, kendisi bunu reddedip sadece bir 'danışman' olduğunu söylemişti. Dava görülmeden, Katar aracılığıyla yürütülen bir İran-ABD mahkûm takasının parçası olarak Joe Biden tarafından affedilmiş. Sonrasında hem kendisini bu duruma sokan İran hükümetine hem de kendisine 'İran casusu' diyen sunucu Piers Morgan'a dava açmıştı.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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