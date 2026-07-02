AKOM'dan Hafta Sonu İçin İstanbullulara Kritik Uyarı: Nem Bombası Geliyor
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri ve Risk Yönetimi Dairesi Başkanlığı (AKOM), kent için güncel hava durumu tahminini yayımladı. Değerlendirmeye göre İstanbul'da etkisini sürdüren sıcak hava dalgasına hafta sonundan itibaren gök gürültülü sağanak yağışlar eşlik edecek.
Raporda özellikle cumartesi günü hava sıcaklığının yüksek nemle birleşmesi nedeniyle bunaltıcı havanın daha da hissedilir hale geleceği belirtilirken, vatandaşların sıcaklık ve ani yağışlara karşı dikkatli olması istendi.
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Nem oranı %85'e çıkacak.
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Cumartesi gününe dikkat!
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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