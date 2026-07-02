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AKOM'dan Hafta Sonu İçin İstanbullulara Kritik Uyarı: Nem Bombası Geliyor

AKOM'dan Hafta Sonu İçin İstanbullulara Kritik Uyarı: Nem Bombası Geliyor

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
02.07.2026 - 22:30
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri ve Risk Yönetimi Dairesi Başkanlığı (AKOM), kent için güncel hava durumu tahminini yayımladı. Değerlendirmeye göre İstanbul'da etkisini sürdüren sıcak hava dalgasına hafta sonundan itibaren gök gürültülü sağanak yağışlar eşlik edecek.

Raporda özellikle cumartesi günü hava sıcaklığının yüksek nemle birleşmesi nedeniyle bunaltıcı havanın daha da hissedilir hale geleceği belirtilirken, vatandaşların sıcaklık ve ani yağışlara karşı dikkatli olması istendi.

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Nem oranı %85'e çıkacak.

Nem oranı %85'e çıkacak.

AKOM'un tahminlerine göre İstanbul'da hava sıcaklığı gün içinde öğle saatlerinde 31 dereceye kadar yükselecek. Akşam saatlerinde sıcaklığın 25 dereceye, gece saatlerinde ise 22 dereceye gerilemesi bekleniyor.

Gün boyunca nem oranının yüzde 40 ila yüzde 85 arasında değişeceği öngörülürken, yüksek nemin etkisiyle hissedilen sıcaklığın ölçülen hava sıcaklığının üzerinde seyredeceği ifade edildi.

Cumartesi gününe dikkat!

Cumartesi gününe dikkat!

AKOM'un değerlendirmesine göre İstanbul'da kuzey yönünden esecek poyrazın saatte 10 ila 35 kilometre hızla etkisini göstermesi bekleniyor. Deniz suyu sıcaklığının 23 derece civarında seyredeceği belirtilirken, uzmanlar rüzgâra rağmen yüksek nem nedeniyle bunaltıcı havanın hissedilmeye devam edeceği uyarısında bulundu.

Hafta sonuna ilişkin tahminlerde ise cumartesi günü gök gürültülü sağanak yağış öne çıkıyor. Rapora göre hava sıcaklıkları 30-32 derece aralığından 28 derece seviyelerine gerileyecek. Buna karşın İstanbul genelinde yer yer gök gürültülü sağanakların etkili olması ve metrekareye 5 ila 12 kilogram arasında yağış düşmesi bekleniyor.

Hafta sonu plan yapacaklara uyarı!

Hafta sonu plan yapacaklara uyarı!

AKOM, cumartesi günü İstanbul'da yüksek nem ile gök gürültülü sağanak yağışın birlikte etkili olacağını bildirerek vatandaşlara güncel hava tahminlerini yakından takip etmeleri çağrısında bulundu.

Açıklamada, özellikle açık alanda bulunmayı planlayanların ani yağış ihtimaline karşı hazırlıklı olmaları, yüksek nemin artıracağı bunaltıcı hava koşullarını da dikkate alarak gerekli önlemleri almaları tavsiye edildi.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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