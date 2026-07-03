Dünya Kupası’nda Futbolcuları Ölümle Tehdit Ettiler: "Maçı Kaybetmezseniz Ailelerinize Gideriz!"
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Arjantinli ünlü gazeteci ve radyo sunucusu Eduardo Feinmann, Meksikalı kartellerin Dünya Kupası'ndaki kritik maç öncesinde 5 Ekvadorlu milli futbolcuyu ölümle tehdit ettiğini öne sürdü. İddiaya göre kartel üyeleri, futbolculara ailelerinin günlük yaşam rutinlerini ve ev adreslerini göstererek 'Maçı Meksika'ya vermezseniz, ailelerinize gideriz' tehdidinde bulundu.
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2026 Dünya Kupası son 32 turunda Meksika’nın Ekvador’u 2-0 mağluplayarak turnuva dışına ittiği karşılaşmanın yankıları, sahada oynanan futbolun çok ötesine geçti.
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Arjantinli gazeteci, maç boyunca Ekvadorlu futbolcuların sergilediği tutuk, isteksiz ve alışılmışın dışındaki performansın temelinde bu psikolojik terörün yattığını savundu.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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