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Dünya Kupası’nda Futbolcuları Ölümle Tehdit Ettiler: "Maçı Kaybetmezseniz Ailelerinize Gideriz!"

etiket Dünya Kupası’nda Futbolcuları Ölümle Tehdit Ettiler: "Maçı Kaybetmezseniz Ailelerinize Gideriz!"

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
03.07.2026 - 08:15 Son Güncelleme: 03.07.2026 - 08:16
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Arjantinli ünlü gazeteci ve radyo sunucusu Eduardo Feinmann, Meksikalı kartellerin Dünya Kupası'ndaki kritik maç öncesinde 5 Ekvadorlu milli futbolcuyu ölümle tehdit ettiğini öne sürdü. İddiaya göre kartel üyeleri, futbolculara ailelerinin günlük yaşam rutinlerini ve ev adreslerini göstererek 'Maçı Meksika'ya vermezseniz, ailelerinize gideriz' tehdidinde bulundu.

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2026 Dünya Kupası son 32 turunda Meksika’nın Ekvador’u 2-0 mağluplayarak turnuva dışına ittiği karşılaşmanın yankıları, sahada oynanan futbolun çok ötesine geçti.

Arjantin'in en çok dinlenen yayın organlarından Radio Mitre’de program yapan gazeteci Eduardo Feinmann, canlı yayında futbol tarihine geçecek ciddiyette bir iddiayı gündeme taşıdı. Feinmann, Ekvador Milli Takımı'nın sahadaki mağlubiyetinin ardında, Meksikalı uyuşturucu kartellerinin organize şantajı ve ölüm tehditleri olduğunu iddia etti.

Feinmann’ın iddiasına göre, dev maçtan sadece günler önce Meksikalı kartel üyeleri, Ekvador Milli Takımı’nın ilk 11'inde yer alan 5 kritik oyuncuyla gizlice temasa geçti. Özellikle Meksika ligi olan Liga MX'te forma giyen veya geçmişte Meksika'da yaşamış oyuncuların hedef seçildiği belirtildi.

Kartel üyelerinin, oyuncuların psikolojisini çökertmek için oldukça profesyonel ve korkutucu bir istihbarat yöntemi kullandığı öne sürüldü. Feinmann canlı yayında şu detayları paylaştı: 'Kartel sadece kuru bir tehditle gelmedi. Oyunculara hem Ekvador'daki hem de Meksika'daki aile bireylerinin ev adresleri, çocuklarının okulları ve eşlerinin günlük alışveriş rutinlerini içeren detaylı dosyalar sunuldu. Mesaj çok net ve vahşiydi: 'Sahaya çıkın, kaybedin ve sessiz kalın. Eğer maçı kaybetmezseniz veya birine konuşursanız, doğrudan ailelerinize gideriz.''

Arjantinli gazeteci, maç boyunca Ekvadorlu futbolcuların sergilediği tutuk, isteksiz ve alışılmışın dışındaki performansın temelinde bu psikolojik terörün yattığını savundu.

Arjantinli gazeteci, maç boyunca Ekvadorlu futbolcuların sergilediği tutuk, isteksiz ve alışılmışın dışındaki performansın temelinde bu psikolojik terörün yattığını savundu.

Feinmann, oyuncuların turnuva boyunca gösterdikleri yüksek eforun Meksika karşısında bir anda kaybolmasını, 'Sahada taktiksel bir mağlubiyet değil, ailelerini kurtarmak için boyun eğmek zorunda kalan 5 adamın travması vardı' sözleriyle yorumladı. Tehdidin arkasında ise hem Meksika'nın tur atlamasını isteyen ulusal fanatizm hem de milyarlarca dolarlık yasa dışı bahis ağlarının bulunduğu öne sürüldü.

Eduardo Feinmann'ın bu ağır suçlamaları dünya basınında geniş yankı uyandırsa da, iddianın gazetecilik ve hukuk açısından en zayıf noktası somut delil eksikliği oldu.

Programda ne bir ses kaydı ne bir yazışma ne de belge sunabilen Feinmann’ın iddiaları üzerine gözler resmi makamlara çevrildi. Ancak bugüne kadar ne Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA) ne de Ekvador Futbol Federasyonu (FEF) konuyla ilgili bir soruşturma başlattı.

Ekvadorlu spor medyası ve federasyon yetkilileri ise iddiaları 'asılsız ve kanıtsız bir komplo teorisi' olarak nitelendirerek yalanladı. Ekvador cephesinden maçla ilgili kayıtlara geçen tek resmi şikayetin, karşılaşmadan önceki gece Meksikalı taraftarların Ekvador takım oteli önünde havai fişek patlatarak oyuncuların uykusunu sabote etme girişimi olduğu hatırlatıldı.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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