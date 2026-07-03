Dünya Kupası’nda Futbolcuları Ölümle Tehdit Ettiler: "Maçı Kaybetmezseniz Ailelerinize Gideriz!"

Arjantin'in en çok dinlenen yayın organlarından Radio Mitre’de program yapan gazeteci Eduardo Feinmann, canlı yayında futbol tarihine geçecek ciddiyette bir iddiayı gündeme taşıdı. Feinmann, Ekvador Milli Takımı'nın sahadaki mağlubiyetinin ardında, Meksikalı uyuşturucu kartellerinin organize şantajı ve ölüm tehditleri olduğunu iddia etti.

Feinmann’ın iddiasına göre, dev maçtan sadece günler önce Meksikalı kartel üyeleri, Ekvador Milli Takımı’nın ilk 11'inde yer alan 5 kritik oyuncuyla gizlice temasa geçti. Özellikle Meksika ligi olan Liga MX'te forma giyen veya geçmişte Meksika'da yaşamış oyuncuların hedef seçildiği belirtildi.

Kartel üyelerinin, oyuncuların psikolojisini çökertmek için oldukça profesyonel ve korkutucu bir istihbarat yöntemi kullandığı öne sürüldü. Feinmann canlı yayında şu detayları paylaştı: 'Kartel sadece kuru bir tehditle gelmedi. Oyunculara hem Ekvador'daki hem de Meksika'daki aile bireylerinin ev adresleri, çocuklarının okulları ve eşlerinin günlük alışveriş rutinlerini içeren detaylı dosyalar sunuldu. Mesaj çok net ve vahşiydi: 'Sahaya çıkın, kaybedin ve sessiz kalın. Eğer maçı kaybetmezseniz veya birine konuşursanız, doğrudan ailelerinize gideriz.''