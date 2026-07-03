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Ronaldo Tarihe Geçti, Portekiz Son Saniyede Güldü: Hırvatistan Maçında Nefes Kesen Geri Dönüş!

etiket Ronaldo Tarihe Geçti, Portekiz Son Saniyede Güldü: Hırvatistan Maçında Nefes Kesen Geri Dönüş!

Dünya Kupası 2026
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
03.07.2026 - 07:32
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Dünya Kupası son 32 turunda Portekiz, geriye düştüğü nefes kesen maçta Hırvatistan'ı uzatma dakikalarında bulduğu golle 2-1 mağlup ederek adını son 16 turuna yazdırdı. Unutulmaz maça, hem takımı adına beraberlik golünü atan hem de kırdığı rekorlarla dünya futbol tarihine geçen 41 yaşındaki futbolcu Cristiano Ronaldo damgasını vurdu.

FIFA 2026 2026 Dünya Kupası
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13 Saat
:
28 Dakika
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TUR
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TUR
TUR
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PAR
PAR
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TUR
TUR
3-2
USA
USA
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Dünya Kupası'nın büyük heyecana sahne olan son 32 turu, futbolseverlere yıllarca unutulmayacak bir mücadele izletti.

Dünya Kupası'nın büyük heyecana sahne olan son 32 turu, futbolseverlere yıllarca unutulmayacak bir mücadele izletti.

Portekiz ile Hırvatistan'ın karşı karşıya geldiği ve ilk yarısı sessiz geçen maçta geriye düşen Portekiz, pes etmeyerek sahadan 2-1'lik zaferle ayrıldı. Son saniyelerine kadar büyük bir dramaya sahne olan karşılaşma sonucunda Portekiz son 16 turuna yükselirken, Cristiano Ronaldo kırdığı tarihi rekorlarla gecenin en çok konuşulan ismi oldu.

İki dev ekibin temkinli başladığı mücadelenin ilk yarısında gol sesi çıkmadı. Sessizliği bozan taraf ise 53. dakikada tecrübeli oyuncusu Ivan Perisic ile Hırvatistan oldu ve skoru 1-0'a getirdi. Yediği golün şokunu çabuk atlatan ve rakip kaledeki baskısını artıran Portekiz'de, 62. dakikada ağları sarsan Ronaldo'nun sevinci ofsayt bayrağıyla yarım kaldı. Ataklarını sıklaştıran Portekiz, çok geçmeden VAR incelemesi sonucunda bir penaltı kazandı. 68. dakikada topun başına geçen Cristiano Ronaldo, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturarak maça denge getirdi.

Mücadelenin 81. dakikasında yerini Ruben Neves'e bırakan Ronaldo, kenardan takımına destek verirken, maçın kaderini belirleyen an uzatma dakikalarında yaşandı. 90+4. dakikada sahneye çıkan Gonçalo Ramos, attığı şık golle Portekiz'i 2-1 öne geçirdi. Maçı bırakmayan Hırvatistan, 90+12. dakikada topu bir kez daha ağlara göndererek büyük bir sevinç yaşasa da, yapılan VAR incelemesi sonucunda bu gol ofsayt gerekçesiyle iptal edildi. Son düdüğün çalmasıyla birlikte sahadan galibiyetle ayrılan Portekiz, çeyrek final yolunda dev bir adım atmış oldu.

Hırvatistan karşısında sahaya çıkan Cristiano Ronaldo, 41 yıl 147 günle Dünya Kupası eleme turlarında forma giyen en yaşlı futbolcu unvanını elde ederek yeni bir rekorun sahibi oldu.

Hırvatistan karşısında sahaya çıkan Cristiano Ronaldo, 41 yıl 147 günle Dünya Kupası eleme turlarında forma giyen en yaşlı futbolcu unvanını elde ederek yeni bir rekorun sahibi oldu.

Yıldız oyuncu ayrıca attığı penaltı golüyle kariyerindeki ilk Dünya Kupası eleme turu golünü kaydederken, turnuvanın bu aşamasında ağları sarsan en yaşlı oyuncu olarak da futbol tarihine geçti. Zorlu virajı dönerek son 16 turuna yükselen Portekiz, bir sonraki turda 6 Temmuz Pazartesi günü Türkiye saati ile 22.00'de Dallas'ta İspanya ile kozlarını paylaşacak.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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