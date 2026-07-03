Ronaldo Tarihe Geçti, Portekiz Son Saniyede Güldü: Hırvatistan Maçında Nefes Kesen Geri Dönüş!

Portekiz ile Hırvatistan'ın karşı karşıya geldiği ve ilk yarısı sessiz geçen maçta geriye düşen Portekiz, pes etmeyerek sahadan 2-1'lik zaferle ayrıldı. Son saniyelerine kadar büyük bir dramaya sahne olan karşılaşma sonucunda Portekiz son 16 turuna yükselirken, Cristiano Ronaldo kırdığı tarihi rekorlarla gecenin en çok konuşulan ismi oldu.

İki dev ekibin temkinli başladığı mücadelenin ilk yarısında gol sesi çıkmadı. Sessizliği bozan taraf ise 53. dakikada tecrübeli oyuncusu Ivan Perisic ile Hırvatistan oldu ve skoru 1-0'a getirdi. Yediği golün şokunu çabuk atlatan ve rakip kaledeki baskısını artıran Portekiz'de, 62. dakikada ağları sarsan Ronaldo'nun sevinci ofsayt bayrağıyla yarım kaldı. Ataklarını sıklaştıran Portekiz, çok geçmeden VAR incelemesi sonucunda bir penaltı kazandı. 68. dakikada topun başına geçen Cristiano Ronaldo, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturarak maça denge getirdi.

Mücadelenin 81. dakikasında yerini Ruben Neves'e bırakan Ronaldo, kenardan takımına destek verirken, maçın kaderini belirleyen an uzatma dakikalarında yaşandı. 90+4. dakikada sahneye çıkan Gonçalo Ramos, attığı şık golle Portekiz'i 2-1 öne geçirdi. Maçı bırakmayan Hırvatistan, 90+12. dakikada topu bir kez daha ağlara göndererek büyük bir sevinç yaşasa da, yapılan VAR incelemesi sonucunda bu gol ofsayt gerekçesiyle iptal edildi. Son düdüğün çalmasıyla birlikte sahadan galibiyetle ayrılan Portekiz, çeyrek final yolunda dev bir adım atmış oldu.