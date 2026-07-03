Ronaldo Tarihe Geçti, Portekiz Son Saniyede Güldü: Hırvatistan Maçında Nefes Kesen Geri Dönüş!
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Dünya Kupası son 32 turunda Portekiz, geriye düştüğü nefes kesen maçta Hırvatistan'ı uzatma dakikalarında bulduğu golle 2-1 mağlup ederek adını son 16 turuna yazdırdı. Unutulmaz maça, hem takımı adına beraberlik golünü atan hem de kırdığı rekorlarla dünya futbol tarihine geçen 41 yaşındaki futbolcu Cristiano Ronaldo damgasını vurdu.
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Dünya Kupası'nın büyük heyecana sahne olan son 32 turu, futbolseverlere yıllarca unutulmayacak bir mücadele izletti.
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Hırvatistan karşısında sahaya çıkan Cristiano Ronaldo, 41 yıl 147 günle Dünya Kupası eleme turlarında forma giyen en yaşlı futbolcu unvanını elde ederek yeni bir rekorun sahibi oldu.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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