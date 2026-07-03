Sanat Dünyası Ayağa Kalktı: Komedyen Deniz Göktaş'ın Gözaltına Alınmasına Ünlü İsimlerden Tepki Yağdı
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Ünlü Komedyen Deniz Göktaş, Harbiye'de yaptığı ve YouTube'da milyonlarca izlenmeye ulaşan 'Ölü Deniz' gösterisiyle son günlerin en çok konuşulan isimlerinden oldu. Mizahıyla çok konuşulan Deniz Göktaş, yaptığı gösterinin ardından açılan soruşturma sebebiyle gözaltına alındı. Göktaş'ın mizah sonrası gözaltına alınmasına sanat camiasından tepki yağdı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Komedyen Deniz Göktaş, Harbiye'de yaptığı ve YouTube gelirlerini kapattığı 'Ölü Deniz' gösterisi sonrası gözaltına alındı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Deniz Göktaş'a ünlü isimlerden destek yağarken, verilen gözaltı kararına ise tepkilerin ardı arkası kesilmedi.
Beril Pozam
Moğollar
Bengi Apak
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Redd
Sergen Deveci
Ceylan Ertem
Sermiyan Midyat
Müjgan Ferhan Şensoy
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Armağan Çağlayan
Burak Ülgen
Deniz Bağdaş
Ezel Akay
Bülent Parlak
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Suavi
Demet Sağıroğlu
Özgür Turhan
Reha Özcan
Berna Laçin
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yazmaya ve izlemeye olan ilgimi profesyonel anlamda buraya taşıyorum. Magazin dünyasının ilgi çeken haberlerini, yeni gelişmeleri, çok konuşulan iddiaları, televizyon dünyasına ilişkin haberler ile birlikte dizi ve TV programlarına dair detayları sizlerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın