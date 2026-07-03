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Sanat Dünyası Ayağa Kalktı: Komedyen Deniz Göktaş'ın Gözaltına Alınmasına Ünlü İsimlerden Tepki Yağdı

Sanat Dünyası Ayağa Kalktı: Komedyen Deniz Göktaş'ın Gözaltına Alınmasına Ünlü İsimlerden Tepki Yağdı

Mavi Çağlayan
Mavi Çağlayan - Onedio Üyesi
03.07.2026 - 09:14
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Ünlü Komedyen Deniz Göktaş, Harbiye'de yaptığı ve YouTube'da milyonlarca izlenmeye ulaşan 'Ölü Deniz' gösterisiyle son günlerin en çok konuşulan isimlerinden oldu. Mizahıyla çok konuşulan Deniz Göktaş, yaptığı gösterinin ardından açılan soruşturma sebebiyle gözaltına alındı. Göktaş'ın mizah sonrası gözaltına alınmasına sanat camiasından tepki yağdı.

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Komedyen Deniz Göktaş, Harbiye'de yaptığı ve YouTube gelirlerini kapattığı 'Ölü Deniz' gösterisi sonrası gözaltına alındı.

Komedyen Deniz Göktaş, Harbiye'de yaptığı ve YouTube gelirlerini kapattığı 'Ölü Deniz' gösterisi sonrası gözaltına alındı.

Harbiye'de gerçekleştirilen gösteriyle milyonlara izlenme alan Deniz Göktaş sanat dünyasından spor camiasına, siyasilerden fenomenlere pek çok ismin izlediği gösterisiyle gündem olmuştu. Ancak gündemin seyri değişti. Komedyen Deniz Göktaş, yaptığı bu gösteri sonrası açılan soruşturma sonucu gözaltına alındı.

Deniz Göktaş'a ünlü isimlerden destek yağarken, verilen gözaltı kararına ise tepkilerin ardı arkası kesilmedi.

Deniz Göktaş'a ünlü isimlerden destek yağarken, verilen gözaltı kararına ise tepkilerin ardı arkası kesilmedi.
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Özge Özpirinçci

Beril Pozam

Beril Pozam

'Herkesin fikri ve bunu ifade ediş şekli birilerini rahatsız edebilir. Bununla başa çıkma yöntemi her rahatsız olunanı gözaltına alıp hapse atmak olursa ülkede hapishanededen başka bir şey kalmaz.

Fikir ve ifade özgürlüğünü korumak devlet görevlilerinin olduğu gibi her vatandaşın da görevidir. Fikirleriniz birilerini rahatsız edebilir. Bununla başa çıkmak rahatsız olanın sorunudur. Deniz Göktaş serbest bırakılsın!”

Moğollar

Moğollar

Bengi Apak

Bengi Apak
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Redd

Redd
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Sergen Deveci

Sergen Deveci

Ceylan Ertem

Ceylan Ertem
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Sermiyan Midyat

Sermiyan Midyat
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Müjgan Ferhan Şensoy

Müjgan Ferhan Şensoy
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Armağan Çağlayan

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Burak Ülgen

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Deniz Bağdaş

Deniz Bağdaş

Ezel Akay

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Bülent Parlak

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Suavi

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Demet Sağıroğlu

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Özgür Turhan

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Reha Özcan

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Berna Laçin

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Mavi Çağlayan
Mavi Çağlayan
Onedio Üyesi
Yazmaya ve izlemeye olan ilgimi profesyonel anlamda buraya taşıyorum. Magazin dünyasının ilgi çeken haberlerini, yeni gelişmeleri, çok konuşulan iddiaları, televizyon dünyasına ilişkin haberler ile birlikte dizi ve TV programlarına dair detayları sizlerle buluşturuyorum.
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