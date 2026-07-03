Sanat Dünyası Ayağa Kalktı: Komedyen Deniz Göktaş'ın Gözaltına Alınmasına Ünlü İsimlerden Tepki Yağdı

'Herkesin fikri ve bunu ifade ediş şekli birilerini rahatsız edebilir. Bununla başa çıkma yöntemi her rahatsız olunanı gözaltına alıp hapse atmak olursa ülkede hapishanededen başka bir şey kalmaz.

Fikir ve ifade özgürlüğünü korumak devlet görevlilerinin olduğu gibi her vatandaşın da görevidir. Fikirleriniz birilerini rahatsız edebilir. Bununla başa çıkmak rahatsız olanın sorunudur. Deniz Göktaş serbest bırakılsın!”