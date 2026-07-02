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Emircan İğrek’ten Gözaltına Alınan Deniz Göktaş’a Destek Geldi

Emircan İğrek’ten Gözaltına Alınan Deniz Göktaş’a Destek Geldi

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Yaşam Editörü
02.07.2026 - 19:31
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Komedyen Deniz Göktaş’ın “Ölü Deniz” adlı gösterisi son günlerde gündeme geldi. Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Sahnesi’nde sahnelenen ve daha sonra YouTube’da yayınlanan gösteri milyonlarca kişi tarafından izlendi. Gösteriyle ilgili başlatılan soruşturma ise sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Yurt dışında olduğunu açıklayan Deniz Göktaş’ın Türkiye’ye dönüşünün ardından havaalanında gözaltına alındığı öğrenildi. Yaşanan gelişmenin ardından sanat dünyasından da peş peşe açıklamalar gelmeye başladı. Bu isimlerden biri de şarkıcı Emircan İğrek oldu.

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Deniz Göktaş hakkında başlatılan soruşturma ve ardından gelen gözaltı kararı sosyal medyada günün en çok konuşulan başlıklarından biri oldu.

Deniz Göktaş hakkında başlatılan soruşturma ve ardından gelen gözaltı kararı sosyal medyada günün en çok konuşulan başlıklarından biri oldu.

Komedyenin “Ölü Deniz” isimli gösterisi nedeniyle hakkında “dini değerleri aşağılama” suçlamasıyla işlem başlatıldığı öğrenildi. Bir süre önce yurt dışında tatilde olduğunu paylaşan Deniz Göktaş’ın Türkiye’ye dönüş yaptığı gün havaalanında gözaltına alındığı belirtildi. Bu gelişmenin ardından çok sayıda kullanıcı sosyal medya üzerinden görüşlerini paylaşırken sanat camiasından da destek mesajları geldi. Şarkıcı Emircan İğrek de sessiz kalmayan isimler arasında yer aldı.

X hesabından uzun bir açıklama yayımlayan Emircan İğrek, sanatın toplumdan ve gündelik yaşamdan bağımsız düşünülemeyeceğini ifade etti. Paylaşımında inançların ve değerlerin önemine de değinen Emircan İğrek, insanların kendi yaşamlarında bu değerlere sahip çıkmaları gerektiğini ifade etti. Bununla birlikte sanat eserlerinin varlığını sürdürebileceği daha özgür bir ortamı tercih ettiğini belirten sanatçı, insanların beğenmedikleri işleri izlememe hakkına sahip olduğunu söyledi. İğrek açıklamasında Deniz Göktaş’ın yanında olduğunu açık şekilde ifade etti.

İşte Emircan İğrek’in açıklaması 👇

İşte Emircan İğrek’in açıklaması 👇
x.com

”sanat apolitikleştirilemez ve hayattan koparılamaz. hayatın kendisi politiktir. sanat hayatın kendisini ortaya koyar. apolitik sanatı kabul edersek etliye sütlüye karışmadan para kazanan ticari figürler olur, insanlıktan ve sanatçılıktan çıkarız. 

değerlerimiz, inançlarımız elbet ki önemlidir. kendi hayatlarımızda doğruları yaparak değerlerimize ve inançlarımıza sahip çıkmalıyız. 'sanatçı sanatını yapsın, beğenmeyen gitmesin' ikliminde yaşamak isterdim. 

deniz'in ve bugün tutuklanmamış ama otosansür uygulamak zorunda kalmış, yaratıcılığını kısıtlamak zorunda kalmış, belki korkan bütün sanatçılarımızın ve halkımızın yanındayım. 

yanında olmam hiçbir şeyi değiştirmez pekala farkındayım. fakat fikirlerimi söylemeden hayatıma devam ettiğimde kendime saygım azalıyor. 'sen sanatını yap' diyeceklere de şimdiden sanatçının hayatının sanat olduğunu ve tavrının, duruşunun da sanatçılığının tam da kendisi olduğunu söylemek isterim.”

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Yaşam Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun oldum. İçerik üretmeye ve dijital yayıncılığa olan ilgimle medya sektöründeki yolculuğuma 2022 yılında Onedio’da başladım. Bu süreçte farklı kategorilerde içerikler hazırlayarak editoryal deneyimimi geliştirdim. Özellikle televizyon ve magazin dünyasını yakından takip ediyor; dizi, sinema ve TV sektöründeki gelişmeleri okuyucularla buluşturuyorum. Yeni projeler, oyuncu transferleri, setlerden gelen haberler, reyting sonuçları ve kulis bilgileri üzerine içerikler üretirken, magazin gündeminde öne çıkan açıklamaları, sosyal medyada konuşulan olayları ve ünlü isimlerle ilgili gelişmeleri de yakından takip ediyorum.
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