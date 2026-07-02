Emircan İğrek’ten Gözaltına Alınan Deniz Göktaş’a Destek Geldi
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Komedyen Deniz Göktaş’ın “Ölü Deniz” adlı gösterisi son günlerde gündeme geldi. Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Sahnesi’nde sahnelenen ve daha sonra YouTube’da yayınlanan gösteri milyonlarca kişi tarafından izlendi. Gösteriyle ilgili başlatılan soruşturma ise sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Yurt dışında olduğunu açıklayan Deniz Göktaş’ın Türkiye’ye dönüşünün ardından havaalanında gözaltına alındığı öğrenildi. Yaşanan gelişmenin ardından sanat dünyasından da peş peşe açıklamalar gelmeye başladı. Bu isimlerden biri de şarkıcı Emircan İğrek oldu.
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Deniz Göktaş hakkında başlatılan soruşturma ve ardından gelen gözaltı kararı sosyal medyada günün en çok konuşulan başlıklarından biri oldu.
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İşte Emircan İğrek’in açıklaması 👇
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun oldum. İçerik üretmeye ve dijital yayıncılığa olan ilgimle medya sektöründeki yolculuğuma 2022 yılında Onedio’da başladım. Bu süreçte farklı kategorilerde içerikler hazırlayarak editoryal deneyimimi geliştirdim. Özellikle televizyon ve magazin dünyasını yakından takip ediyor; dizi, sinema ve TV sektöründeki gelişmeleri okuyucularla buluşturuyorum. Yeni projeler, oyuncu transferleri, setlerden gelen haberler, reyting sonuçları ve kulis bilgileri üzerine içerikler üretirken, magazin gündeminde öne çıkan açıklamaları, sosyal medyada konuşulan olayları ve ünlü isimlerle ilgili gelişmeleri de yakından takip ediyorum.
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