Emircan İğrek’ten Gözaltına Alınan Deniz Göktaş’a Destek Geldi

Komedyenin “Ölü Deniz” isimli gösterisi nedeniyle hakkında “dini değerleri aşağılama” suçlamasıyla işlem başlatıldığı öğrenildi. Bir süre önce yurt dışında tatilde olduğunu paylaşan Deniz Göktaş’ın Türkiye’ye dönüş yaptığı gün havaalanında gözaltına alındığı belirtildi. Bu gelişmenin ardından çok sayıda kullanıcı sosyal medya üzerinden görüşlerini paylaşırken sanat camiasından da destek mesajları geldi. Şarkıcı Emircan İğrek de sessiz kalmayan isimler arasında yer aldı.

X hesabından uzun bir açıklama yayımlayan Emircan İğrek, sanatın toplumdan ve gündelik yaşamdan bağımsız düşünülemeyeceğini ifade etti. Paylaşımında inançların ve değerlerin önemine de değinen Emircan İğrek, insanların kendi yaşamlarında bu değerlere sahip çıkmaları gerektiğini ifade etti. Bununla birlikte sanat eserlerinin varlığını sürdürebileceği daha özgür bir ortamı tercih ettiğini belirten sanatçı, insanların beğenmedikleri işleri izlememe hakkına sahip olduğunu söyledi. İğrek açıklamasında Deniz Göktaş’ın yanında olduğunu açık şekilde ifade etti.