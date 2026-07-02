Kızılcık Şerbeti'nden Çıkarılınca Askere Giden Doğukan Güngör, Vatani Görevini Tamamladı
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Kızılcık Şerbeti'ndeki Fatih karakteriyle yıldızı parlayan Doğukan Güngör, yasaklı madde kullandığı ortaya çıkınca dizi kadrosundan çıkarılmıştı. Kızılcık Şerbeti'nden çıkarıldıktan sonra askere giden Güngör, askerlik görevini tamamladı ve ilk paylaşımını yaptı.
KAYNAK: Birsen Altuntaş
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Kızılcık Şerbeti'nden çıkarılmasıyla gündem olan Doğukan Güngör, askerlik görevini tamamladı.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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