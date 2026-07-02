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Kızılcık Şerbeti'nden Çıkarılınca Askere Giden Doğukan Güngör, Vatani Görevini Tamamladı

Kızılcık Şerbeti'nden Çıkarılınca Askere Giden Doğukan Güngör, Vatani Görevini Tamamladı

Kızılcık Şerbeti
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
02.07.2026 - 17:08
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Kızılcık Şerbeti'ndeki Fatih karakteriyle yıldızı parlayan Doğukan Güngör, yasaklı madde kullandığı ortaya çıkınca dizi kadrosundan çıkarılmıştı. Kızılcık Şerbeti'nden çıkarıldıktan sonra askere giden Güngör, askerlik görevini tamamladı ve ilk paylaşımını yaptı.

KAYNAK: Birsen Altuntaş

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Kızılcık Şerbeti'nden çıkarılmasıyla gündem olan Doğukan Güngör, askerlik görevini tamamladı.

Kızılcık Şerbeti'nden çıkarılmasıyla gündem olan Doğukan Güngör, askerlik görevini tamamladı.

Show TV'de yayınlanan Kızılcık Şerbeti'nde 4 sezon boyunca Fatih karakterine hayat veren Doğukan Güngör, yasaklı madde test sonucu pozitif çıkınca ani bir kararla dizi kadrosundan çıkarılmıştı. Kızılcık Şerbeti'nin ardından Kanal D ekranları için hazırlanan Haysiyet dizisinin başrolü olan Doğukan Güngör, yeni dizisinin çekimleri başlayana kadar askere gitti.

Ankara'nın Şereflikoçhisar ilçesindeki Kara Kuvvetleri Tatbikat Merkezi Komutanlığı'nda askerlik görevini tamamlayan Doğukan Güngör, ilk Instagram paylaşımını yaptı. Gazeteci Birsen Altuntaş ise Doğukan Güngör'ün askerde yaptığı konuşmayı paylaştı.

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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