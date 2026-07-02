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Melisa Aslı Pamuk'un İngilizce Röportajında Türk Dizileri ve Fakir Kız Rolüyle İlgili Sözleri Gündem Oldu

Melisa Aslı Pamuk'un İngilizce Röportajında Türk Dizileri ve Fakir Kız Rolüyle İlgili Sözleri Gündem Oldu

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
02.07.2026 - 15:17
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Melisa Aslı Pamuk, Anas Bukhash'ın sunduğu popüler internet programı #ABtalks'a katıldı. Türk medyasında ve magazin basınında geniş bir yankı uyandıran programda Melisa Aslı Pamuk'un özellikle Türk dizileri ve fakir kız rolüyle ilgili sözleri gündem oldu.

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Güzeller güzeli oyuncu Melisa Aslı Pamuk, 2011 yılında Miss Turkey birincisi seçildikten sonra başarılı bir oyunculuk kariyeri inşa etti.

Güzeller güzeli oyuncu Melisa Aslı Pamuk, 2011 yılında Miss Turkey birincisi seçildikten sonra başarılı bir oyunculuk kariyeri inşa etti.

Yer Gök Aşk, Kurt Seyit ve Şura, Ulan İstanbul, Kara Sevda, Çarpışma, EGO gibi dizilerde rol alan Melisa Aslı Pamuk, dijital platform ve sinemada da adından söz ettirmeyi başardı. 2024 yılında futbolcu Yusuf Yazıcı ile dünyaevine giren güzel oyuncu, o zamandan beri ekranlarda bir yapımda rol almadı.

Doğallığı ve samimi tavırlarıyla dikkat çeken Melisa Aslı Pamuk, ABTalks'ta yaptığı açıklamalarla son günlerde yeniden gündeme geldi.

Doğallığı ve samimi tavırlarıyla dikkat çeken Melisa Aslı Pamuk, ABTalks'ta yaptığı açıklamalarla son günlerde yeniden gündeme geldi.

Güzel oyuncu programda, özellikle genç yaşlarda sektöre girdiğinde üzerinde kurulan güzellik ve kilo baskısından bahsetti. Zayıf olmasına rağmen yapımcı ve yönetmenlerin kendisine '4-5 kilo daha vermelisin' dediğini, bu psikolojik baskılar yüzünden bir dönem aynaya baktığında kendinde hep kusur aradığını ve sektörden, röportaj vermekten uzaklaştığını itiraf etti. Sektörün bu dayatmalarına karşı 'Hayır' demeye başladığında ise adının 'sorun çıkaran biri'ne çıktığını belirtti. Melisa Aslı Pamuk ayrıca, çocukluğundan beri erkek egemen ortamlarda çalıştığını ve kendini korumak için sert, maskülen bir duruş sergilediğini anlattı. Eşi futbolcu Yusuf Yazıcı'nın kendisine 'Bazen karşımda karım değil de erkek arkadaşlarımdan biri oturuyormuş gibi hissediyorum. Biraz daha sakin ol, feminen tarafını bul' dediğini ve eşi sayesinde daha sakinleşerek feminen yönünü keşfettiğini dile getirdi.

Melisa Aslı Pamuk'un yaptığı "fakir kız rolü" de sosyal medyanın gündemindeki yerini aldı.

Güzel oyuncu, 'Türkiye'de diziler her zaman şey gibi... Hani zengin oğlan fakir kız, zengin kız fakir oğlan ve fakir olan her zaman tatlı olandır. Ve onlar bana yakıştıramadılar, yani fakir bir kızı oynamak bana yakışmadı. Ben uzun boyluyum ve hani... Onların fikrine göre bu uymadı.' dedi.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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