Melisa Aslı Pamuk'un İngilizce Röportajında Türk Dizileri ve Fakir Kız Rolüyle İlgili Sözleri Gündem Oldu

Güzel oyuncu programda, özellikle genç yaşlarda sektöre girdiğinde üzerinde kurulan güzellik ve kilo baskısından bahsetti. Zayıf olmasına rağmen yapımcı ve yönetmenlerin kendisine '4-5 kilo daha vermelisin' dediğini, bu psikolojik baskılar yüzünden bir dönem aynaya baktığında kendinde hep kusur aradığını ve sektörden, röportaj vermekten uzaklaştığını itiraf etti. Sektörün bu dayatmalarına karşı 'Hayır' demeye başladığında ise adının 'sorun çıkaran biri'ne çıktığını belirtti. Melisa Aslı Pamuk ayrıca, çocukluğundan beri erkek egemen ortamlarda çalıştığını ve kendini korumak için sert, maskülen bir duruş sergilediğini anlattı. Eşi futbolcu Yusuf Yazıcı'nın kendisine 'Bazen karşımda karım değil de erkek arkadaşlarımdan biri oturuyormuş gibi hissediyorum. Biraz daha sakin ol, feminen tarafını bul' dediğini ve eşi sayesinde daha sakinleşerek feminen yönünü keşfettiğini dile getirdi.