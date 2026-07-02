Melisa Aslı Pamuk'un İngilizce Röportajında Türk Dizileri ve Fakir Kız Rolüyle İlgili Sözleri Gündem Oldu
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Melisa Aslı Pamuk, Anas Bukhash'ın sunduğu popüler internet programı #ABtalks'a katıldı. Türk medyasında ve magazin basınında geniş bir yankı uyandıran programda Melisa Aslı Pamuk'un özellikle Türk dizileri ve fakir kız rolüyle ilgili sözleri gündem oldu.
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Güzeller güzeli oyuncu Melisa Aslı Pamuk, 2011 yılında Miss Turkey birincisi seçildikten sonra başarılı bir oyunculuk kariyeri inşa etti.
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Doğallığı ve samimi tavırlarıyla dikkat çeken Melisa Aslı Pamuk, ABTalks'ta yaptığı açıklamalarla son günlerde yeniden gündeme geldi.
Melisa Aslı Pamuk'un yaptığı "fakir kız rolü" de sosyal medyanın gündemindeki yerini aldı.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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