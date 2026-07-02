Altı Üstü İstanbul Dizisine Yapılan Editlere Anında Telif Atıldığı İddiası Gündem Oldu
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Atv ekranlarında yeni başlayan ve kısa sürede kendi hayran kitlesini oluşturan Altı Üstü İstanbul, sadece televizyonda değil sosyal medyada da fırtınalar estiriyor. Ancak dizinin fanlarının, diğer dizilerde sık sık görülen ve hatta sosyal medya hesapları ve oyuncular tarafından da paylaşılan editlerle başı dertte. Dizinin fanları, sosyal medyada yaptıkları editlere dizi tarafından telif atıldığını iddia ederek isyan etti.
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Atv'nin sevilen ve rekora koşan yaz dizisi Altı Üstü İstanbul dizisi bu kez reyting başarısıyla değil, sosyal medyadaki editlerle gündeme geldi.
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Ancak Altı Üstü İstanbul dizisinin yapılan editlere telif atılarak editleri kaldırttığı iddia edildi.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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