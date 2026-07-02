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Altı Üstü İstanbul Dizisine Yapılan Editlere Anında Telif Atıldığı İddiası Gündem Oldu

Altı Üstü İstanbul Dizisine Yapılan Editlere Anında Telif Atıldığı İddiası Gündem Oldu

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
02.07.2026 - 12:22
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Atv ekranlarında yeni başlayan ve kısa sürede kendi hayran kitlesini oluşturan Altı Üstü İstanbul, sadece televizyonda değil sosyal medyada da fırtınalar estiriyor. Ancak dizinin fanlarının, diğer dizilerde sık sık görülen ve hatta sosyal medya hesapları ve oyuncular tarafından da paylaşılan editlerle başı dertte. Dizinin fanları, sosyal medyada yaptıkları editlere dizi tarafından telif atıldığını iddia ederek isyan etti.

ÖNE ÇIKAN YAPIMLAR & OYUNCULAR

Altı Üstü İstanbul
Dizi

Altı Üstü İstanbul

Rahimcan Kapkap
Oyuncu

Rahimcan Kapkap

İlker Aksum
Oyuncu

İlker Aksum

Feyyaz Duman
Oyuncu

Feyyaz Duman

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Atv'nin sevilen ve rekora koşan yaz dizisi Altı Üstü İstanbul dizisi bu kez reyting başarısıyla değil, sosyal medyadaki editlerle gündeme geldi.

Atv'nin sevilen ve rekora koşan yaz dizisi Altı Üstü İstanbul dizisi bu kez reyting başarısıyla değil, sosyal medyadaki editlerle gündeme geldi.

Özellikle son yıllarda dizilerin fan kitlesi tarafından yapılan editler sosyal medyanın nabzını tutuyor. Uzak Şehir, Taşacak Bu Deniz, Daha 17 gibi dizilerin fanları tarafından yapılan editler oyuncular ya da dizilerin resmi hesapları tarafından da paylaşılıyor.

Ancak Altı Üstü İstanbul dizisinin yapılan editlere telif atılarak editleri kaldırttığı iddia edildi.

Ancak Altı Üstü İstanbul dizisinin yapılan editlere telif atılarak editleri kaldırttığı iddia edildi.

Diziye edit yapan pek çok dizi fanı, yaptıkları editlerin telif atılarak kaldırtıldığını öne sürdü. Aslında kanalların editler konusundaki tutumu çoğunlukla şuna dayanıyor: Kanallar ve yapım şirketleri, diziden kesilen bir sahne sosyal medyada milyonlarca izlendiğinde, o izlenmenin getirdiği dijital gücün ve reklam gelirinin bağımsız sayfalara gitmesini istemiyor. Yeni başlayan dizilerde kanal yönetimi ilk bölümlerde çok daha agresif bir telif politikası izler. Çünkü can alıcı sahnelerin, final anlarının veya önemli diyalogların anında edit olarak X, Instagram ya da TikTok’a düşmesi, izleyicide 'Nasılsa editi düşer, oradan izlerim' algısı yaratabiliyor. Bu da televizyondaki reytingleri direkt baltalayan bir durumu beraberinde getiriyor. Altı Üstü İstanbul dizisinin yapım ekibi ya da Atv'den resmi bir açıklama gelmese de telif atılan editlerle ilgili durumun ana kaynağının bu olduğu düşünülüyor.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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