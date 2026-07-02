Altı Üstü İstanbul Dizisine Yapılan Editlere Anında Telif Atıldığı İddiası Gündem Oldu

Diziye edit yapan pek çok dizi fanı, yaptıkları editlerin telif atılarak kaldırtıldığını öne sürdü. Aslında kanalların editler konusundaki tutumu çoğunlukla şuna dayanıyor: Kanallar ve yapım şirketleri, diziden kesilen bir sahne sosyal medyada milyonlarca izlendiğinde, o izlenmenin getirdiği dijital gücün ve reklam gelirinin bağımsız sayfalara gitmesini istemiyor. Yeni başlayan dizilerde kanal yönetimi ilk bölümlerde çok daha agresif bir telif politikası izler. Çünkü can alıcı sahnelerin, final anlarının veya önemli diyalogların anında edit olarak X, Instagram ya da TikTok’a düşmesi, izleyicide 'Nasılsa editi düşer, oradan izlerim' algısı yaratabiliyor. Bu da televizyondaki reytingleri direkt baltalayan bir durumu beraberinde getiriyor. Altı Üstü İstanbul dizisinin yapım ekibi ya da Atv'den resmi bir açıklama gelmese de telif atılan editlerle ilgili durumun ana kaynağının bu olduğu düşünülüyor.