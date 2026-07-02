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Kızılcık Şerbeti Setinde 'Doğa' Sıla Türkoğlu ve 'Nilay' Feyza Civelek Atıştığı Anlar Kameraya Yansımış!

Kızılcık Şerbeti Setinde 'Doğa' Sıla Türkoğlu ve 'Nilay' Feyza Civelek Atıştığı Anlar Kameraya Yansımış!

Kızılcık Şerbeti
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
02.07.2026 - 10:19
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Geçtiğimiz sezon başında Kızılcık Şerbeti'ne veda eden Sıla Türkoğlu gündem olmayı sürdürüyor. Diziden ayrıldığı dönem kendi isteğiyle ayrıldığı ve hatta dizinin Nilay'ı Feyza Civelek'le anlaşmazlık yaşadığı, bu sebeple ayrılmak istediği iddia edilmişti. Ancak geçtiğimiz hafta dizinin yapımcısı Faruk Turgut, oyuncunun kendisine teklif edilen ücreti beğenmediğini iddia edince ortalık karıştı.

Eski konular yeniden gündeme gelirken dizi setinde Feyza Civelek ve Sıla Türkoğlu'nun atışması yeniden sosyal medyada paylaşılmaya başlandı.

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Kızılcık Şerbeti'nden sezon başında ayrılsa da etkisi süren Sıla Türkoğlu gündemden düşmüyor.

Kızılcık Şerbeti'nden sezon başında ayrılsa da etkisi süren Sıla Türkoğlu gündemden düşmüyor.

Ünlü oyuncu hayat verdiği Doğa karakterine veda etmiş, Kızılcık Şerbeti'nden ayrılmış ve Doktor: Başka Hayatta dizisinde rol almıştı. Dizi erken final yapsa da Sıla Türkoğlu'nun Kızılcık Şerbeti'nden ayrılık kararı uzun süre etkisini göstermişti. Ünlü oyuncunun diziden kendi isteğiyle ayrıldığı, Feyza Civelek'le sorun yaşadığı ve diziye devam etmek istemediği iddialarıyla gündeme gelmişti. Hatta vedasının ardından dizinin yapımcısı Faruk Turgut'un Türkoğlu'na yaptığı paylaşımda ünlü oyuncunun ayrılmak istediği ancak Turgut rica ettiği için birkaç bölüm daha oynayacağı ifadesi de yer almıştı.

Geçtiğimiz hafta dizinin yapımcısı Faruk Turgut'un "Teklif ettiğimiz ücreti beğenmedi" açıklamasıyla Sıla Türkoğlu'nun ayrılık nedeni yeniden gündem olmuştu.

Geçtiğimiz hafta dizinin yapımcısı Faruk Turgut'un "Teklif ettiğimiz ücreti beğenmedi" açıklamasıyla Sıla Türkoğlu'nun ayrılık nedeni yeniden gündem olmuştu.

Sıla Türkoğlu'nun ajansı aracılığıyla yapılan açıklamada iddialar yalanlanmış, sosyal medyada da Türkoğlu'nun asıl ayrılık nedenine dair paylaşımlar artmıştı. Ünlü oyuncunun Feyza Civelek'le anlaşamadığına dair durumun gerçek olduğuna dair videolar da paylaşılmaya başladı. Son olarak, kamera arkasında vlog çeken Sıla Türkoğlu'na Feyza Civelek'in laf soktuğu, Türkoğlu'nun ise cevap vererek ikilinin karşılıklı atıştığı anlar sosyal medyada gündem oldu.

O anları buradan izleyebilirsiniz:

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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