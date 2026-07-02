Kızılcık Şerbeti Setinde 'Doğa' Sıla Türkoğlu ve 'Nilay' Feyza Civelek Atıştığı Anlar Kameraya Yansımış!
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Geçtiğimiz sezon başında Kızılcık Şerbeti'ne veda eden Sıla Türkoğlu gündem olmayı sürdürüyor. Diziden ayrıldığı dönem kendi isteğiyle ayrıldığı ve hatta dizinin Nilay'ı Feyza Civelek'le anlaşmazlık yaşadığı, bu sebeple ayrılmak istediği iddia edilmişti. Ancak geçtiğimiz hafta dizinin yapımcısı Faruk Turgut, oyuncunun kendisine teklif edilen ücreti beğenmediğini iddia edince ortalık karıştı.
Eski konular yeniden gündeme gelirken dizi setinde Feyza Civelek ve Sıla Türkoğlu'nun atışması yeniden sosyal medyada paylaşılmaya başlandı.
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Kızılcık Şerbeti'nden sezon başında ayrılsa da etkisi süren Sıla Türkoğlu gündemden düşmüyor.
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Geçtiğimiz hafta dizinin yapımcısı Faruk Turgut'un "Teklif ettiğimiz ücreti beğenmedi" açıklamasıyla Sıla Türkoğlu'nun ayrılık nedeni yeniden gündem olmuştu.
O anları buradan izleyebilirsiniz:
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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