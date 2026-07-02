Kızılcık Şerbeti Setinde 'Doğa' Sıla Türkoğlu ve 'Nilay' Feyza Civelek Atıştığı Anlar Kameraya Yansımış!

Ünlü oyuncu hayat verdiği Doğa karakterine veda etmiş, Kızılcık Şerbeti'nden ayrılmış ve Doktor: Başka Hayatta dizisinde rol almıştı. Dizi erken final yapsa da Sıla Türkoğlu'nun Kızılcık Şerbeti'nden ayrılık kararı uzun süre etkisini göstermişti. Ünlü oyuncunun diziden kendi isteğiyle ayrıldığı, Feyza Civelek'le sorun yaşadığı ve diziye devam etmek istemediği iddialarıyla gündeme gelmişti. Hatta vedasının ardından dizinin yapımcısı Faruk Turgut'un Türkoğlu'na yaptığı paylaşımda ünlü oyuncunun ayrılmak istediği ancak Turgut rica ettiği için birkaç bölüm daha oynayacağı ifadesi de yer almıştı.