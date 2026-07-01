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Uzak Şehir'e Veda Eden Ferit Kaya, ATV'nin Yeni Dönem Dizisine Dahil Oldu

Uzak Şehir'e Veda Eden Ferit Kaya, ATV'nin Yeni Dönem Dizisine Dahil Oldu

Atv yerli dizi Uzak Şehir
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
01.07.2026 - 16:31
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Kanal D'nin reyting rekortmeni dizisi Uzak Şehir'e sezon finalinde veda eden Ferit Kaya, ATV'nin iddialı dizisine dahil oldu. Sezon finalinde diziye ölerek veda eden Demir'i canlandıran Ferit Kaya, ATV'nin yeni sezon için hazırlanan dönem dizisinde rol alacak.

KAYNAK: Birsen Altuntaş

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Uzak Şehir'in sezon finalinde ciddi ayrılıklar yaşanmıştı. Alper Çankaya, Burç Kümbetlioğlu ve Ferit Kaya diziye veda etmişti.

Uzak Şehir'in sezon finalinde ciddi ayrılıklar yaşanmıştı. Alper Çankaya, Burç Kümbetlioğlu ve Ferit Kaya diziye veda etmişti.

Kanal D ekranlarında yayınlanan ve Sinem Ünsal ile Ozan Akbaba'nın başrollerde yer aldığı Uzak Şehir'in 3. sezon hazırlıkları devam ediyor. Fenomen haline gelen aşiret dizisinin yeni sezonu merakla beklenirken diziden ayrılan oyuncuların yeni projeleri açıklanmaya başladı. İlk haber ise Ferit Kaya'dan geldi. Uzak Şehir'de Demir Baybars karakterine hayat veren Ferit Kaya, ATV'nin yeni sezonda yayınlanacak dönem dizisine dahil oldu.

Ferit Kaya, Uzak Şehir'in ardından ATV'nin yeni sezonda yayınlanacak dönem dizisi Aşk ve Taht'ın kadrosunda!

Ferit Kaya, Uzak Şehir'in ardından ATV'nin yeni sezonda yayınlanacak dönem dizisi Aşk ve Taht'ın kadrosunda!

Birsen Altuntaş'ın haberine göre Uzak Şehir'in Demir'i Ferit Kaya, başrollerde Akın Akınözü ve Simay Barlas'ın yer alacağı dönem dizisi Aşk ve Taht'ta Melik Keyferidun’a hayat verecek.

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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