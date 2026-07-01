Uzak Şehir'e Veda Eden Ferit Kaya, ATV'nin Yeni Dönem Dizisine Dahil Oldu
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Kanal D'nin reyting rekortmeni dizisi Uzak Şehir'e sezon finalinde veda eden Ferit Kaya, ATV'nin iddialı dizisine dahil oldu. Sezon finalinde diziye ölerek veda eden Demir'i canlandıran Ferit Kaya, ATV'nin yeni sezon için hazırlanan dönem dizisinde rol alacak.
KAYNAK: Birsen Altuntaş
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Uzak Şehir'in sezon finalinde ciddi ayrılıklar yaşanmıştı. Alper Çankaya, Burç Kümbetlioğlu ve Ferit Kaya diziye veda etmişti.
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Ferit Kaya, Uzak Şehir'in ardından ATV'nin yeni sezonda yayınlanacak dönem dizisi Aşk ve Taht'ın kadrosunda!
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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