Reyting Uzmanı, Sezonun 36 Dizisinin İzleyici Yaş Dağılımını Açıkladı

Televizyon ekranlarında genç izleyicinin yeniden ağırlık kazanmaya başladığını gösteren dikkat çekici veriler paylaşıldı. Reyting uzmanının açıkladığı sezon analizine göre, Taşacak Bu Deniz, Uzak Şehir, Yeraltı, Eşref Rüya ve Teşkilat gibi yapımların da yer aldığı bu sezon yayınlanan 36 dizinin yaş dağılımı belli oldu.

Sezon ortalamasına göre izleyici profili; 5-11 yaş grubunda %13,0, 12-19 yaş grubunda %11,6, 20-34 yaş grubunda %12,3, 35-44 yaş grubunda %15,7, 45-54 yaş grubunda %21,5 ve 55 yaş üzeri grupta %25,8 olarak ölçüldü.