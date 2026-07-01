Reyting Uzmanı, Sezonun 36 Dizisinin İzleyici Yaş Dağılımını Açıkladı
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Televizyon izleyici alışkanlıklarına ilişkin son veriler, uzun süredir görülmeyen bir değişime işaret etti. Sezon boyunca yayınlanan 36 dizinin yaş dağılımı incelendiğinde, 12-19 yaş grubunda elde edilen izlenme oranının önceki sezonların üzerine çıktığı görüldü. Bugüne kadar en yüksek seviyelerin yaklaşık %16 bandında kaldığı bu yaş grubunda, %17 seviyesine ulaşılması televizyonun genç izleyiciyle yeniden bağ kurmaya başladığı yönünde yorumlandı.
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Reyting uzmanı, bu sezon ekrana gelen 36 dizinin seyircisinin yaş ortalamasını açıkladı.
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Yerli dizilerin genç izleyici kitlesinde büyük artış var.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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