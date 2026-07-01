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Reyting Uzmanı, Sezonun 36 Dizisinin İzleyici Yaş Dağılımını Açıkladı

Reyting Uzmanı, Sezonun 36 Dizisinin İzleyici Yaş Dağılımını Açıkladı

yerli dizi
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
01.07.2026 - 13:56
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Televizyon izleyici alışkanlıklarına ilişkin son veriler, uzun süredir görülmeyen bir değişime işaret etti. Sezon boyunca yayınlanan 36 dizinin yaş dağılımı incelendiğinde, 12-19 yaş grubunda elde edilen izlenme oranının önceki sezonların üzerine çıktığı görüldü. Bugüne kadar en yüksek seviyelerin yaklaşık %16 bandında kaldığı bu yaş grubunda, %17 seviyesine ulaşılması televizyonun genç izleyiciyle yeniden bağ kurmaya başladığı yönünde yorumlandı.

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Reyting uzmanı, bu sezon ekrana gelen 36 dizinin seyircisinin yaş ortalamasını açıkladı.

Reyting uzmanı, bu sezon ekrana gelen 36 dizinin seyircisinin yaş ortalamasını açıkladı.

Televizyon ekranlarında genç izleyicinin yeniden ağırlık kazanmaya başladığını gösteren dikkat çekici veriler paylaşıldı. Reyting uzmanının açıkladığı sezon analizine göre, Taşacak Bu Deniz, Uzak Şehir, Yeraltı, Eşref Rüya ve Teşkilat gibi yapımların da yer aldığı bu sezon yayınlanan 36 dizinin yaş dağılımı belli oldu.

Sezon ortalamasına göre izleyici profili; 5-11 yaş grubunda %13,0, 12-19 yaş grubunda %11,6, 20-34 yaş grubunda %12,3, 35-44 yaş grubunda %15,7, 45-54 yaş grubunda %21,5 ve 55 yaş üzeri grupta %25,8 olarak ölçüldü.

Yerli dizilerin genç izleyici kitlesinde büyük artış var.

Yerli dizilerin genç izleyici kitlesinde büyük artış var.

Bazı dizilerde 12-19 yaş grubunun izlenme oranının %17 seviyesine kadar yükselmesi dikkat çekerken uzun yıllardır bu yaş grubunda en yüksek oranların yaklaşık %16 bandında görülmesi reyting uzmanı tarafından hatırlatıldı.

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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