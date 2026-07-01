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ATV'nin Yeni Dönem Dizisi Aşk ve Taht'ın Kadrosuna Flaş İsim Dahil Oldu!

ATV'nin Yeni Dönem Dizisi Aşk ve Taht'ın Kadrosuna Flaş İsim Dahil Oldu!

Atv yerli dizi
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
01.07.2026 - 10:30
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ATV'nin yeni sezonda ekrana gelmeye hazırlanan dönem dizisi Aşk ve Taht için hazırlıklar devam ediyor. Akın Akınözü, Simay Barlas, Ayça Bingöl gibi isimlerin rol alacağı Aşk ve Taht'ın kadrosuna sürpriz oyuncu dahil oldu.

KAYNAK: Birsen Altuntaş

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ATV, yeni sezonun en iddialı yapımlarından olan Aşk ve Taht'ın hazırlıklarına tam gaz devam ediyor.

ATV, yeni sezonun en iddialı yapımlarından olan Aşk ve Taht'ın hazırlıklarına tam gaz devam ediyor.

Mert Yazıcıoğlu'nun başrolde yer aldığı Kuruluş Orhan'ın final yapmasının ardından yeni dönem dizisi hazırlıklarına başlayan ATV, Aşk ve Taht'ı duyurmuştu. Başrollerde Akın Akınözü ve Simay Barlas'ın yer alacağı Aşk ve Taht, eylül ayında ATV ekranlarında yayınlanmaya hazırlanırken dizi kadrosuna sürpriz bir isim dahil oldu.

Halil İbrahim Ceyhan, Aşk ve Taht dizisinin kadrosunda!

Halil İbrahim Ceyhan, Aşk ve Taht dizisinin kadrosunda!

Birsen Altuntaş'ın haberine göre son olarak Leyla: Hayat...Aşk...Adalet... dizisinde rol alan Halil İbrahim Ceyhan, Aşk ve Taht dizisinde Andreas karakterine hayat verecek. Ceyhan, Anadolu Selçuklu Devleti’ne en parlak yıllarını yaşatan Alaaddin Keykubat’ın düşmanı olarak seyirci karşısına çıkacak.

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV ve Dizi/Sinema Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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