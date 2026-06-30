Kızılcık Şerbeti'nin Elif'i Yabancı Damat'taki Unutulmaz Sahneyi Yeniden Canlandırdı
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Yıllar geçse de hafızalardan silinmeyen dizi Yabancı Damat'ın sahneleri yeniden gündemde. Kızılcık Şerbeti'nin Elif'i Zeynep Parla, Atina'da çektiği videoyla dizinin unutulmaz anlarından birine yeniden hayat verdi.
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Bir döneme damga vuran Yabancı Damat dizisinin unutulmaz Atina sahnesi yıllar sonra yeniden gündem oldu.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV ve Dizi/Sinema Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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