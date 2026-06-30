Uzak Şehir'den Ayrılan Burç Kümbetlioğlu, Ozan Akbaba'yla Tartıştığı İddiasına Yanıt Verdi

Sezonun en yüksek reytinglerini elde eden Uzak Şehir'e sezon finalinde Alper Çankaya, Burç Kümbetlioğlu ve Ferit Kaya veda etti. Uzak Şehir'de Cihan ve Alya karakterlerinin arasına girmesi nedeniyle sık sık seyirciden tepki alan Boran'ı canlandıran Burç Kümbetlioğlu'nun gidişi gündem olurken sosyal medyada Burç Kümbetlioğlu'nun asıl gidiş nedeninin Ozan Akbaba ile tartışması olduğu iddia edilmişti. Gazete Magazin kameralarına konuşan Burç Kümbetlioğlu, Ozan Akbaba'yla tartışma yaşadığı ve aralarının limoni olduğu iddialarına 'Hiçbir sıkıntımız yok, Ozan gayet mütevazi ve yardımcı bir insan. İyi bir aktör ve onunla çalışmak keyifliydi. Hem beyefendi, hem disiplinli biri.' yanıtını verdi.