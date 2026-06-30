Uzak Şehir'den Ayrılan Burç Kümbetlioğlu, Ozan Akbaba'yla Tartıştığı İddiasına Yanıt Verdi
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Aşiret dizisi Uzak Şehir, yüksek reytingleriyle 3. sezon onayı aldı. Reyting rekortmeni Uzak Şehir geçtiğimiz günlerde oyuncu ayrılıklarıyla sezon finali yaparken kadroya Boran karakterini canlandıran Burç Kümbetlioğlu veda etmişti. Burç Kümbetlioğlu, dizinin Cihan'ı Ozan Akbaba ile tartıştığı ve bu nedenle kadrodan ayrıldığı iddialarına ilk kez yanıt verdi.
KAYNAK: Gazete Magazin
ÖNE ÇIKAN YAPIMLAR & OYUNCULAR
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Uzak Şehir'in Boran'ı sezon finalinde diziye veda eden karakterler arasında yer aldı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Uzak Şehir'in Boran'ı Burç Kümbetlioğlu'nun Ozan Akbaba açıklamasını buradan izleyebilirsiniz:
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV ve Dizi/Sinema Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın