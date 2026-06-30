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Uzak Şehir'den Ayrılan Burç Kümbetlioğlu, Ozan Akbaba'yla Tartıştığı İddiasına Yanıt Verdi

Uzak Şehir'den Ayrılan Burç Kümbetlioğlu, Ozan Akbaba'yla Tartıştığı İddiasına Yanıt Verdi

Uzak Şehir
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
30.06.2026 - 15:57
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Aşiret dizisi Uzak Şehir, yüksek reytingleriyle 3. sezon onayı aldı. Reyting rekortmeni Uzak Şehir geçtiğimiz günlerde oyuncu ayrılıklarıyla sezon finali yaparken kadroya Boran karakterini canlandıran Burç Kümbetlioğlu veda etmişti. Burç Kümbetlioğlu, dizinin Cihan'ı Ozan Akbaba ile tartıştığı ve bu nedenle kadrodan ayrıldığı iddialarına ilk kez yanıt verdi.

KAYNAK: Gazete Magazin

ÖNE ÇIKAN YAPIMLAR & OYUNCULAR

Uzak Şehir
Dizi

Uzak Şehir

Ozan Akbaba
Oyuncu

Ozan Akbaba

Sinem Ünsal
Oyuncu

Sinem Ünsal

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Uzak Şehir'in Boran'ı sezon finalinde diziye veda eden karakterler arasında yer aldı.

Uzak Şehir'in Boran'ı sezon finalinde diziye veda eden karakterler arasında yer aldı.

Sezonun en yüksek reytinglerini elde eden Uzak Şehir'e sezon finalinde Alper Çankaya, Burç Kümbetlioğlu ve Ferit Kaya veda etti. Uzak Şehir'de Cihan ve Alya karakterlerinin arasına girmesi nedeniyle sık sık seyirciden tepki alan Boran'ı canlandıran Burç Kümbetlioğlu'nun gidişi gündem olurken sosyal medyada Burç Kümbetlioğlu'nun asıl gidiş nedeninin Ozan Akbaba ile tartışması olduğu iddia edilmişti. Gazete Magazin kameralarına konuşan Burç Kümbetlioğlu, Ozan Akbaba'yla tartışma yaşadığı ve aralarının limoni olduğu iddialarına 'Hiçbir sıkıntımız yok, Ozan gayet mütevazi ve yardımcı bir insan. İyi bir aktör ve onunla çalışmak keyifliydi. Hem beyefendi, hem disiplinli biri.' yanıtını verdi.

Uzak Şehir'in Boran'ı Burç Kümbetlioğlu'nun Ozan Akbaba açıklamasını buradan izleyebilirsiniz:

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV ve Dizi/Sinema Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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