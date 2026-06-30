Senin Burcun Hangi Karakterde? Daha 17 Karakterlerinin Burç Analizleri
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Kanal D'nin yaza damgasını vuran dizisi Daha 17, yalnızca hikayesiyle değil birbirinden farklı karakterleriyle de dikkat çekiyor. Peki bu karakterler gerçek hayatta hangi burç olsaydı nasıl bir eşleşme ortaya çıkardı? Lider ruhlu olanlardan duygularını gizleyenlere, mantığıyla hareket edenlerden asi karakterlere kadar dizinin öne çıkan isimlerini burç özelliklerine göre analiz ettik!
ÖNE ÇIKAN YAPIMLAR & OYUNCULAR
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Aras - Koç
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Leyla - Başak
Deniz - Kova
Teoman - Akrep
Şebnem - Aslan
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Hakan - Oğlak
Nuray - Boğa
Serhat - İkizler
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV ve Dizi/Sinema Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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