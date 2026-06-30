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Senin Burcun Hangi Karakterde? Daha 17 Karakterlerinin Burç Analizleri

Senin Burcun Hangi Karakterde? Daha 17 Karakterlerinin Burç Analizleri

yerli dizi Daha 17
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
30.06.2026 - 12:35
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Kanal D'nin yaza damgasını vuran dizisi Daha 17, yalnızca hikayesiyle değil birbirinden farklı karakterleriyle de dikkat çekiyor. Peki bu karakterler gerçek hayatta hangi burç olsaydı nasıl bir eşleşme ortaya çıkardı? Lider ruhlu olanlardan duygularını gizleyenlere, mantığıyla hareket edenlerden asi karakterlere kadar dizinin öne çıkan isimlerini burç özelliklerine göre analiz ettik!

ÖNE ÇIKAN YAPIMLAR & OYUNCULAR

Daha 17
Dizi

Daha 17

Ata Yaşat
Oyuncu

Ata Yaşat

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Aras - Koç

Aras - Koç

Aras tam anlamıyla Koç burcunun cesur ve mücadeleci ruhunu taşıyor. Haksızlık karşısında bir an bile geri durmuyor, inandığı doğrular için savaşmaktan çekinmiyor. Küçük yaşta yaşadığı zorluklar onu erkenden olgunlaştırmış ve güçlü bir lider haline getirmiş. Koruyucu, fedakar ve risk almaktan korkmayan yapısıyla tam bir Koç enerjisi yansıtıyor.

Leyla - Başak

Leyla - Başak

Leyla çalışkanlığı, disiplini ve üretkenliğiyle Başak burcunu andırıyor. Hayallerini gerçekleştirmek için planlı hareket ediyor ve emek vermekten kaçmıyor. Güçlü adalet duygusu ve mütevazı tavrı onu çevresindekilerden ayırıyor. Detaylara önem veren, gelişime açık ve sorumluluk sahibi bir karakter.

Deniz - Kova

Deniz - Kova

Deniz tam anlamıyla özgürlüğüne düşkün bir Kova enerjisi taşıyor. Toplumsal eşitsizliklere karşı sessiz kalmıyor ve kendi doğrularını savunuyor. Sert görünümünün altında hassas ve vicdanlı bir karakter yatıyor. Sanatsal yönü ve farklı bakış açısı onu klasik kalıpların dışına çıkarıyor.

Teoman - Akrep

Teoman - Akrep

Teoman, Akrep burcunun en gölge yönlerini taşıyan bir karakter. Kontrolü kaybetmekten hoşlanmıyor ve istediğini elde etmek için manipülatif davranabiliyor. Güçlü görünse de içten içe onay görmeye ihtiyaç duyuyor. Hırslı, gizemli ve psikolojik üstünlük kurmayı seven tavırları Akrep enerjisini yansıtıyor.

Şebnem - Aslan

Şebnem - Aslan

Şebnem, Aslan burcunun karizmatik ve güçlü duruşunu en iyi yansıtan karakterlerden biri. Girdiği her ortamda dikkat çekiyor, kontrolü elinde tutmayı seviyor. Ailesini ve kurduğu düzeni korumak için gerektiğinde sert kararlar almaktan çekinmiyor. Gururlu, öz güvenli ve lider ruhlu tavırları tam bir Aslan profili çiziyor.

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Hakan - Oğlak

Hakan - Oğlak

Hakan'ın en belirgin özelliği güç ve başarı odaklı olması. Her hamlesini planlayan, otoritesini korumaya çalışan ve duygularını kolay kolay belli etmeyen biri. Dışarıdan kusursuz görünmeye büyük önem veriyor. Disiplinli ve stratejik yapısıyla tam bir Oğlak karakteri.

Nuray - Boğa

Nuray - Boğa

Nuray güvenli ve kusursuz bir hayat arzusu taşıyan bir Boğa profiline benziyor. Sahip olamadıklarına takılı kalması ve bunu zamanla hırsa dönüştürmesi dikkat çekiyor. Değişime uyum sağlamakta zorlanıyor ve kurduğu hayallere sıkı sıkıya bağlanıyor. Duygusal kırgınlıklarını dışarıya öfke olarak yansıtabilen bir yapısı var.

Serhat - İkizler

Serhat - İkizler

Serhat'ın en büyük gücü insanlarla kurduğu iletişim. Dışarıdan nazik, sakin ve güvenilir görünürken iç dünyasında bambaşka hesaplar yapabiliyor. Olaylara farklı açılardan bakabilmesi ve stratejik hareket etmesi onu öne çıkarıyor. Değişen koşullara kolay uyum sağlayan, zekasını iyi kullanan bir karakter.

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV ve Dizi/Sinema Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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