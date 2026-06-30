Kızılcık Şerbeti'nin Yapımcısına Açıklamalarının Ardından Sıla Türkoğlu'na Nasıl Veda Ettiği Hatırlatıldı
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Ekranların en çok izlenen yapımlarından biri olan Kızılcık Şerbeti, 5. sezonu öncesi dizinin yapımcısı Faruk Turgut'un açıklamalarıyla çalkalanıyor. Faruk Turgut, dizide Doğa karakterine hayat veren Sıla Türkoğlu'nun neden ayrıldığıyla ilgili olarak açıklama yapmıştı. Ajansı üzerinden iddialara Sıla Türkoğlu tarafından tepki gösterilirken Faruk Turgut'a ünlü oyuncunun ayrılığının ardından sarf ettiği sözler hatırlatıldı.
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Kızılcık Şerbeti'nde canlandırdığı Doğa karakterine sezon başında veda eden Sıla Türkoğlu büyük şaşkınlık yaratmıştı.
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Faruk Turgut'a tepki çeken iddialarının ardından, sezon başında dizinin Doğa'sı Sıla Türkoğlu'nun vedasının ardından yaptığı paylaşım hatırlatıldı.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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