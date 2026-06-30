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Kızılcık Şerbeti'nin Yapımcısına Açıklamalarının Ardından Sıla Türkoğlu'na Nasıl Veda Ettiği Hatırlatıldı

Kızılcık Şerbeti'nin Yapımcısına Açıklamalarının Ardından Sıla Türkoğlu'na Nasıl Veda Ettiği Hatırlatıldı

Kızılcık Şerbeti
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
30.06.2026 - 12:22
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Ekranların en çok izlenen yapımlarından biri olan Kızılcık Şerbeti, 5. sezonu öncesi dizinin yapımcısı Faruk Turgut'un açıklamalarıyla çalkalanıyor. Faruk Turgut, dizide Doğa karakterine hayat veren Sıla Türkoğlu'nun neden ayrıldığıyla ilgili olarak açıklama yapmıştı. Ajansı üzerinden iddialara Sıla Türkoğlu tarafından tepki gösterilirken Faruk Turgut'a ünlü oyuncunun ayrılığının ardından sarf ettiği sözler hatırlatıldı.

ÖNE ÇIKAN YAPIMLAR & OYUNCULAR

Kızılcık Şerbeti
Dizi

Kızılcık Şerbeti

Sıla Türkoğlu
Oyuncu

Sıla Türkoğlu

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Kızılcık Şerbeti'nde canlandırdığı Doğa karakterine sezon başında veda eden Sıla Türkoğlu büyük şaşkınlık yaratmıştı.

Kızılcık Şerbeti'nde canlandırdığı Doğa karakterine sezon başında veda eden Sıla Türkoğlu büyük şaşkınlık yaratmıştı.

4 oyuncunun aynı anda diziden ayrılması izleyicileri şaşırtırken ortaya atılan iddialar çoğunlukla dizide Nilay karakterine hayat veren Feyza Civelek'le yaşanan anlaşmazlıklarla ilgiliydi. Son olarak yasaklı madde testi pozitif çıkan Feyza Civelek'in diziden çıkarılıp çıkarılmayacağı tartışılırken (çünkü Doğukan Güngör çıkarılmıştı) dizinin yapımcısı oyuncuya sahip çıkmış ve 'O giderse dizi biter' demişti.

Aynı yapımcı diziden daha önce ayrılan oyuncularla ilgilil de iddialarda bulundu. Sıla Türkoğlu'nun kendisine teklif edilen ücreti beğenmediği için diziden ayrıldığını iddia etti. Sıla Türkoğlu ise ajansı aracılığıyla bu iddialara tepki gösterdi. Ajanstan yapılan açıklamada '... kendisinin iddia ettiğinin aksine hiçbir zaman maddi odaklı olmamış; tamamen profesyonel prensipleri ve çalışma ortamındaki huzur odaklı kendi kararıyla gerçekleşmiştir.' ifadelerine yer verilmişti.

Faruk Turgut'a tepki çeken iddialarının ardından, sezon başında dizinin Doğa'sı Sıla Türkoğlu'nun vedasının ardından yaptığı paylaşım hatırlatıldı.

Faruk Turgut'a tepki çeken iddialarının ardından, sezon başında dizinin Doğa'sı Sıla Türkoğlu'nun vedasının ardından yaptığı paylaşım hatırlatıldı.

Faruk Turgut, Sıla Türkoğlu'nun diziden ayrılmasının ardından X (Twitter) hesabından 'Sezon başında ayrılmak istemiş ancak ricamı kırmayarak 113. bölüme kadar devam edecektir. Kariyer yolculuğunda daha büyük başarılar kazanacağına inancım tamdır.' diyerek teşekkür etmişti. Sıla Türkoğlu ise 'Bana çok güzel bir yol açtığınız için teşekkürü borç bilirim. Sevgimiz hep baki' diyerek cevap vermişti.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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