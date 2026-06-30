Kızılcık Şerbeti'nin Yapımcısına Açıklamalarının Ardından Sıla Türkoğlu'na Nasıl Veda Ettiği Hatırlatıldı

4 oyuncunun aynı anda diziden ayrılması izleyicileri şaşırtırken ortaya atılan iddialar çoğunlukla dizide Nilay karakterine hayat veren Feyza Civelek'le yaşanan anlaşmazlıklarla ilgiliydi. Son olarak yasaklı madde testi pozitif çıkan Feyza Civelek'in diziden çıkarılıp çıkarılmayacağı tartışılırken (çünkü Doğukan Güngör çıkarılmıştı) dizinin yapımcısı oyuncuya sahip çıkmış ve 'O giderse dizi biter' demişti.

Aynı yapımcı diziden daha önce ayrılan oyuncularla ilgilil de iddialarda bulundu. Sıla Türkoğlu'nun kendisine teklif edilen ücreti beğenmediği için diziden ayrıldığını iddia etti. Sıla Türkoğlu ise ajansı aracılığıyla bu iddialara tepki gösterdi. Ajanstan yapılan açıklamada '... kendisinin iddia ettiğinin aksine hiçbir zaman maddi odaklı olmamış; tamamen profesyonel prensipleri ve çalışma ortamındaki huzur odaklı kendi kararıyla gerçekleşmiştir.' ifadelerine yer verilmişti.