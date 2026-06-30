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Kızılcık Şerbeti Yapımcısının İddialarının Ardından 'Sönmez' Aliye Uzunatağan'dan Manidar Paylaşım

Kızılcık Şerbeti Yapımcısının İddialarının Ardından 'Sönmez' Aliye Uzunatağan'dan Manidar Paylaşım

Kızılcık Şerbeti
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
30.06.2026 - 09:38
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Kızılcık Şerbeti'nin yapımcısı Faruk Turgut, oyuncularla ilgili yaptığı açıklamalarla gündem olmayı sürdürüyor. İzzet Çapa ile Paşa Paşa Muhabbetler programına konuk olan Faruk Turgut, pek çok ünlü ismi hedef alan açıklamalarda bulundu. Kızılcık Şerbeti'nin Sönmez'i Aliye Uzunatağan'ı da hedefine alan Turgut, 'Ben çok vefalı bir yapımcıyım. Aliye Hanım, hayatında doğru dürüst dizi yapmayan bir oyuncuyken ben Aliye Hanım'ı aldım' açıklamasıyla tepki çekmişti. Sessizliğini koruyan Aliye Uzunatağan, Instagram hesabında yaptığı manidar paylaşımla dikkat çekti.

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Kızılcık Şerbeti'nin Sönmez'i Aliye Uzunatağan geçtiğimiz sezonun ardından diziden ayrılmıştı.

Kızılcık Şerbeti'nin Sönmez'i Aliye Uzunatağan geçtiğimiz sezonun ardından diziden ayrılmıştı.

'Sönmez Aliye Uzunatağan Kızılcık Şerbeti'nden neden ayrıldı?' sorusu sık sık merak edilirken o dönem için Uzunatağan'ın ödemede anlaşamadığı iddiası gündeme gelmişti. Bu iddiaları uzun bir aranın ardından yeniden gündeme getiren isim dizinin yapımcısı Faruk Turgut oldu.

Ünlü yapımcı Faruk Turgut, Aliye Uzunatağan, Sıla Türkoğlu, Müjde Uzman gibi pek çok oyuncuyu hedef alan açıklamalarda bulundu.

Ünlü yapımcı Faruk Turgut, Aliye Uzunatağan, Sıla Türkoğlu, Müjde Uzman gibi pek çok oyuncuyu hedef alan açıklamalarda bulundu.

İzzet Çapa ile Paşa Paşa Muhabbetler programına konuk olan Faruk Turgut, günlerdir konuşulan iddia ve açıklamalarda bulundu. 

Kızılcık Şerbeti'nin Sönmez'i Aliye Uzunatağan hakkında 'Ben çok vefalı bir yapımcıyım. Aliye Hanım, hayatında doğru dürüst dizi yapmayan bir oyuncuyken ben Aliye Hanım'ı aldım' diyen Turgut ayrıca 'Aliye Hanım'ın her sene şöyle bir problemi oluşuyor: 'Ben bu dizinin vazgeçilmeziyim, ben şu kadar para istiyorum' diyor. Ben sonuçta bu işin ticaretini yapıyorum. Aldığım bütçeyi en adil oranda herkese dağıtarak bu işin devamlılığını sağlamakla yükümlüyüm' diyen Turgut, 'E şimdi, 'Ben şu kadarını isterim' diyen bir oyuncuya da 'Pardon' demek zorunda kalıyorsunuz çünkü orada 150 kişiyi idare ediyorsunuz' ifadelerini kullandı. Ünlü yapımcı ayrıca, 'Ben de sektöre şunu gösteriyorum: Aslolan tutan bir proje olduğu zaman bir oyuncunun gitmesi hiçbir şeyi değiştirmiyor. Kızılcık Şerbeti'nden birileri gidiyor, birileri geliyor. Reytingde de bir olumsuzluk yok' diyerek sözlerini sonlandırdı.

Ünlü oyuncu Işıl Yücesoy, meslektaşı Aliye Uzunatağan'a destek çıkmıştı.

Ünlü oyuncu Işıl Yücesoy, meslektaşı Aliye Uzunatağan'a destek çıkmıştı.

“Sevgili sanatçı dostum Aliye Uzunatağan ile ilgili ne yazık ki çok talihsiz bir söylemle karşılaştım bugün. Biz sanatçıların ellerinden işlerini alabilir, kısır tartışmalarla onları yok sayabilirsiniz. Ama bunca yılın onurlu emeğini asla silemezsiniz” diyen Işıl Yücesoy, sanatçının gerçek karşılığını seyircinin verdiğini belirterek paylaşımını “O başarı toplumun kalbindedir, madalya halk tarafından verilir ve alınır” diyerek Uzunatağan'a destek oldu.

Günlerdir sessizliğini koruyan Aliye Uzunatağan, CHP Meclis Üyesi Bahadır Erdem'in manidar paylaşımını Instagram hesabında yeniden paylaştı.

Günlerdir sessizliğini koruyan Aliye Uzunatağan, CHP Meclis Üyesi Bahadır Erdem'in manidar paylaşımını Instagram hesabında yeniden paylaştı.

Paylaşımda, 'Sevgili Aliye Uzunatağan, yıllardan beri aile içi yozlaşmayı satarak sündüre sündüre uzayan bir TV dizisinde iyiliği, adabı, makulü, ahlakı, güzelliği temsil eden tek karakteri yılların usta oyunculuğu ile canlandırarak hikayeyi izlenesi kılan tek kişiydi. Tek amacı reyting ile para kazanmak olan dizinin yapımcısının usta oyuncu hakkında konuşurken ağzından çıkanlara dikkat etmemesi sadece kendisini de dizinin seviyesine indirir.' ifadeleri yer alıyor.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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