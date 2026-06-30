Kızılcık Şerbeti Yapımcısının İddialarının Ardından 'Sönmez' Aliye Uzunatağan'dan Manidar Paylaşım

İzzet Çapa ile Paşa Paşa Muhabbetler programına konuk olan Faruk Turgut, günlerdir konuşulan iddia ve açıklamalarda bulundu.

Kızılcık Şerbeti'nin Sönmez'i Aliye Uzunatağan hakkında 'Ben çok vefalı bir yapımcıyım. Aliye Hanım, hayatında doğru dürüst dizi yapmayan bir oyuncuyken ben Aliye Hanım'ı aldım' diyen Turgut ayrıca 'Aliye Hanım'ın her sene şöyle bir problemi oluşuyor: 'Ben bu dizinin vazgeçilmeziyim, ben şu kadar para istiyorum' diyor. Ben sonuçta bu işin ticaretini yapıyorum. Aldığım bütçeyi en adil oranda herkese dağıtarak bu işin devamlılığını sağlamakla yükümlüyüm' diyen Turgut, 'E şimdi, 'Ben şu kadarını isterim' diyen bir oyuncuya da 'Pardon' demek zorunda kalıyorsunuz çünkü orada 150 kişiyi idare ediyorsunuz' ifadelerini kullandı. Ünlü yapımcı ayrıca, 'Ben de sektöre şunu gösteriyorum: Aslolan tutan bir proje olduğu zaman bir oyuncunun gitmesi hiçbir şeyi değiştirmiyor. Kızılcık Şerbeti'nden birileri gidiyor, birileri geliyor. Reytingde de bir olumsuzluk yok' diyerek sözlerini sonlandırdı.