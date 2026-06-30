Kızılcık Şerbeti Yapımcısının İddialarının Ardından 'Sönmez' Aliye Uzunatağan'dan Manidar Paylaşım
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Kızılcık Şerbeti'nin yapımcısı Faruk Turgut, oyuncularla ilgili yaptığı açıklamalarla gündem olmayı sürdürüyor. İzzet Çapa ile Paşa Paşa Muhabbetler programına konuk olan Faruk Turgut, pek çok ünlü ismi hedef alan açıklamalarda bulundu. Kızılcık Şerbeti'nin Sönmez'i Aliye Uzunatağan'ı da hedefine alan Turgut, 'Ben çok vefalı bir yapımcıyım. Aliye Hanım, hayatında doğru dürüst dizi yapmayan bir oyuncuyken ben Aliye Hanım'ı aldım' açıklamasıyla tepki çekmişti. Sessizliğini koruyan Aliye Uzunatağan, Instagram hesabında yaptığı manidar paylaşımla dikkat çekti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Kızılcık Şerbeti'nin Sönmez'i Aliye Uzunatağan geçtiğimiz sezonun ardından diziden ayrılmıştı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Ünlü yapımcı Faruk Turgut, Aliye Uzunatağan, Sıla Türkoğlu, Müjde Uzman gibi pek çok oyuncuyu hedef alan açıklamalarda bulundu.
Ünlü oyuncu Işıl Yücesoy, meslektaşı Aliye Uzunatağan'a destek çıkmıştı.
Günlerdir sessizliğini koruyan Aliye Uzunatağan, CHP Meclis Üyesi Bahadır Erdem'in manidar paylaşımını Instagram hesabında yeniden paylaştı.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın