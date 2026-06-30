article/comments
article/share
Haberler
TV
Kızılcık Şerbeti'nin Ömer'i Barış Kılıç'ın Yapımcıyı Korumasına Can Yaman'dan Sert Tepki

Kızılcık Şerbeti'nin Ömer'i Barış Kılıç'ın Yapımcıyı Korumasına Can Yaman'dan Sert Tepki

Kızılcık Şerbeti
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
30.06.2026 - 08:37
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Yapımcı Faruk Turgut'un art arda yaptığı tartışma yaratan açıklama ve iddialarının ardından oyuncular ve destekçileri cevap vermeden durmadı. Faruk Turgut'un açıklamaları tepkiyle karşılanırken tek destek Kızılcık Şerbeti'nin Ömer'i Barış Kılıç'tan geldi. Barış Kılıç'ın desteği ise Can Yaman tarafından tepkiyle karşılandı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Faruk Turgut'un Can Yaman'la ilgili açıklamalarının ardından Yaman sessiz kalmamış, tartışma büyüdükçe büyümüştü.

Faruk Turgut'un Can Yaman'la ilgili açıklamalarının ardından Yaman sessiz kalmamış, tartışma büyüdükçe büyümüştü.

Can Yaman'la bazı davranışları ve sözleri nedeniyle sıkıntılı bir dönem yaşadıklarını, bu sebeple bir daha birlikte çalışmak istemediğini açıklayan Faruk Turgut büyük bir tepkiyle karşılaşmıştı. Can Yaman'ın 'Kasap yapımcı' olarak seslendiği ve uzunca bir açıklama yayınladığı Faruk Turgut da cevabını vermiş, ancak bir kez daha Can Yaman'ın cevabıyla karşılaşmıştı. Can Yaman son olarak '“Faruk’cum 6 sene olmuş seni görmüyorum, hadi bak dalgana. Ben olduğum yerdeyim sen de olduğun yerde kal. Ama bir doktora görün. İlerlemiş rahatsızlığın… ​Bu arada yıllarca öğrenememişsin açıklayayım: Oyuncuların kariyer yönetimleri olur, talepleri de olur, fikirleri de olur. Bunlar normal şeylerdir, her şey bir kapris değildir. ' diyerek Faruk Turgut hakkında da önemli iddialarda bulunmuştu.

Tüm detaylar:

Büyüyen tartışmanın ardından Kızılcık Şerbeti'nin Ömer'i Barış Kılıç, tepkilerin aksine Faruk Turgut'a destek çıktı.

Büyüyen tartışmanın ardından Kızılcık Şerbeti'nin Ömer'i Barış Kılıç, tepkilerin aksine Faruk Turgut'a destek çıktı.

Barış Kılıç yaptığı açıklamada, '4 yıldır birlikte çalıştığım sevgili yapımcım Faruk Turgut’u yakından tanıyan bir oyuncu olarak, hakkında söylenen ithamlara hiçbir şekilde katılmıyorum. Onun, en zor şartlarda bile tüm ekibine ne kadar babacan ve adaletli davrandığını en iyi bilenlerden biriyim. İşine ve ekibine gösterdiği saygıyı görmezden gelmek büyük bir haksızlıktır.Sektörde birçok insana iş ve imkân sağlayan, dürüstlüğüyle tanınan bir yapımcı hakkında söylenenler gerçekten çok üzücüdür. Onun adaletinden ve iyi niyetinden hiçbir zaman şüphe duymadım. Tek derdi ülkesinde nitelikli yapımlar üretmek ve yaptığı işlerle milyonlarca insana ulaşmak olan bir insana bu şekilde ithamlarda bulunulmasını doğru bulmuyorum. Biz kendisinden razıyız. Barış Kılıç...” dedi.

Bunun üzerine Can Yaman bu kez de Barış Kılıç'a fena yüklendi.

Bunun üzerine Can Yaman bu kez de Barış Kılıç'a fena yüklendi.

'Şimdi üç kuruş menfaat için yapımcıya destek veren oyuncular türeyecek, göreceksiniz... Kaynak yapmayın, önemli değilsiniz... Biz de dürüst ve babacan zannediyorduk zamanında, ta ki arkamızdan dönenleri öğrenene dek... Siz hiçbir zaman o kadar para etmediniz, dolayısıyla arkanızdan da bir şeyler dönmedi; karşınızdakini dürüst sandınız... Problem yok, olduğunuz yerde devam edin. Benim baktığım yerden zerre kadar görünüyorsunuz... Ek bilgi: Erkenci Kuş'la onun beni yarattığını söyleyenler, ondan bir önceki işim Dolunay'ın kaç ülkeye satıldığını bir araştırsınlar. Erkenci Kuş'ta onlara ne kadar para kazandıracağımı tahmin ederler. Kimse babasının hayrına bir oyuncuyla çalışmak istemez. 'Can Divit' karakterinin o şekilde yorumlanması benim deham, yapımcının değil. Bunu zamanında da açıkladım, o yüzden skandalize oldular... Çoğu şey doğaçlama. O yüzden benimle uğraşıldı, beni kaçırmamak için. Sadece bir yapımcının güdümünde olayım diye... İsmim yurt dışında satış garantisi demekti. Sektörde kaşelerin dengesi değişti ve saldırılar başladı. Çıkan kötü haberlerin bile ben yapımcının altından çıktığına inanıyorum ki ona hep mecbur kalayım. Sonradan diğer yapımcılarla olan sohbetlerimde de buna yönelik inancım perçinleşti. Ek bilgi: Bana gelen bilgilere göre Erkenci Kuş'ta oynadığım partnerim yurt dışı satış paylarını almış; yönetmen, senarist falan da almış ama dürüstlüğüyle (!) tanındığı söylenen yapımcı bana o hakkı ödememek için uydurduğu yalanları ben biliyorum... Ama siz onu dürüstlüğüyle ve babacanlığıyla bilmeye devam edin. Öyle bilmek işinize gelir...'

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
5
2
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın