Kızılcık Şerbeti'nin Ömer'i Barış Kılıç'ın Yapımcıyı Korumasına Can Yaman'dan Sert Tepki
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Yapımcı Faruk Turgut'un art arda yaptığı tartışma yaratan açıklama ve iddialarının ardından oyuncular ve destekçileri cevap vermeden durmadı. Faruk Turgut'un açıklamaları tepkiyle karşılanırken tek destek Kızılcık Şerbeti'nin Ömer'i Barış Kılıç'tan geldi. Barış Kılıç'ın desteği ise Can Yaman tarafından tepkiyle karşılandı.
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Faruk Turgut'un Can Yaman'la ilgili açıklamalarının ardından Yaman sessiz kalmamış, tartışma büyüdükçe büyümüştü.
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Büyüyen tartışmanın ardından Kızılcık Şerbeti'nin Ömer'i Barış Kılıç, tepkilerin aksine Faruk Turgut'a destek çıktı.
Bunun üzerine Can Yaman bu kez de Barış Kılıç'a fena yüklendi.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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