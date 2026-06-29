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Can Yaman ve Erkenci Kuş ve Kızılcık Şerbeti Yapımcısının Tartışması Büyüdü: "Bak Dalgana, Doktora Görün"

Can Yaman ve Erkenci Kuş ve Kızılcık Şerbeti Yapımcısının Tartışması Büyüdü: "Bak Dalgana, Doktora Görün"

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
29.06.2026 - 07:31
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Erkenci Kuş, Kızıl Goncalar, Kızılcık Şerbeti gibi pek çok başarılı dizinin yapımcısı olan Faruk Turgut'un geçtiğimiz gün katıldığı İzzet Çapa’nın programında yaptığı açıklamaların etkisi sürüyor. Pek çok oyuncu hakkında açıklamalarda bulunan Faruk Turgut'un Can Yaman hakkındaki açıklaması sonrası ipler gerilmişti. Tartışmanın son aşamasında Can Yaman, ikinci kez Turgut'a sert çıktı.

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Yapımcı Faruk Turgut'un İzzet Çapa'nın programında yaptığı açıklamaların etkisi sürüyor.

Yapımcı Faruk Turgut'un İzzet Çapa'nın programında yaptığı açıklamaların etkisi sürüyor.

Demet Özdemir ve Can Yaman'ın başrollerini paylaştığı Erkenci Kuş ve Can Yaman hakkında da konuşan Faruk Turgut, programda Can Yaman’ın yurt dışında kariyerine devam ettiğini ancak geçmişte bazı davranışları ve sözleri nedeniyle kendisiyle sıkıntılı bir dönem yaşadıklarını anlatarak Yaman'la tekrar çalışmayacaklarını dile getirdi.

Faruk Turgut'un açıklamalarının ardından Can Yaman ünlü yapımcıya sert çıkmıştı.

Faruk Turgut'un açıklamalarının ardından Can Yaman ünlü yapımcıya sert çıkmıştı.

Can Yaman, 'Zavallı Faruk Turgut, bilseydim çiçek yollardım; beyin ölümün gerçekleşmiş' diyen Can Yaman, 'Yok beni veto etmiş de, yok ipimi çekmiş de... El Turco yok tutmamış da bilmem ne. Daha yeni Amerika'ya satıldı, İspanya'daki satıldığı elit platformun en çok izlenen dizisi oldu vesaire. Sırf beni Ay Yapım'a kaptırdın diye bir de para istedin, 100 bin euro Disney'den sanki senle bir anlaşmamız varmış gibi insanları bu yalana inandırdın. Orada bile benimle çalışmalarına engel olmaya kalktın. Sandokan bütün dünyayı kasıp kavuruyor, İtalya'da almadığı ödül kalmadı. Her neyse. Kariyerimde geldiğim noktadan o kadar mutluyum ki ne kötülük yaptıysan iyi ki yapmışsın... Erkenci Kuş yüz küsur ülkeye satıldı da iflas etmekten kurtuldun sayemizde. Bir de bize kazıklar attın, yurt dışından satış paylarını ödemeyip binbir taklalarla. Sağlık olsun. Benim yurt dışında geldiğim noktada artık senin bütçen benim kaşemi ödemeye yetmez. Yaptığın işlerin vizyonu da beni tatmin etmez. Bunu sen de biliyorsun ve kuduruyorsun. Kasap yapımcı. Yıllarca başka yapımcıların bana iş getirmesini engelle, sonra yurt dışına gidip hiç kimseye müdahalen olmadığını görünce ve senden çok daha iyi yapımcıların bana olan ilgisini duyunca iyice bilen ve düşman ol. Ne güzel dünya. Allah tüm oyuncuları senin gibi yapımcılardan korusun! Vizyonsuz, terbiyesiz... Türk televizyonlarında ucuz dizilerinle yeni no name başrol kurbanlarına zulmetmeye devam et sen. Adımı ağzına alıp prim yapmaya çalışma. Şimdi sana cevap verdim diye konuşulacaksın ve ciddiye alınacaksın. Bu da sana son kıyağım.' açıklamasında bulunmuştu.

Bunun üzerine Faruk Turgut, sosyal medya hesabından bir açıklama yaparak Can Yaman'a cevap verdi.

Bunun üzerine Faruk Turgut, sosyal medya hesabından bir açıklama yaparak Can Yaman'a cevap verdi.

“Öncelikle Türkiye’de okuduğu okullara ve kendini gördüğü sanatçı kimliğine hiç yakışmayan bu konuşmasını kınıyorum ki, Türkiye yi beğenmediğini daha önce defalarca yinelemesi, şahsım üzerinden tavrına da yansımış. Bu tarz bir uslüba cevap vermeyi hiç tercih etmediğim halde, yalan ve yanlışları düzeltme ihtiyacı içindeyim. Yapımcılığın gereği olan proje içinde oyuncu parlatırken senin Disney projesine hazırlık dönemindeki doyumsuz tavrın artık benim uğraşmak istemediğim bir hal aldığı için seninle çalışmak istemedim. Bunu sana ve Disney’e o dönem bildirdim ki yaklaşık 10 ay süren proje hazırlık süreci sonunda projeyi iptal kararı aldım. Bu süre sonunda seni serbest bırakmak için aldığımı iddia ettiğin herhangi bir ödeme almadım. Ben söylediğin gibi bir yapımcıydım da Erkenci Kuş’tan sonra 2. işin Bay Yanlış’ı neden tekrar benimle yaptın, adama sorarlar. Dile kolay 3 sene. Sözleşmendeki hak edişin olan yurtdışı ödemelerini vermediysem, hukukçusun, neden istemedin, adama sorarlar. Senden bağımsız Disney ile senin adınla iş satmaya çalışacak kadar basit değil benim ilişkilerim, 45 senedir, sözümün eriyim, arkasındayım. Disney ile seninle yapmayı planladığım projeden vaz geçme sebebim senin Türkiye’de senarist mi var yönetmen mi var yurt dışından getirelim demen ve o zamanki İtalyan sevgilini dizide oynatmak için aylarca beni menajeri ile görüştürmen, seninle yol yürünmeyeceğini o dönem anladım ve evet ipini saldım, yani seni kaptırmadım, tavrınla seni gönderdim. Ben işimi 200 kişilik ekiplere ve oyuncu kadromun tümüne aynı saygı ile yapıyorum, bir kişinin arkasına takmıyorum oyuncu ve ekiplerimi. Bugün seneler önce ne kadar doğru bir karar aldığımı çok iyi anladım, iyikilerim arttı. Lafa bakarım laf mı diye söyleyene bakarım adam mı diye, adam olana sorarlar, ben sormuyorum, bana sorduklarında da netlikle cevap veriyorum. Madem ben bu kadar kötüydüm de bu röportajıma kadar niye arandım soruldum, şimdi kendime bunu soruyorum. Tabi bu uslübü, hakaret içeriklerini ve tüm hayatım boyunca kimsenin hakkını yemediğim halde içinde bırakıldığım hak yeme mevzuunu artık adalete teslim edeceğim.”

Can Yaman ise ikinci kez sessiz kalmayarak Faruk Turgut'a ikinci kez fena yüklendi.

Can Yaman ise ikinci kez sessiz kalmayarak Faruk Turgut'a ikinci kez fena yüklendi.

“Faruk’cum 6 sene olmuş seni görmüyorum, hadi bak dalgana. Ben olduğum yerdeyim sen de olduğun yerde kal. Ama bir doktora görün. İlerlemiş rahatsızlığın… ​Bu arada yıllarca öğrenememişsin açıklayayım: Oyuncuların kariyer yönetimleri olur, talepleri de olur, fikirleri de olur. Bunlar normal şeylerdir, her şey bir kapris değildir. Sağda solda oyuncu onu istedi bunu istedi diye şikayet ediyorsun, ticaret bu, oyuncular istediğini ister. Sen mi karar vereceksin ne isteyeceklerine, menajerler de bunun için vardır mesela oyuncuların isteklerini iletir vesaire. Emin ol sen değil oyuncular seninle uğraşamıyor, çünkü vizyonun dar anlamıyorsun birçok şeyi. Sen benle değil ben seninle uğraşamadım da gittim. Oldu senin istediğin gibi gelsinler oynasınlar sen karar ver her şeylerine kariyerlerine sonra da uğraşmak istemedim de. ​Yıllarca hepinize sustuk, sessizliği icazet sandılar. Cevap verilince de hemen yok üslubun şöyle böyle. Delikanlı delikanlı konuşmayı biliyorsun ama cevap gelince hemen mahkemeye gideceğim bilmem ne. Kıyamam ne mahkeme meraklısıymışsın. Ne güzel istediğimiz gibi atalım tutalım, bitirim bitirim konuşalım cevap gelince de mahkemeye gideceğim. Ya nereye gidiyorsan git ama önce doktora git. ​Son olarak, Almanya’larda paralı kadınlara çapkınlığa gidip o tipinle sonra da gelip benim yaşam tarzımı elemenştirmen… Benim yaşadığım hayatı sen 10 kere dünyaya gelsen yaşayamazsın. Yaşayamazsin çünkü vizyonun sınırlı. Ama bunu zaten anladılar, tekrar oldu! ​He bir de yok beni askere yollamışsın da falan filan, he he aynen sen yolladın normalde ben gitmeyecektim sanki... ​Hadi iyisin Faruk popüler olmaya başladın, konuşuluyorsun. Burdan eski producer, podcaster YouTuber, influencer olma yolunda ilerliyorsun.'

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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