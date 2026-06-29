Can Yaman ve Erkenci Kuş ve Kızılcık Şerbeti Yapımcısının Tartışması Büyüdü: "Bak Dalgana, Doktora Görün"
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Erkenci Kuş, Kızıl Goncalar, Kızılcık Şerbeti gibi pek çok başarılı dizinin yapımcısı olan Faruk Turgut'un geçtiğimiz gün katıldığı İzzet Çapa’nın programında yaptığı açıklamaların etkisi sürüyor. Pek çok oyuncu hakkında açıklamalarda bulunan Faruk Turgut'un Can Yaman hakkındaki açıklaması sonrası ipler gerilmişti. Tartışmanın son aşamasında Can Yaman, ikinci kez Turgut'a sert çıktı.
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Yapımcı Faruk Turgut'un İzzet Çapa'nın programında yaptığı açıklamaların etkisi sürüyor.
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Faruk Turgut'un açıklamalarının ardından Can Yaman ünlü yapımcıya sert çıkmıştı.
Bunun üzerine Faruk Turgut, sosyal medya hesabından bir açıklama yaparak Can Yaman'a cevap verdi.
Can Yaman ise ikinci kez sessiz kalmayarak Faruk Turgut'a ikinci kez fena yüklendi.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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