Can Yaman ve Erkenci Kuş ve Kızılcık Şerbeti Yapımcısının Tartışması Büyüdü: "Bak Dalgana, Doktora Görün"

“Öncelikle Türkiye’de okuduğu okullara ve kendini gördüğü sanatçı kimliğine hiç yakışmayan bu konuşmasını kınıyorum ki, Türkiye yi beğenmediğini daha önce defalarca yinelemesi, şahsım üzerinden tavrına da yansımış. Bu tarz bir uslüba cevap vermeyi hiç tercih etmediğim halde, yalan ve yanlışları düzeltme ihtiyacı içindeyim. Yapımcılığın gereği olan proje içinde oyuncu parlatırken senin Disney projesine hazırlık dönemindeki doyumsuz tavrın artık benim uğraşmak istemediğim bir hal aldığı için seninle çalışmak istemedim. Bunu sana ve Disney’e o dönem bildirdim ki yaklaşık 10 ay süren proje hazırlık süreci sonunda projeyi iptal kararı aldım. Bu süre sonunda seni serbest bırakmak için aldığımı iddia ettiğin herhangi bir ödeme almadım. Ben söylediğin gibi bir yapımcıydım da Erkenci Kuş’tan sonra 2. işin Bay Yanlış’ı neden tekrar benimle yaptın, adama sorarlar. Dile kolay 3 sene. Sözleşmendeki hak edişin olan yurtdışı ödemelerini vermediysem, hukukçusun, neden istemedin, adama sorarlar. Senden bağımsız Disney ile senin adınla iş satmaya çalışacak kadar basit değil benim ilişkilerim, 45 senedir, sözümün eriyim, arkasındayım. Disney ile seninle yapmayı planladığım projeden vaz geçme sebebim senin Türkiye’de senarist mi var yönetmen mi var yurt dışından getirelim demen ve o zamanki İtalyan sevgilini dizide oynatmak için aylarca beni menajeri ile görüştürmen, seninle yol yürünmeyeceğini o dönem anladım ve evet ipini saldım, yani seni kaptırmadım, tavrınla seni gönderdim. Ben işimi 200 kişilik ekiplere ve oyuncu kadromun tümüne aynı saygı ile yapıyorum, bir kişinin arkasına takmıyorum oyuncu ve ekiplerimi. Bugün seneler önce ne kadar doğru bir karar aldığımı çok iyi anladım, iyikilerim arttı. Lafa bakarım laf mı diye söyleyene bakarım adam mı diye, adam olana sorarlar, ben sormuyorum, bana sorduklarında da netlikle cevap veriyorum. Madem ben bu kadar kötüydüm de bu röportajıma kadar niye arandım soruldum, şimdi kendime bunu soruyorum. Tabi bu uslübü, hakaret içeriklerini ve tüm hayatım boyunca kimsenin hakkını yemediğim halde içinde bırakıldığım hak yeme mevzuunu artık adalete teslim edeceğim.”