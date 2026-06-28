“Beyin Ölümün Gerçekleşmiş” Diyen Can Yaman’a Faruk Turgut’tan Yanıt Gecikmedi
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Faruk Turgut’un İzzet Çapa’nın programında yaptığı açıklamalar gündemdeki yerini koruyor. Yapımcının Can Yaman hakkında söylediği sözler, oyuncunun sert açıklamalarıyla yeni bir boyut kazanmıştı. Can Yaman’ın sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşım uzun süre konuşuldu. Gözler bu kez Faruk Turgut cephesine çevrildi. Beklenen açıklama bugün geldi. Gold Film’in patronu, Can Yaman’ın sözlerine uzun bir mesajla karşılık verdi. Faruk Turgut, açıklamasının sonunda konuyu hukuki zemine taşıyacağını da duyurdu.
Kaynak: Birsen Altuntaş
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Faruk Turgut ile Can Yaman arasında başlayan tartışma büyümeye devam ediyor.
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Can Yaman’ın açıklamalarından sonra gözler Faruk Turgut’a çevrilmişti.
İşte açıklaması 👇
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun oldum. İçerik üretmeye ve dijital yayıncılığa olan ilgimle medya sektöründeki yolculuğuma 2022 yılında Onedio’da başladım. Bu süreçte farklı kategorilerde içerikler hazırlayarak editoryal deneyimimi geliştirdim. Özellikle televizyon ve magazin dünyasını yakından takip ediyor; dizi, sinema ve TV sektöründeki gelişmeleri okuyucularla buluşturuyorum. Yeni projeler, oyuncu transferleri, setlerden gelen haberler, reyting sonuçları ve kulis bilgileri üzerine içerikler üretirken, magazin gündeminde öne çıkan açıklamaları, sosyal medyada konuşulan olayları ve ünlü isimlerle ilgili gelişmeleri de yakından takip ediyorum.
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