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“Beyin Ölümün Gerçekleşmiş” Diyen Can Yaman’a Faruk Turgut’tan Yanıt Gecikmedi

“Beyin Ölümün Gerçekleşmiş” Diyen Can Yaman’a Faruk Turgut’tan Yanıt Gecikmedi

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - TV&Magazin Editörü
28.06.2026 - 14:58
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Faruk Turgut’un İzzet Çapa’nın programında yaptığı açıklamalar gündemdeki yerini koruyor. Yapımcının Can Yaman hakkında söylediği sözler, oyuncunun sert açıklamalarıyla yeni bir boyut kazanmıştı. Can Yaman’ın sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşım uzun süre konuşuldu. Gözler bu kez Faruk Turgut cephesine çevrildi. Beklenen açıklama bugün geldi. Gold Film’in patronu, Can Yaman’ın sözlerine uzun bir mesajla karşılık verdi. Faruk Turgut, açıklamasının sonunda konuyu hukuki zemine taşıyacağını da duyurdu.

Kaynak: Birsen Altuntaş

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Faruk Turgut ile Can Yaman arasında başlayan tartışma büyümeye devam ediyor.

Faruk Turgut ile Can Yaman arasında başlayan tartışma büyümeye devam ediyor.

Sürecin başlangıcı, Faruk Turgut’un İzzet Çapa’nın programına konuk olmasıyla yaşandı. Program sırasında Can Yaman ile yeniden çalışıp çalışmayacağı sorulan Turgut, böyle bir düşüncesinin olmadığını söyledi. Bu açıklamanın ardından Can Yaman sosyal medya hesabından oldukça sert ifadelerin yer aldığı uzun bir paylaşım yaptı.

Oyuncu, açıklamasında Faruk Turgut’u hedef alan sözler kullandı. Geçmişte yaşadıkları bazı süreçlerden bahseden Can Yaman, kariyerine ve yurt dışındaki projelerine de değindi. Özellikle Erkenci Kuş dönemine ilişkin yaptığı açıklamalar sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

Detaylardan burada bahsetmiştik 👇

Can Yaman’ın açıklamalarından sonra gözler Faruk Turgut’a çevrilmişti.

Can Yaman’ın açıklamalarından sonra gözler Faruk Turgut’a çevrilmişti.

Yapımcı bugün yaptığı açıklamada, oyuncunun kullandığı dili doğru bulmadığını söyledi. Can Yaman’ın Türkiye hakkında geçmişte yaptığı açıklamaların tavrına da yansıdığını düşündüğünü belirtti. Faruk Turgut, normal şartlarda bu üsluba cevap vermeyi tercih etmeyeceğini ancak ortaya atılan bazı iddialar nedeniyle açıklama yapma ihtiyacı hissettiğini ifade etti. Disney için hazırlanan proje sürecine de değinen yapımcı, o dönemde Can Yaman’ın tavırlarının birlikte çalışmayı zorlaştırdığını söyledi.Yaklaşık on ay süren hazırlık döneminin ardından projeyi iptal etme kararı aldığını belirten Turgut, oyuncunun iddia ettiği gibi herhangi bir ödeme almadığını ifade etti. Can Yaman’ın sözünü ettiği yurt dışı gelirleri konusunda ise oyuncunun hukuk eğitimi aldığını hatırlatarak, hakkı olduğunu düşünüyorsa neden yasal yollara başvurmadığını sordu.

Faruk Turgut ayrıca Bay Yanlış dizisine de değindi. Eğer iddia edildiği gibi sorunlar yaşansaydı Can Yaman’ın Erkenci Kuş’un ardından ikinci kez kendisiyle çalışmayacağını söyledi.

Hakkında ortaya atılan bazı iddiaları kabul etmediğini belirten Faruk Turgut, yıllardır kimsenin hakkını yemediğini söyledi. Hakaret içerdiğini düşündüğü ifadeler ve kendisine yöneltilen suçlamalar nedeniyle konuyu yargıya taşıyacağını açıkladı.

İşte açıklaması 👇

İşte açıklaması 👇

“Öncelikle Türkiye’de okuduğu okullara ve kendini gördüğü sanatçı kimliğine hiç yakışmayan bu konuşmasını kınıyorum ki, Türkiye yi beğenmediğini daha önce defalarca yinelemesi, şahsım üzerinden tavrına da yansımış. Bu tarz bir uslüba cevap vermeyi hiç tercih etmediğim halde, yalan ve yanlışları düzeltme ihtiyacı içindeyim. Yapımcılığın gereği olan proje içinde oyuncu parlatırken senin Disney projesine hazırlık dönemindeki doyumsuz tavrın artık benim uğraşmak istemediğim bir hal aldığı için seninle çalışmak istemedim. Bunu sana ve Disney’e o dönem bildirdim ki yaklaşık 10 ay süren proje hazırlık süreci sonunda projeyi iptal kararı aldım. Bu süre sonunda seni serbest bırakmak için aldığımı iddia ettiğin herhangi bir ödeme almadım. Ben söylediğin gibi bir yapımcıydım da Erkenci Kuş’tan sonra 2. işin Bay Yanlış’ı neden tekrar benimle yaptın, adama sorarlar. Dile kolay 3 sene. Sözleşmendeki hak edişin olan yurtdışı ödemelerini vermediysem, hukukçusun, neden istemedin, adama sorarlar. Senden bağımsız Disney ile senin adınla iş satmaya çalışacak kadar basit değil benim ilişkilerim, 45 senedir, sözümün eriyim, arkasındayım. Disney ile seninle yapmayı planladığım projeden vaz geçme sebebim senin Türkiye’de senarist mi var yönetmen mi var yurt dışından getirelim demen ve o zamanki İtalyan sevgilini dizide oynatmak için aylarca beni menajeri ile görüştürmen, seninle yol yürünmeyeceğini o dönem anladım ve evet ipini saldım, yani seni kaptırmadım, tavrınla seni gönderdim. Ben işimi 200 kişilik ekiplere ve oyuncu kadromun tümüne aynı saygı ile yapıyorum, bir kişinin arkasına takmıyorum oyuncu ve ekiplerimi. Bugün seneler önce ne kadar doğru bir karar aldığımı çok iyi anladım, iyikilerim arttı. Lafa bakarım laf mı diye söyleyene bakarım adam mı diye, adam olana sorarlar, ben sormuyorum, bana sorduklarında da netlikle cevap veriyorum. Madem ben bu kadar kötüydüm de bu röportajıma kadar niye arandım soruldum, şimdi kendime bunu soruyorum. Tabi bu uslübü, hakaret içeriklerini ve tüm hayatım boyunca kimsenin hakkını yemediğim halde içinde bırakıldığım hak yeme mevzuunu artık adalete teslim edeceğim.”

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
TV&Magazin Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun oldum. İçerik üretmeye ve dijital yayıncılığa olan ilgimle medya sektöründeki yolculuğuma 2022 yılında Onedio’da başladım. Bu süreçte farklı kategorilerde içerikler hazırlayarak editoryal deneyimimi geliştirdim. Özellikle televizyon ve magazin dünyasını yakından takip ediyor; dizi, sinema ve TV sektöründeki gelişmeleri okuyucularla buluşturuyorum. Yeni projeler, oyuncu transferleri, setlerden gelen haberler, reyting sonuçları ve kulis bilgileri üzerine içerikler üretirken, magazin gündeminde öne çıkan açıklamaları, sosyal medyada konuşulan olayları ve ünlü isimlerle ilgili gelişmeleri de yakından takip ediyorum.
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