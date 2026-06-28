Yapımcı Faruk Turgut’un Sözleri Can Yaman’ı Kızdırdı: “Beyin Ölümün Gerçekleşmiş”

Oyuncu açıklamasında Faruk Turgut’a doğrudan yanıt verdi. Yaman, Turgut’un kendisini veto ettiği ya da kariyerine engel olduğu yönündeki sözlerine tepki gösterdi. Oyuncu, yurt dışındaki projelerinden örnekler vererek kariyerinin geldiği noktadan memnun olduğunu söyledi.

Can Yaman açıklamasında El Turco ve Sandokan projelerinden de bahsetti. El Turco’nun Amerika’ya satıldığını ve İspanya’da yayınlandığı platformda yüksek izlenme elde ettiğini söyledi. Sandokan’ın ise dünya çapında karşılık bulduğunu ve İtalya’da birçok ödül aldığını belirtti. Oyuncu, bu projeler üzerinden Faruk Turgut’un kendisiyle ilgili değerlendirmelerine karşı çıktı.

Yaman, Erkenci Kuş dizisinin yurt dışı satışlarına da değindi. Dizinin yüzü aşkın ülkeye satıldığını ifade eden oyuncu, bu başarının yapım şirketine önemli bir katkı sağladığını savundu. Ayrıca yurt dışı satış paylarıyla ilgili geçmişte sorun yaşadığını da ileri sürdü. Açıklamasında bu konuda kendisine ödeme yapılmadığını iddia etti.

Can Yaman’ın açıklamasında en sert ifadeler ise Faruk Turgut’a yönelik kişisel sözleri oldu. Oyuncu, “Vah vah zavallı Faruk Turgut, bilseydim çiçek yollardım. Beyin ölümün gerçekleşmiş. Allah rahmet eylesin.” sözleriyle tepkisini dile getirdi. Devamında Turgut’un başka yapımcılarla çalışmasını engellemeye çalıştığını da iddia etti.