Yapımcı Faruk Turgut’un Sözleri Can Yaman’ı Kızdırdı: “Beyin Ölümün Gerçekleşmiş”
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Faruk Turgut’un İzzet Çapa’ya verdiği röportajda Can Yaman hakkında kullandığı ifadeler yeni bir tartışmanın kapısını açtı. Gold Film’in patronu olan yapımcı, oyuncuyla yeniden çalışmak istemediğini söyledi. Turgut’un açıklamalarında geçmişte yaşanan bazı sorunlardan söz etmesi Can Yaman cephesinde karşılık buldu. Kariyerini uzun süredir yurt dışında sürdüren oyuncu, sosyal medya hesabından uzun bir açıklama yayımladı. Açıklamasında hem Erkenci Kuş sürecine hem de yurt dışındaki projelerine değindi.
Kaynak: Birsen Altuntaş
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Yapımcı Faruk Turgut’un İzzet Çapa’ya verdiği röportaj, oyuncularla ilgili sözleri nedeniyle konuşulmaya devam ediyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Bu sözlerin ardından Can Yaman sosyal medya hesabından uzun bir açıklama yayımladı.
İşte Can Yaman’ın açıklaması 👇
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun oldum. İçerik üretmeye ve dijital yayıncılığa olan ilgimle medya sektöründeki yolculuğuma 2022 yılında Onedio’da başladım. Bu süreçte farklı kategorilerde içerikler hazırlayarak editoryal deneyimimi geliştirdim. Özellikle televizyon ve magazin dünyasını yakından takip ediyor; dizi, sinema ve TV sektöründeki gelişmeleri okuyucularla buluşturuyorum. Yeni projeler, oyuncu transferleri, setlerden gelen haberler, reyting sonuçları ve kulis bilgileri üzerine içerikler üretirken, magazin gündeminde öne çıkan açıklamaları, sosyal medyada konuşulan olayları ve ünlü isimlerle ilgili gelişmeleri de yakından takip ediyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın