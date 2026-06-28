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Yapımcı Faruk Turgut’un Sözleri Can Yaman’ı Kızdırdı: “Beyin Ölümün Gerçekleşmiş”

Yapımcı Faruk Turgut’un Sözleri Can Yaman’ı Kızdırdı: “Beyin Ölümün Gerçekleşmiş”

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - TV&Magazin Editörü
28.06.2026 - 09:45
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Faruk Turgut’un İzzet Çapa’ya verdiği röportajda Can Yaman hakkında kullandığı ifadeler yeni bir tartışmanın kapısını açtı. Gold Film’in patronu olan yapımcı, oyuncuyla yeniden çalışmak istemediğini söyledi. Turgut’un açıklamalarında geçmişte yaşanan bazı sorunlardan söz etmesi Can Yaman cephesinde karşılık buldu. Kariyerini uzun süredir yurt dışında sürdüren oyuncu, sosyal medya hesabından uzun bir açıklama yayımladı. Açıklamasında hem Erkenci Kuş sürecine hem de yurt dışındaki projelerine değindi. 

Kaynak: Birsen Altuntaş

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Yapımcı Faruk Turgut’un İzzet Çapa’ya verdiği röportaj, oyuncularla ilgili sözleri nedeniyle konuşulmaya devam ediyor.

Yapımcı Faruk Turgut’un İzzet Çapa’ya verdiği röportaj, oyuncularla ilgili sözleri nedeniyle konuşulmaya devam ediyor.

Turgut’a programda Can Yaman’la yeniden bir dizi çekip çekmeyeceği soruldu. Yapımcı bu soruya “Hayır” yanıtını verdi. Ardından oyuncuyla geçmişte yaşadığı sürece dair bazı açıklamalarda bulundu. Can Yaman’ın yurt dışında kariyerine devam ettiğini ancak geçmişte bazı davranışları ve sözleri nedeniyle kendisiyle sıkıntılı bir dönem yaşadıklarını anlattı.

Bu sözlerin ardından Can Yaman sosyal medya hesabından uzun bir açıklama yayımladı.

Bu sözlerin ardından Can Yaman sosyal medya hesabından uzun bir açıklama yayımladı.

Oyuncu açıklamasında Faruk Turgut’a doğrudan yanıt verdi. Yaman, Turgut’un kendisini veto ettiği ya da kariyerine engel olduğu yönündeki sözlerine tepki gösterdi. Oyuncu, yurt dışındaki projelerinden örnekler vererek kariyerinin geldiği noktadan memnun olduğunu söyledi.

Can Yaman açıklamasında El Turco ve Sandokan projelerinden de bahsetti. El Turco’nun Amerika’ya satıldığını ve İspanya’da yayınlandığı platformda yüksek izlenme elde ettiğini söyledi. Sandokan’ın ise dünya çapında karşılık bulduğunu ve İtalya’da birçok ödül aldığını belirtti. Oyuncu, bu projeler üzerinden Faruk Turgut’un kendisiyle ilgili değerlendirmelerine karşı çıktı.

Yaman, Erkenci Kuş dizisinin yurt dışı satışlarına da değindi. Dizinin yüzü aşkın ülkeye satıldığını ifade eden oyuncu, bu başarının yapım şirketine önemli bir katkı sağladığını savundu. Ayrıca yurt dışı satış paylarıyla ilgili geçmişte sorun yaşadığını da ileri sürdü. Açıklamasında bu konuda kendisine ödeme yapılmadığını iddia etti.

Can Yaman’ın açıklamasında en sert ifadeler ise Faruk Turgut’a yönelik kişisel sözleri oldu. Oyuncu, “Vah vah zavallı Faruk Turgut, bilseydim çiçek yollardım. Beyin ölümün gerçekleşmiş. Allah rahmet eylesin.” sözleriyle tepkisini dile getirdi. Devamında Turgut’un başka yapımcılarla çalışmasını engellemeye çalıştığını da iddia etti.

İşte Can Yaman’ın açıklaması 👇

İşte Can Yaman’ın açıklaması 👇

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
TV&Magazin Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun oldum. İçerik üretmeye ve dijital yayıncılığa olan ilgimle medya sektöründeki yolculuğuma 2022 yılında Onedio’da başladım. Bu süreçte farklı kategorilerde içerikler hazırlayarak editoryal deneyimimi geliştirdim. Özellikle televizyon ve magazin dünyasını yakından takip ediyor; dizi, sinema ve TV sektöründeki gelişmeleri okuyucularla buluşturuyorum. Yeni projeler, oyuncu transferleri, setlerden gelen haberler, reyting sonuçları ve kulis bilgileri üzerine içerikler üretirken, magazin gündeminde öne çıkan açıklamaları, sosyal medyada konuşulan olayları ve ünlü isimlerle ilgili gelişmeleri de yakından takip ediyorum.
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