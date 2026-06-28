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Sıla Türkoğlu Cephesinden Kızılcık Şerbeti Yapımcısı Faruk Turgut İçin Açıklama Geldi

Sıla Türkoğlu Cephesinden Kızılcık Şerbeti Yapımcısı Faruk Turgut İçin Açıklama Geldi

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - TV&Magazin Editörü
28.06.2026 - 08:45
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Faruk Turgut’un İzzet Çapa’nın programında yaptığı açıklamalar televizyon dünyasında konuşulmaya devam ediyor. Röportajda yer alan bazı ifadeler sektörün farklı isimlerinden de karşılık buldu. Sıla Türkoğlu cephesinden de bir açıklama geldi. Kızılcık Şerbeti dizisinden ayrılık süreciyle ilgili yapılan yorumlara oyuncunun menajerlik ajansı yanıt verdi. Yazılı açıklamada ayrılık kararının nedenine ilişkin iddialara da yer verildi. 

Kaynak: Birsen Altuntaş

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Yapımcı Faruk Turgut’un İzzet Çapa’ya verdiği röportaj, televizyon sektöründe geniş yankı uyandırdı.

Yapımcı Faruk Turgut’un İzzet Çapa’ya verdiği röportaj, televizyon sektöründe geniş yankı uyandırdı.

Röportaj boyunca sektörün işleyişiyle ilgili yapılan değerlendirmeler kadar oyuncularla ilgili açıklamalar da gündeme geldi. Bu isimlerden biri de Kızılcık Şerbeti dizisinde Doğa karakterine hayat veren Sıla Türkoğlu oldu.

Faruk Turgut, açıklamasında oyuncunun Kızılcık Şerbeti’nden ayrılık sürecinin maddi nedenlerle bağlantılı olduğunu ifade etmişti. Bu sözlerin ardından gözler Sıla Türkoğlu tarafına çevrildi. Oyuncu bireysel olarak bir açıklama yapmazken bağlı bulunduğu menajerlik ajansı Talento yazılı bir metin yayımladı.

Ajans tarafından yapılan açıklamada, Faruk Turgut’un sözlerinde yer alan ifadelerin gerçeği yansıtmadığı belirtildi.

Ajans tarafından yapılan açıklamada, Faruk Turgut’un sözlerinde yer alan ifadelerin gerçeği yansıtmadığı belirtildi.

Açıklamada Sıla Türkoğlu’nun Kızılcık Şerbeti’nden ayrılık kararının maddi nedenlerle alınmadığı özellikle vurgulandı. Oyuncunun kararında profesyonel prensiplerinin ve çalışma ortamındaki huzurun belirleyici olduğu ifade edildi.

Talento’nun açıklamasında, ayrılık sürecinin dönemin koşulları içinde karşılıklı anlayış ve teşekkür çerçevesinde tamamlandığı belirtildi. Bu nedenle bugün yapılan değerlendirmelerin geçmişte yaşanan süreci tam olarak yansıtmadığı görüşüne yer verildi.

Ajans ayrıca Sıla Türkoğlu’nun Kızılcık Şerbeti sonrasında yer aldığı projelere de değindi. Bir sonraki projenin ekran yolculuğunun kısa sürmüş olmasının oyuncunun kararını değiştirmediği ifade edildi. Oyuncu için önemli olanın uzun ekran ömründen çok, kendisini ait hissettiği ve huzurlu çalışabildiği bir ortamın parçası olmak olduğu belirtildi.

İşte o açıklama 👇

İşte o açıklama 👇

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
TV&Magazin Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun oldum. İçerik üretmeye ve dijital yayıncılığa olan ilgimle medya sektöründeki yolculuğuma 2022 yılında Onedio’da başladım. Bu süreçte farklı kategorilerde içerikler hazırlayarak editoryal deneyimimi geliştirdim. Özellikle televizyon ve magazin dünyasını yakından takip ediyor; dizi, sinema ve TV sektöründeki gelişmeleri okuyucularla buluşturuyorum. Yeni projeler, oyuncu transferleri, setlerden gelen haberler, reyting sonuçları ve kulis bilgileri üzerine içerikler üretirken, magazin gündeminde öne çıkan açıklamaları, sosyal medyada konuşulan olayları ve ünlü isimlerle ilgili gelişmeleri de yakından takip ediyorum.
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