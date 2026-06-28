Sıla Türkoğlu Cephesinden Kızılcık Şerbeti Yapımcısı Faruk Turgut İçin Açıklama Geldi
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Faruk Turgut’un İzzet Çapa’nın programında yaptığı açıklamalar televizyon dünyasında konuşulmaya devam ediyor. Röportajda yer alan bazı ifadeler sektörün farklı isimlerinden de karşılık buldu. Sıla Türkoğlu cephesinden de bir açıklama geldi. Kızılcık Şerbeti dizisinden ayrılık süreciyle ilgili yapılan yorumlara oyuncunun menajerlik ajansı yanıt verdi. Yazılı açıklamada ayrılık kararının nedenine ilişkin iddialara da yer verildi.
Kaynak: Birsen Altuntaş
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Yapımcı Faruk Turgut’un İzzet Çapa’ya verdiği röportaj, televizyon sektöründe geniş yankı uyandırdı.
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Ajans tarafından yapılan açıklamada, Faruk Turgut’un sözlerinde yer alan ifadelerin gerçeği yansıtmadığı belirtildi.
İşte o açıklama 👇
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun oldum. İçerik üretmeye ve dijital yayıncılığa olan ilgimle medya sektöründeki yolculuğuma 2022 yılında Onedio’da başladım. Bu süreçte farklı kategorilerde içerikler hazırlayarak editoryal deneyimimi geliştirdim. Özellikle televizyon ve magazin dünyasını yakından takip ediyor; dizi, sinema ve TV sektöründeki gelişmeleri okuyucularla buluşturuyorum. Yeni projeler, oyuncu transferleri, setlerden gelen haberler, reyting sonuçları ve kulis bilgileri üzerine içerikler üretirken, magazin gündeminde öne çıkan açıklamaları, sosyal medyada konuşulan olayları ve ünlü isimlerle ilgili gelişmeleri de yakından takip ediyorum.
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