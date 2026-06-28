Sıla Türkoğlu Cephesinden Kızılcık Şerbeti Yapımcısı Faruk Turgut İçin Açıklama Geldi

Röportaj boyunca sektörün işleyişiyle ilgili yapılan değerlendirmeler kadar oyuncularla ilgili açıklamalar da gündeme geldi. Bu isimlerden biri de Kızılcık Şerbeti dizisinde Doğa karakterine hayat veren Sıla Türkoğlu oldu.

Faruk Turgut, açıklamasında oyuncunun Kızılcık Şerbeti’nden ayrılık sürecinin maddi nedenlerle bağlantılı olduğunu ifade etmişti. Bu sözlerin ardından gözler Sıla Türkoğlu tarafına çevrildi. Oyuncu bireysel olarak bir açıklama yapmazken bağlı bulunduğu menajerlik ajansı Talento yazılı bir metin yayımladı.