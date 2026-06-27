Burak Özçivit'in Başrole Geldiği ATV Dizisi Başrol Krizi Nedeniyle Ertelendi

Dizide Burak Özçivit'in partneri olarak başrol kadın karakteri Tina için cast çalışmaları ise hız kesmeden devam ederken Birsen Altuntaş'ın haberine göre yapım ekibi, tanınmış bir isim yerine sektöre yeni bir yıldız kazandırmayı hedefliyor.

İlk etapta temmuz başına ertelenen set hazırlıkları, başrol kadın oyuncusunun henüz netleşmemesi nedeniyle bir kez daha revize edildi. Son alınan kararla birlikte 'Güneşin Doğduğu Yer' dizisinin çekimlerinin ağustos ayında başlaması planlanıyor.