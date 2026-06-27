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Burak Özçivit'in Başrole Geldiği ATV Dizisi Başrol Krizi Nedeniyle Ertelendi

Burak Özçivit'in Başrole Geldiği ATV Dizisi Başrol Krizi Nedeniyle Ertelendi

yerli dizi
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
27.06.2026 - 16:07
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atv'nin büyük beklentiyle hazırlanan yeni dizisi 'Güneşin Doğduğu Yer' için beklenmedik bir gelişme yaşandı. Başrol değişikliğinin ardından çekim takvimi yeniden revize edilen dizinin sete çıkış tarihi bir kez daha ertelendi. Uğur Güneş'in yerine Burak Özçivit'in başrol olduğu atv dizisi ağustos ayında sete çıkacak.

KAYNAK: Birsen Altuntaş

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ATV'nin yeni dizisi "Güneşin Doğduğu Yer" ertelendi.

ATV'nin yeni dizisi "Güneşin Doğduğu Yer" ertelendi.

Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın yapımcılığını üstlendiği, 'Bir Zamanlar Çukurova'nın ardından atv için hazırlanan yeni dizi 'Güneşin Doğduğu Yer' ekran yolculuğu öncesinde önemli bir takvim değişikliği yaşadı. Adana'da çekilecek olan ve Sibel Taşçıoğlu, Görkem Sevindik, Devrim Yakut, Ali Erkazan, Bahar Süer, Nazlıcan Demir ile İlker Yavuz'u buluşturan projede, başrol oyuncusu Uğur Güneş'in çekimlere kısa süre kala ekipten ayrılmasının ardından Kenan Kozan karakteri için Burak Özçivit'le anlaşma sağlanmıştı.

Oyuncu kadrosunda yaşanan bu değişimin ardından dizinin çekim takvimi de yeniden düzenlendi.

Başrol krizi nedeniyle ATV dizisinin çekimleri ağustos ayında yapılacak.

Başrol krizi nedeniyle ATV dizisinin çekimleri ağustos ayında yapılacak.

Dizide Burak Özçivit'in partneri olarak başrol kadın karakteri Tina için cast çalışmaları ise hız kesmeden devam ederken Birsen Altuntaş'ın haberine göre yapım ekibi, tanınmış bir isim yerine sektöre yeni bir yıldız kazandırmayı hedefliyor.

İlk etapta temmuz başına ertelenen set hazırlıkları, başrol kadın oyuncusunun henüz netleşmemesi nedeniyle bir kez daha revize edildi. Son alınan kararla birlikte 'Güneşin Doğduğu Yer' dizisinin çekimlerinin ağustos ayında başlaması planlanıyor.

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV ve Dizi/Sinema Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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