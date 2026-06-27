Burak Özçivit'in Başrole Geldiği ATV Dizisi Başrol Krizi Nedeniyle Ertelendi
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atv'nin büyük beklentiyle hazırlanan yeni dizisi 'Güneşin Doğduğu Yer' için beklenmedik bir gelişme yaşandı. Başrol değişikliğinin ardından çekim takvimi yeniden revize edilen dizinin sete çıkış tarihi bir kez daha ertelendi. Uğur Güneş'in yerine Burak Özçivit'in başrol olduğu atv dizisi ağustos ayında sete çıkacak.
KAYNAK: Birsen Altuntaş
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ATV'nin yeni dizisi "Güneşin Doğduğu Yer" ertelendi.
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Başrol krizi nedeniyle ATV dizisinin çekimleri ağustos ayında yapılacak.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV ve Dizi/Sinema Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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