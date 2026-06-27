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Kızılcık Şerbeti Yapımcısı, Dizideki Oyuncu Ayrılıklarının Sebebini Açıkladı

Kızılcık Şerbeti Yapımcısı, Dizideki Oyuncu Ayrılıklarının Sebebini Açıkladı

Kızılcık Şerbeti
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
27.06.2026 - 13:38
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Show TV'nin 4 sezondur ekrana gelen dizisi Kızılcık Şerbeti'nin yapımcısı Faruk Turgut, İzzet Çapa'nın konuğu oldu. Paşa Paşa Muhabbetler programında fenomen diziye dair konuşan Faruk Turgut, dizideki oyuncu ayrılıklarının asıl nedenini ilk kez açıkladı.

KAYNAK: Paşa Paşa Muhabbetler - Fatih Altaylı YouTube

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5. sezon onayı alan Kızılcık Şerbeti'ndeki ani oyuncu ayrılıkları artık gelenek haline geldi.

5. sezon onayı alan Kızılcık Şerbeti'ndeki ani oyuncu ayrılıkları artık gelenek haline geldi.

Show TV ekranlarında yayınlanan Kızılcık Şerbeti neredeyse her sezon kadrosunu değiştiriyor. Sık sık oyuncu değişikliği yaşanan dizideki en çarpıcı veda Pembe karakterine hayat veren Sibel Taşçıoğlu'nun gidişi olmuştu. Sibel Taşçıoğlu'na haber verilmeden karakterinin hikayesinin bitirilmesi bir dönem gündem olmuştu. Kızılcık Şerbeti'nin yapımcısı Faruk Turgut, Sibel Taşçıoğlu'nun gidişi hakkında senaristlerin önerilerini dikkate aldığını 'Ben de 5 bölüm sonra ne olacağını bilmiyorum. Senarist bir gün telefon açıyor 'Ya biz şu karakteri gönderirsek hikaye ivmesi başka bir boyuta geçiyor. Onun için bu karakteri gönderip yerine başka bir karakter getirelim' dediğinde sonuçta reyting düştüğünde de ben hesabı senariste soruyorum.' dedi.

Yapımcı Faruk Turgut, Kızılcık Şerbeti'ndeki ani ayrılıkların nedenini ilk kez açıkladı.

Yapımcı Faruk Turgut, Kızılcık Şerbeti'ndeki ani ayrılıkların nedenini ilk kez açıkladı.

Faruk Turgut, Kızılcık Şerbeti'ndeki oyuncu ayrılıklarının genel nedeninin maddi kaynaklı olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Ben çok vefalı bir yapımcıyım. Oyuncularla makul paralarla işe başlıyoruz. Sonra her yıl zam, zam, zam istiyorlar. Bir noktadan sonra dışarıdaki ücretlerle kıyas yapıyorlar. 'Ben burada 3 liraya oynuyorum, dışarıda benim konumumdakiler 7 lira alıyor' diyorlar. Ama ben bu işin ticaretini yapıyorum. Aldığım bütçeyi herkese adil dağıtmak zorundayım. Bu işin devamını sağlamakla yükümlüyüm. Oyuncu 'Şu kadar isterim' dediğinde 'Pardon' demek zorunda kalıyoruz. Aslolan proje olduğu zaman bir oyuncunun gitmesi hiçbir şeyi değiştirmiyor.”

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV ve Dizi/Sinema Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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