Kızılcık Şerbeti Yapımcısı, Dizideki Oyuncu Ayrılıklarının Sebebini Açıkladı
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Show TV'nin 4 sezondur ekrana gelen dizisi Kızılcık Şerbeti'nin yapımcısı Faruk Turgut, İzzet Çapa'nın konuğu oldu. Paşa Paşa Muhabbetler programında fenomen diziye dair konuşan Faruk Turgut, dizideki oyuncu ayrılıklarının asıl nedenini ilk kez açıkladı.
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5. sezon onayı alan Kızılcık Şerbeti'ndeki ani oyuncu ayrılıkları artık gelenek haline geldi.
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Yapımcı Faruk Turgut, Kızılcık Şerbeti'ndeki ani ayrılıkların nedenini ilk kez açıkladı.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV ve Dizi/Sinema Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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