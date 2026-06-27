Kızılcık Şerbeti Yapımcısı, Dizideki Oyuncu Ayrılıklarının Sebebini Açıkladı

Show TV ekranlarında yayınlanan Kızılcık Şerbeti neredeyse her sezon kadrosunu değiştiriyor. Sık sık oyuncu değişikliği yaşanan dizideki en çarpıcı veda Pembe karakterine hayat veren Sibel Taşçıoğlu'nun gidişi olmuştu. Sibel Taşçıoğlu'na haber verilmeden karakterinin hikayesinin bitirilmesi bir dönem gündem olmuştu. Kızılcık Şerbeti'nin yapımcısı Faruk Turgut, Sibel Taşçıoğlu'nun gidişi hakkında senaristlerin önerilerini dikkate aldığını 'Ben de 5 bölüm sonra ne olacağını bilmiyorum. Senarist bir gün telefon açıyor 'Ya biz şu karakteri gönderirsek hikaye ivmesi başka bir boyuta geçiyor. Onun için bu karakteri gönderip yerine başka bir karakter getirelim' dediğinde sonuçta reyting düştüğünde de ben hesabı senariste soruyorum.' dedi.