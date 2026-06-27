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Müge Anlı'nın Programından Ayrılma Kararı Alan Rahmi Özkan, Gözyaşlarına Boğuldu

Müge Anlı'nın Programından Ayrılma Kararı Alan Rahmi Özkan, Gözyaşlarına Boğuldu

Atv Müge Anlı
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
27.06.2026 - 10:17
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ATV'nin sevilen programı *Müge Anlı ile Tatlı Sert*, sezon finalinde duygusal anlara sahne oldu. Yıllardır programın vazgeçilmez isimlerinden biri olan Rahmi Özkan, ayrılmayı düşündüğünü ve bu kararını Müge Anlı ile paylaştığını açıkladı. Ancak Müge Anlı'nın söylediği tek bir cümle, deneyimli hukukçunun kararını değiştirdi. Gözyaşlarına hakim olamayan Rahmi Özkan'ın açıklamaları hem stüdyoda hem de sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

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Müge Anlı ile Tatlı Sert, sezon finali yaparak ekran arası verdi. Sezon finalindeki duygu dolu anlar ise sosyal medyada gündem oldu.

Müge Anlı ile Tatlı Sert, sezon finali yaparak ekran arası verdi. Sezon finalindeki duygu dolu anlar ise sosyal medyada gündem oldu.

ATV'nin ilgiyle takip edilen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert, 26 Haziran Cuma günü ekrana gelen sezon finali bölümüyle yaz arasına girdi. Yaklaşık iki ay sürecek molanın öncesinde yaşanan duygusal anlar ise izleyicilere unutulmaz dakikalar yaşattı.

Programın yıllardır değişmeyen isimlerinden olan deneyimli hukukçu Rahmi Özkan, sezon finalinde yaptığı açıklamayla dikkat çekti. Uzun yıllardır sürdürdüğü ekran yolculuğunu sonlandırmayı düşündüğünü belirten Özkan, bu kararını paylaşmak için Müge Anlı'nın yanına giderek ayrılmak istediğini söylediğini anlattı. Ancak Anlı'dan aldığı yanıtın, bu kararından vazgeçmesine neden olduğunu ifade etti.

Programdan ayrılmak isteyen Rahmi Özkan'ı Müge Anlı ikna etmiş.

Programdan ayrılmak isteyen Rahmi Özkan'ı Müge Anlı ikna etmiş.

Konuşurken gözyaşlarını tutamayan Rahmi Özkan, Müge Anlı'nın kendisine duyduğu güveni ve verdiği desteği anlatarak, bu sözlerin kendisine yeniden çalışma isteği aşıladığını dile getirdi. Duygusal açıklamaları stüdyoda bulunan ekip ve izleyiciler tarafından alkışlarla karşılandı.

Rahmi Özkan konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

'Üç gün önce Müge Hanım'ın odasına gittim. 'Müge Hanım, biraz konuşabilir miyiz?' dedim. 'Buyur' dedi. Ben de, 'Müge Hanım, ben belli bir yaşa geldim. Yoruldum. 50 yıldır çalışıyorum. Çok teşekkür ederim ama artık bazen kendimi gerçekten yorgun hissediyorum. Bu yüzden bazı şeyleri eskisi gibi rahat yapamamanın üzüntüsünü yaşıyorum' dedim.

'Arzu ederseniz şimdiden, yani iki ay önceden haber vermek istiyorum. İki ay sonra benim yerime başka bir arkadaşımızı bulun. Ben yine de kalben, gönülden sizinle beraber olurum' dedim.

Müge Hanım'ın bana verdiği cevap ise hem beni çok duygulandırdı hem de gözlerimi yaşarttı. Bana, 'Rahmi Bey, senin koltuğuna başka kimseyi oturtmam' dedi.

İşte o söz bana yetti. Bana yeniden güç ve azim verdi. İnşallah Cenab-ı Hak nasip ederse iki ay sonra da yine aranızda olacağım. Hepinize çok teşekkür ediyorum.'

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV ve Dizi/Sinema Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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