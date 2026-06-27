Müge Anlı'nın Programından Ayrılma Kararı Alan Rahmi Özkan, Gözyaşlarına Boğuldu
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ATV'nin sevilen programı *Müge Anlı ile Tatlı Sert*, sezon finalinde duygusal anlara sahne oldu. Yıllardır programın vazgeçilmez isimlerinden biri olan Rahmi Özkan, ayrılmayı düşündüğünü ve bu kararını Müge Anlı ile paylaştığını açıkladı. Ancak Müge Anlı'nın söylediği tek bir cümle, deneyimli hukukçunun kararını değiştirdi. Gözyaşlarına hakim olamayan Rahmi Özkan'ın açıklamaları hem stüdyoda hem de sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.
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Müge Anlı ile Tatlı Sert, sezon finali yaparak ekran arası verdi. Sezon finalindeki duygu dolu anlar ise sosyal medyada gündem oldu.
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Programdan ayrılmak isteyen Rahmi Özkan'ı Müge Anlı ikna etmiş.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV ve Dizi/Sinema Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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