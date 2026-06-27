Müge Anlı'nın Programından Ayrılma Kararı Alan Rahmi Özkan, Gözyaşlarına Boğuldu

Konuşurken gözyaşlarını tutamayan Rahmi Özkan, Müge Anlı'nın kendisine duyduğu güveni ve verdiği desteği anlatarak, bu sözlerin kendisine yeniden çalışma isteği aşıladığını dile getirdi. Duygusal açıklamaları stüdyoda bulunan ekip ve izleyiciler tarafından alkışlarla karşılandı.

Rahmi Özkan konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

'Üç gün önce Müge Hanım'ın odasına gittim. 'Müge Hanım, biraz konuşabilir miyiz?' dedim. 'Buyur' dedi. Ben de, 'Müge Hanım, ben belli bir yaşa geldim. Yoruldum. 50 yıldır çalışıyorum. Çok teşekkür ederim ama artık bazen kendimi gerçekten yorgun hissediyorum. Bu yüzden bazı şeyleri eskisi gibi rahat yapamamanın üzüntüsünü yaşıyorum' dedim.

'Arzu ederseniz şimdiden, yani iki ay önceden haber vermek istiyorum. İki ay sonra benim yerime başka bir arkadaşımızı bulun. Ben yine de kalben, gönülden sizinle beraber olurum' dedim.

Müge Hanım'ın bana verdiği cevap ise hem beni çok duygulandırdı hem de gözlerimi yaşarttı. Bana, 'Rahmi Bey, senin koltuğuna başka kimseyi oturtmam' dedi.

İşte o söz bana yetti. Bana yeniden güç ve azim verdi. İnşallah Cenab-ı Hak nasip ederse iki ay sonra da yine aranızda olacağım. Hepinize çok teşekkür ediyorum.'