Daha 17'nin Şebnem'i Nesrin Cavadzade'den Dizideki Toksik Ailesiyle Güldüren Paylaşım
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Kanal D'nin yeni dizisi Daha 17'nin setinde kahkaha dolu anlar yaşandı. Dizide Şebnem karakterini canlandıran Nesrin Cavadzade'nin rol arkadaşlarıyla yaptığı eğlenceli paylaşımlar, kısa sürede sosyal medyada ilgi odağı oldu.
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Kanal D'nin yeni dizisi Daha 17'nin oyuncuları, sette eğlenceli anlara imza attı.
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İşte Nesrin Cavadzade'nin Daha 17 setinden paylaşımları:
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV ve Dizi/Sinema Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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