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Daha 17'nin Şebnem'i Nesrin Cavadzade'den Dizideki Toksik Ailesiyle Güldüren Paylaşım

Daha 17'nin Şebnem'i Nesrin Cavadzade'den Dizideki Toksik Ailesiyle Güldüren Paylaşım

yerli dizi
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
27.06.2026 - 08:47
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Kanal D'nin yeni dizisi Daha 17'nin setinde kahkaha dolu anlar yaşandı. Dizide Şebnem karakterini canlandıran Nesrin Cavadzade'nin rol arkadaşlarıyla yaptığı eğlenceli paylaşımlar, kısa sürede sosyal medyada ilgi odağı oldu.

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Kanal D'nin yeni dizisi Daha 17'nin oyuncuları, sette eğlenceli anlara imza attı.

Kanal D'nin yeni dizisi Daha 17'nin oyuncuları, sette eğlenceli anlara imza attı.

Daha 17'de Şebnem karakterine hayat veren Nesrin Cavadzade, rol arkadaşları Ata Yaşat, Ceren Ayruk ve Armağan Oğuz'la yaptığı paylaşımlarla dikkat çekti.

Cavadzade'nin, Ceren Ayruk'un kendisini takipten çıkarmasına göndermede bulunduğu esprili videoda, 'Anneciğim, bir daha seni takipten çıkmayacağıma yemin ediyorum de.' sözleri izleyenleri güldürdü.

Ünlü oyuncu, dizide oğlu ve eşini canlandıran Ata Yaşat ile Armağan Oğuz'la verdiği kareyi ise 'Toksik aile' notuyla paylaştı. Daha 17 ekibinin sette ve set dışında yaşadığı eğlenceli anlar kısa sürede sosyal medyada ilgi gördü.

İşte Nesrin Cavadzade'nin Daha 17 setinden paylaşımları:

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV ve Dizi/Sinema Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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