Onur Dilber, Taşacak Bu Deniz'den Çıkarılma Nedeniyle Alakalı İddiaları Yalanladı
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TRT 1'de yayınlanan Taşacak Bu Deniz'in Gezep'i Onur Dilber, dizi kadrosundan çıkarıldı. Onur Dilber'in TRT dizisinden çıkarılma nedeni olarak başrol Ulaş Tuna Astepe'yle kavga etmesi ve senaristlerden karakterine özel sahneler istemesi gösterilirken Onur Dilber'den söz konusu iddialara yanıt gecikmedi.
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TRT 1 ekranlarında izleyiciyle buluşan Taşacak Bu Deniz dizisinde Gezep karakterine hayat veren Onur Dilber'in projeden ayrılması gündeme damga vurdu.
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İşte Taşacak Bu Deniz'in Gezep'i Onur Dilber'in diziden çıkarılma nedeniyle alakalı iddialara yanıtı:
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV ve Dizi/Sinema Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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