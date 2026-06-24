Onur Dilber, Taşacak Bu Deniz'den Çıkarılma Nedeniyle Alakalı İddiaları Yalanladı

Taşacak Bu Deniz oyuncusu Onur Dilber'in diziden ayrılmasının nedeni seyirci tarafından çok merak edilirken olayın perde arkasında çeşitli iddialar ortaya atıldı.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre ayrılığın arkasında yapım ekibiyle yaşanan anlaşmazlıklar bulunuyor. Haberinde konuyla alakalı 'Kulislerden sızan iddialara göre Dilber ile yapım şirketinin arasının gerilmesinin birçok nedeni var. Bunlardan ilki dizinin yazarları Ayşe Ferda Eryılmaz ve Nehir Erdem’i arayıp kendisiyle ilgili sahne yazılmasını istemesi... Bu nedenle 18. bölümde senaristlerin oyuncuyu engellediği konuşuluyor. Bardağı taşıran olayın da yaşanan birçok huzur bozucu olayın ardından son olarak final sahnesindeki kına gecesi çekimlerinde Onur Dilber’in Ulaş Tuna Astepe’yle ile kavga ettiği iddiası...' ifadeler kullanan Birsen Altuntaş'a Onur Dilber'den yanıt gecikmedi.

Söz konusu iddiaların kısa sürede yayılmasının ardından Onur Dilber sessizliğini bozdu. Ünlü oyuncu, hakkında ortaya atılan kavga ve set ortamında sorun çıkardığı yönündeki iddialara sert sözlerle karşılık vererek suçlamaların gerçeği yansıtmadığını ifade etti.