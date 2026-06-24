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Onur Dilber, Taşacak Bu Deniz'den Çıkarılma Nedeniyle Alakalı İddiaları Yalanladı

Onur Dilber, Taşacak Bu Deniz'den Çıkarılma Nedeniyle Alakalı İddiaları Yalanladı

Taşacak Bu Deniz
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
24.06.2026 - 16:45
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TRT 1'de yayınlanan Taşacak Bu Deniz'in Gezep'i Onur Dilber, dizi kadrosundan çıkarıldı. Onur Dilber'in TRT dizisinden çıkarılma nedeni olarak başrol Ulaş Tuna Astepe'yle kavga etmesi ve senaristlerden karakterine özel sahneler istemesi gösterilirken Onur Dilber'den söz konusu iddialara yanıt gecikmedi.

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TRT 1 ekranlarında izleyiciyle buluşan Taşacak Bu Deniz dizisinde Gezep karakterine hayat veren Onur Dilber'in projeden ayrılması gündeme damga vurdu.

TRT 1 ekranlarında izleyiciyle buluşan Taşacak Bu Deniz dizisinde Gezep karakterine hayat veren Onur Dilber'in projeden ayrılması gündeme damga vurdu.

Taşacak Bu Deniz oyuncusu Onur Dilber'in diziden ayrılmasının nedeni seyirci tarafından çok merak edilirken olayın perde arkasında çeşitli iddialar ortaya atıldı.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre ayrılığın arkasında yapım ekibiyle yaşanan anlaşmazlıklar bulunuyor. Haberinde konuyla alakalı 'Kulislerden sızan iddialara göre Dilber ile yapım şirketinin arasının gerilmesinin birçok nedeni var. Bunlardan ilki dizinin yazarları Ayşe Ferda Eryılmaz ve Nehir Erdem’i arayıp kendisiyle ilgili sahne yazılmasını istemesi... Bu nedenle 18. bölümde senaristlerin oyuncuyu engellediği konuşuluyor. Bardağı taşıran olayın da yaşanan birçok huzur bozucu olayın ardından son olarak final sahnesindeki kına gecesi çekimlerinde Onur Dilber’in Ulaş Tuna Astepe’yle ile kavga ettiği iddiası...' ifadeler kullanan Birsen Altuntaş'a Onur Dilber'den yanıt gecikmedi.

Söz konusu iddiaların kısa sürede yayılmasının ardından Onur Dilber sessizliğini bozdu. Ünlü oyuncu, hakkında ortaya atılan kavga ve set ortamında sorun çıkardığı yönündeki iddialara sert sözlerle karşılık vererek suçlamaların gerçeği yansıtmadığını ifade etti.

İşte Taşacak Bu Deniz'in Gezep'i Onur Dilber'in diziden çıkarılma nedeniyle alakalı iddialara yanıtı:

İşte Taşacak Bu Deniz'in Gezep'i Onur Dilber'in diziden çıkarılma nedeniyle alakalı iddialara yanıtı:
twitter.com

Dedikodu ile durumu magazine indirgeyip, başta seyircimizin ve kamuoyunun da farkında olduğu bir haklılığa gölge düşürmeye çalışanların ortaya attığı iddialar, manipülatif yalanlardır.

Lütfen inanmayın!

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV ve Dizi/Sinema Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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