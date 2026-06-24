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Osmanlı Askerini Canlandıracak: Young Sherlock Dizisine Türk Oyuncu Dahil Oldu!

Osmanlı Askerini Canlandıracak: Young Sherlock Dizisine Türk Oyuncu Dahil Oldu!

dizi
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
24.06.2026 - 11:23 Son Güncelleme: 24.06.2026 - 11:24
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Türk oyuncular uluslararası projelerde boy göstermeye devam ediyor. Başarılı Türk oyuncu, dünyaca ünlü yönetmen Guy Ritchie'nin imzasını taşıyan Young Sherlock'un 2. sezonunun kadrosuna katıldı.

KAYNAK: Birsen Altuntaş

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Dünyaca ünlü yönetmen Guy Ritchie'nin yaratıcısı olduğu Young Sherlock dizisinin ikinci sezonunda dikkat çeken bir isim kadroya dahil oldu.

Dünyaca ünlü yönetmen Guy Ritchie'nin yaratıcısı olduğu Young Sherlock dizisinin ikinci sezonunda dikkat çeken bir isim kadroya dahil oldu.

Çekimleri Sicilya'nın Palermo kentinde ve Londra'da gerçekleştirilecek olan yapım, geniş uluslararası oyuncu kadrosu ve sürükleyici hikayesiyle şimdiden büyük merak uyandırıyor. Öte yandan kadroya dahil olan sürpriz Türk oyuncu kısa sürede gündem yarattı.

Oyuncu Yalım Danışman, Young Sherlock'un yeni sezonuna dahil oldu.

Oyuncu Yalım Danışman, Young Sherlock'un yeni sezonuna dahil oldu.

Young Sherlock'la birlikte oyuncu Yalım Danışman, kariyerinde önemli bir uluslararası yapım deneyimine daha imza atmaya hazırlanıyor.

Yeni sezonda bir Osmanlı askerini canlandıracak olan oyuncunun, genç Sherlock Holmes karakterine hayat veren Hero Fiennes Tiffin ve Donal Finn ile birlikte kamera karşısına geçeceği öğrenildi.

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV ve Dizi/Sinema Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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