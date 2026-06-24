Osmanlı Askerini Canlandıracak: Young Sherlock Dizisine Türk Oyuncu Dahil Oldu!
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Türk oyuncular uluslararası projelerde boy göstermeye devam ediyor. Başarılı Türk oyuncu, dünyaca ünlü yönetmen Guy Ritchie'nin imzasını taşıyan Young Sherlock'un 2. sezonunun kadrosuna katıldı.
KAYNAK: Birsen Altuntaş
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Dünyaca ünlü yönetmen Guy Ritchie'nin yaratıcısı olduğu Young Sherlock dizisinin ikinci sezonunda dikkat çeken bir isim kadroya dahil oldu.
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Oyuncu Yalım Danışman, Young Sherlock'un yeni sezonuna dahil oldu.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV ve Dizi/Sinema Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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