Go Türkiye'nin Yeni Çifti Taşacak Bu Deniz'in Yıldızları Deniz Baysal ve Ulaş Tuna Astepe mi Olacak?

Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı'nın (TGA) resmi tanıtım platformu olan Go Türkiye, son dönemde ülkemizin turizm potansiyelini dünyaya alışılmışın dışında, çok yenilikçi bir yöntemle anlatmayı amaçlıyor. Türkiye'nin dünyaca ünlü dizi/drama sektöründeki başarısını arkasına alan platform, yabancı turistlere yönelik orijinal mini diziler hazırlandı. An İstanbul Story'de dönemin en popüler dizi oyuncularından Sinem Ünsal ve Ozan Akbaba rol alırken, Turquoise Summer'da ise 9 yıl önce partner olan Fahriye Evcen ve Murat Yıldırım rol aldı. Yeni mini dizide ise Taşacak Bu Deniz'in Yıldızları Deniz Baysal ve Ulaş Tuna Astepe'nin rol alacağı iddia edildi.

Kaynak: Birsen Altuntaş