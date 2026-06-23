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Go Türkiye'nin Yeni Çifti Taşacak Bu Deniz'in Yıldızları Deniz Baysal ve Ulaş Tuna Astepe mi Olacak?

Go Türkiye'nin Yeni Çifti Taşacak Bu Deniz'in Yıldızları Deniz Baysal ve Ulaş Tuna Astepe mi Olacak?

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
23.06.2026 - 09:54 Son Güncelleme: 23.06.2026 - 09:55
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Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı'nın (TGA) resmi tanıtım platformu olan Go Türkiye, son dönemde ülkemizin turizm potansiyelini dünyaya alışılmışın dışında, çok yenilikçi bir yöntemle anlatmayı amaçlıyor. Türkiye'nin dünyaca ünlü dizi/drama sektöründeki başarısını arkasına alan platform, yabancı turistlere yönelik orijinal mini diziler hazırlandı. An İstanbul Story'de dönemin en popüler dizi oyuncularından Sinem Ünsal ve Ozan Akbaba rol alırken,  Turquoise Summer'da ise 9 yıl önce partner olan Fahriye Evcen ve Murat Yıldırım rol aldı. Yeni mini dizide ise Taşacak Bu Deniz'in Yıldızları Deniz Baysal ve Ulaş Tuna Astepe'nin rol alacağı iddia edildi.

Kaynak: Birsen Altuntaş

ÖNE ÇIKAN YAPIMLAR & OYUNCULAR

Uzak Şehir
Dizi

Uzak Şehir

Taşacak Bu Deniz
Dizi

Taşacak Bu Deniz

Ozan Akbaba
Oyuncu

Ozan Akbaba

Sinem Ünsal
Oyuncu

Sinem Ünsal

Ulaş Tuna Astepe
Oyuncu

Ulaş Tuna Astepe

Deniz Baysal
Oyuncu

Deniz Baysal

Fahriye Evcen
Oyuncu

Fahriye Evcen

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Türkiye'nin büyüleyici lokasyonlarını, profesyonel oyuncu kadroları ve sürükleyici kurgularla bir araya getiren 10'ar bölümlük sinematik dijital seriler olan An İstanbul Story ve Turquoise Summer projeleri büyük ses getirdi.

Türkiye'nin büyüleyici lokasyonlarını, profesyonel oyuncu kadroları ve sürükleyici kurgularla bir araya getiren 10'ar bölümlük sinematik dijital seriler olan An İstanbul Story ve Turquoise Summer projeleri büyük ses getirdi.

Go Türkiye'nin ünlü dizi/drama sektöründeki başarısını arkasına alarak yabancı turistlere yönelik hazırladığı mini diziler 4.4 milyar kez izlenerek büyük bir başarı yakaladı. An İstanbul Story'de Uzak Şehir'in yıldızları Sinem Ünsal ve Ozan Akbaba rol alırken ikinci dizi Turquoise Summer'da 9 yıl önce birlikte rol alan Fahriye Evcen ve Murat Yıldırım rol aldı.

Projenin yeni dizisinde Taşacak Bu Deniz'in yıldızları Deniz Baysal ve Ulaş Tuna Astepe'nin rol alacağı iddia edildi.

Projenin yeni dizisinde Taşacak Bu Deniz'in yıldızları Deniz Baysal ve Ulaş Tuna Astepe'nin rol alacağı iddia edildi.

Sosyal medyada yayılan iddiaların ardından gazeteci Birsen Altuntaş açıklama yaptı. Altuntaş, yeni projenin oyuncularının henüz netleşmediğini açıkladı. Yani beklenen olabilir de olmayabilir de! Netleştiğinde hep birlikte öğreneceğiz.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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