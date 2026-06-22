9 Yıl Sonra Yeniden Murat Yıldırım'la Partner Olan Fahriye Evcen'e Övgü Yağdı
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
2017'de Sonsuz Aşk filminde partner olan Murat Yıldırım ve Fahriye Evcen, 9 yıl aranın ardından Go Türkiye tarafından hazırlanan Turquoise Summer isimli mini dizide buluştu. İzleyicilerin ekranda görmeyi özlediği Fahriye Evcen'e övgü yağdı.
ÖNE ÇIKAN YAPIMLAR & OYUNCULAR
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Bodrum ve Göcek'te çekilen romantik hikayesiyle dikkat çeken Turquoise Summer büyük ilgi gördü.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın