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9 Yıl Sonra Yeniden Murat Yıldırım'la Partner Olan Fahriye Evcen'e Övgü Yağdı

9 Yıl Sonra Yeniden Murat Yıldırım'la Partner Olan Fahriye Evcen'e Övgü Yağdı

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
22.06.2026 - 14:44 Son Güncelleme: 22.06.2026 - 14:45
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2017'de Sonsuz Aşk filminde partner olan Murat Yıldırım ve Fahriye Evcen, 9 yıl aranın ardından Go Türkiye tarafından hazırlanan Turquoise Summer isimli mini dizide buluştu. İzleyicilerin ekranda görmeyi özlediği Fahriye Evcen'e övgü yağdı.

ÖNE ÇIKAN YAPIMLAR & OYUNCULAR

Sonsuz Aşk
Film

Sonsuz Aşk

Fahriye Evcen
Oyuncu

Fahriye Evcen

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Bodrum ve Göcek'te çekilen romantik hikayesiyle dikkat çeken Turquoise Summer büyük ilgi gördü.

Bodrum ve Göcek'te çekilen romantik hikayesiyle dikkat çeken Turquoise Summer büyük ilgi gördü.

Ekranlarda görmeyi özlediğimiz Fahriye Evcen, 9 yıl aranın ardından Murat Yıldırım'la yeniden kamera karşısına geçince tüm ilgiyi üstünde topladı. Semih Bağcı'nın yönettiği, Kemal Hamamcıoğlu'nun kaleme aldığı yapımda Fahriye Evcen ve Murat Yıldırım'a Sedef Avcı, Aslıhan Karalar ve Yılmaz Bayraktar da eşlik ettiği Turquoise Summer adlı mini dizide izleyiciler yalnızca karakterleri değil, Bodrum ve Göcek'in koylarını, masmavi denizini ve doğal güzelliklerini de keşfetme fırsatı bulurken serinin daha önceki dizileriyle birlikte toplam 4,4 milyar görüntülenme aldığı öğrenildi. 

Sevilen oyuncuların rol aldığı seride 9 yıl sonra Murat Yıldırım'la yeniden kamera karşısına geçen Fahriye Evcen'in güzelliğine ve değişmemesine ayrı, ekranlara çok yakışmasına ayrı yorum yağdı.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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