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Yasaklı Madde Nedeniyle Ayrılmıştı: Ateş Denizi’nin Yeni Başrolü Belli Oldu

Yasaklı Madde Nedeniyle Ayrılmıştı: Ateş Denizi’nin Yeni Başrolü Belli Oldu

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - TV&Magazin Editörü
21.06.2026 - 12:42
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TRT tabii’nin yeni dizisi Ateş Denizi son günlerde yaşanan gelişmeler nedeniyle gündemde. Dizinin çekimleri devam ederken başrol oyuncusuyla ilgili yaşanan süreç projede önemli bir değişikliği beraberinde getirdi. Yapım ekibi kısa süre içinde yeni bir oyuncuyla anlaşarak hazırlıklara yeniden başladı. Böylece merak edilen başrol sorusu da yanıt bulmuş oldu. 

Kaynak: Birsen Altuntaş

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Geçtiğimiz günlerde TRT tabii için hazırlanan Ateş Denizi dizisinin setinde dikkat çeken bir gelişme yaşanmıştı.

Geçtiğimiz günlerde TRT tabii için hazırlanan Ateş Denizi dizisinin setinde dikkat çeken bir gelişme yaşanmıştı.

Beykoz Kundura Fabrikası’nda devam eden çekimler sırasında narkotik ekiplerinin ihbar üzerine sete geldiği öğrenilmişti. Başrol oyuncusu Erdem Kaynarca gözaltına alınmış, daha sonra ifadesi alınmıştı. Oyuncudan saç ve kan örnekleri de talep edilmişti. İşlemlerin ardından serbest bırakılan Kaynarca’nın projedeki geleceği merak konusu olmuştu.

Yaşanan sürecin ardından yapım şirketi Erdem Kaynarca ile yollarını ayırma kararı aldı. Oyuncunun sözleşmesi feshedildi. Bu gelişme dizi ekibinde yeni bir planlamayı da beraberinde getirdi. Çünkü Kaynarca’nın yer aldığı bölümlerin çekimleri tamamlanmıştı. Ancak alınan karar sonrası bu görüntülerin kullanılamayacağı ortaya çıktı.

Yapılan değerlendirmeler sonrasında dizinin yeni oyuncusu Mustafa Mert Koç oldu.

Yapılan değerlendirmeler sonrasında dizinin yeni oyuncusu Mustafa Mert Koç oldu.

Böylece Ateş Denizi’nin hikâyesi yeni başrolle devam edecek. Mustafa Mert Koç’un projeye katılmasıyla birlikte çekim hazırlıkları yeniden şekillendirildi.

Ateş Denizi, hem geçmişte hem de günümüzde geçen bir hikâyeyi ekranlara taşıyor. Bu nedenle dizide bazı karakterlerin farklı dönemleri bulunuyor. Mustafa Mert Koç da hikâyenin merkezindeki iki önemli karaktere hayat verecek. Oyuncu dizide Galip ve Nezih karakterlerini canlandıracak. Böylece aynı projede iki farklı rolle seyirci karşısına çıkacak.

Yapımcılığını Özhan Eren’in üstlendiği Ateş Denizi, Beşir Ayvazoğlu’nun aynı adlı romanından uyarlanıyor. Dizinin kadın başrolünde ise Hazal Filiz Küçükköse yer alıyor. Küçükköse, hikâyede Neva ve Devran karakterlerini canlandırıyor.

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
TV&Magazin Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun oldum. İçerik üretmeye ve dijital yayıncılığa olan ilgimle medya sektöründeki yolculuğuma 2022 yılında Onedio’da başladım. Bu süreçte farklı kategorilerde içerikler hazırlayarak editoryal deneyimimi geliştirdim. Özellikle televizyon ve magazin dünyasını yakından takip ediyor; dizi, sinema ve TV sektöründeki gelişmeleri okuyucularla buluşturuyorum. Yeni projeler, oyuncu transferleri, setlerden gelen haberler, reyting sonuçları ve kulis bilgileri üzerine içerikler üretirken, magazin gündeminde öne çıkan açıklamaları, sosyal medyada konuşulan olayları ve ünlü isimlerle ilgili gelişmeleri de yakından takip ediyorum.
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