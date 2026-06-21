Yasaklı Madde Nedeniyle Ayrılmıştı: Ateş Denizi’nin Yeni Başrolü Belli Oldu
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TRT tabii’nin yeni dizisi Ateş Denizi son günlerde yaşanan gelişmeler nedeniyle gündemde. Dizinin çekimleri devam ederken başrol oyuncusuyla ilgili yaşanan süreç projede önemli bir değişikliği beraberinde getirdi. Yapım ekibi kısa süre içinde yeni bir oyuncuyla anlaşarak hazırlıklara yeniden başladı. Böylece merak edilen başrol sorusu da yanıt bulmuş oldu.
Kaynak: Birsen Altuntaş
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Geçtiğimiz günlerde TRT tabii için hazırlanan Ateş Denizi dizisinin setinde dikkat çeken bir gelişme yaşanmıştı.
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Yapılan değerlendirmeler sonrasında dizinin yeni oyuncusu Mustafa Mert Koç oldu.
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun oldum. İçerik üretmeye ve dijital yayıncılığa olan ilgimle medya sektöründeki yolculuğuma 2022 yılında Onedio’da başladım. Bu süreçte farklı kategorilerde içerikler hazırlayarak editoryal deneyimimi geliştirdim. Özellikle televizyon ve magazin dünyasını yakından takip ediyor; dizi, sinema ve TV sektöründeki gelişmeleri okuyucularla buluşturuyorum. Yeni projeler, oyuncu transferleri, setlerden gelen haberler, reyting sonuçları ve kulis bilgileri üzerine içerikler üretirken, magazin gündeminde öne çıkan açıklamaları, sosyal medyada konuşulan olayları ve ünlü isimlerle ilgili gelişmeleri de yakından takip ediyorum.
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