Yasaklı Madde Nedeniyle Ayrılmıştı: Ateş Denizi’nin Yeni Başrolü Belli Oldu

Böylece Ateş Denizi’nin hikâyesi yeni başrolle devam edecek. Mustafa Mert Koç’un projeye katılmasıyla birlikte çekim hazırlıkları yeniden şekillendirildi.

Ateş Denizi, hem geçmişte hem de günümüzde geçen bir hikâyeyi ekranlara taşıyor. Bu nedenle dizide bazı karakterlerin farklı dönemleri bulunuyor. Mustafa Mert Koç da hikâyenin merkezindeki iki önemli karaktere hayat verecek. Oyuncu dizide Galip ve Nezih karakterlerini canlandıracak. Böylece aynı projede iki farklı rolle seyirci karşısına çıkacak.

Yapımcılığını Özhan Eren’in üstlendiği Ateş Denizi, Beşir Ayvazoğlu’nun aynı adlı romanından uyarlanıyor. Dizinin kadın başrolünde ise Hazal Filiz Küçükköse yer alıyor. Küçükköse, hikâyede Neva ve Devran karakterlerini canlandırıyor.