GORA 4 GORA İçin İmaj Yenileyen Cem Yılmaz, Film Setinden İlk Görüntüleri Paylaştı
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Serinin ilk filmi G.O.R.A.'nın üstünden geçen 20 yılın ardından müjdeyi vermişti. G.O.R.A. ve A.R.O.G. filmleri gelmiş geçmiş en başarılı yapımlar arasında yer alırken GORA 4 GORA da şimdiden heyecan yarattı. Cem Yılmaz, kadrosu belli olan ve çekimleri başlayan filmin setinden paylaşım yaptı.
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Cem Yılmaz'ın yeni filmi GORA 4 GORA'nın müjdesi 2025 yılının Mayıs ayında gelmişti.
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Ozan Güven'in kadrosunda yer almadığı GORA 4 GORA'nın çekimleri başladı.
Cem Yılmaz, "Dün 'G.O.R.A'daydım. Son geri sayım..." diyerek paylaştığı fotoğraflarla izleyicileri heyecanlandırdı.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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