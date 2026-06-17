GORA 4 GORA İçin İmaj Yenileyen Cem Yılmaz, Film Setinden İlk Görüntüleri Paylaştı

Daha önce 'Ceku var, Arif var, Komutan Logar var gibi. Ortamı bambaşka, öyküsü bambaşka. Yalnızca bazı karakterler var. Onun dışında başka bir atmosferde geçiyor. GORA 4 GORA da aynen böyle ama bu sefer karı-koca ve çocukları var biliyorsun. 2008'de Arif ve Ceku'nun bir çocuğu oldu Kamuran, Kemo.

Hani bir rüyada görmüştü Alien oluyordu çocuk hani. GORA 4 GORA'da Arif ve Ceku G.O.R.A'ya dönmüşler Ceku, gezegenin kraliçesi. Kemo da G.O.R.A askeri akademisinden mezun oluyor, onun yemin merasimiyle başlıyoruz.

G.O.R.A gezegeninde başlamıştı ve G.O.R.A gezegeninde bitireceğim filmi yani, 25 sene sonra.' açıklamasını yapan Cem Yılmaz, bu kez de GORA 4 GORA'nın setinden fotoğraflar paylaştı.