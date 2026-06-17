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GORA 4 GORA İçin İmaj Yenileyen Cem Yılmaz, Film Setinden İlk Görüntüleri Paylaştı

GORA 4 GORA İçin İmaj Yenileyen Cem Yılmaz, Film Setinden İlk Görüntüleri Paylaştı

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
17.06.2026 - 11:40 Son Güncelleme: 17.06.2026 - 11:42
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Serinin ilk filmi G.O.R.A.'nın üstünden geçen 20 yılın ardından müjdeyi vermişti. G.O.R.A. ve A.R.O.G. filmleri gelmiş geçmiş en başarılı yapımlar arasında yer alırken GORA 4 GORA da şimdiden heyecan yarattı. Cem Yılmaz, kadrosu belli olan ve çekimleri başlayan filmin setinden paylaşım yaptı.

ÖNE ÇIKAN YAPIMLAR & OYUNCULAR

A.R.O.G
Film

A.R.O.G

Cem Yılmaz
Oyuncu

Cem Yılmaz

Ozan Güven
Oyuncu

Ozan Güven

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Cem Yılmaz'ın yeni filmi GORA 4 GORA'nın müjdesi 2025 yılının Mayıs ayında gelmişti.

Cem Yılmaz'ın yeni filmi GORA 4 GORA'nın müjdesi 2025 yılının Mayıs ayında gelmişti.

2004 yılında G.O.R.A filmiyle izleyenleri kendine hayran bırakan Cem Yılmaz, art arda yaptığı filmlerle adından söz ettirse de hiçbiri G.O.R.A.'nın yerini tutamadı. 'Üzgünüm, daha fazla bekleyemem' diyen Cem Yılmaz, geçtiğimiz yıl G.O.R.A.'nın devam filminin hazırlığına başladığını duyurdu.

Ozan Güven'in kadrosunda yer almadığı GORA 4 GORA'nın çekimleri başladı.

Ozan Güven'in kadrosunda yer almadığı GORA 4 GORA'nın çekimleri başladı.

Daha önce 'Ceku var, Arif var, Komutan Logar var gibi. Ortamı bambaşka, öyküsü bambaşka. Yalnızca bazı karakterler var. Onun dışında başka bir atmosferde geçiyor. GORA 4 GORA da aynen böyle ama bu sefer karı-koca ve çocukları var biliyorsun. 2008'de Arif ve Ceku'nun bir çocuğu oldu Kamuran, Kemo. 

Hani bir rüyada görmüştü Alien oluyordu çocuk hani. GORA 4 GORA'da Arif ve Ceku G.O.R.A'ya dönmüşler Ceku, gezegenin kraliçesi. Kemo da G.O.R.A askeri akademisinden mezun oluyor, onun yemin merasimiyle başlıyoruz. 

G.O.R.A gezegeninde başlamıştı ve G.O.R.A gezegeninde bitireceğim filmi yani, 25 sene sonra.' açıklamasını yapan Cem Yılmaz, bu kez de GORA 4 GORA'nın setinden fotoğraflar paylaştı.

Cem Yılmaz, "Dün 'G.O.R.A'daydım. Son geri sayım..." diyerek paylaştığı fotoğraflarla izleyicileri heyecanlandırdı.

Cem Yılmaz, "Dün 'G.O.R.A'daydım. Son geri sayım..." diyerek paylaştığı fotoğraflarla izleyicileri heyecanlandırdı.

Merakla bekliyoruz!

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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