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Tartışmalarla Gündeme Gelmişti: Michael Filmi Gişede Tarihi Rekorun Sahibi Oldu

Tartışmalarla Gündeme Gelmişti: Michael Filmi Gişede Tarihi Rekorun Sahibi Oldu

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - TV&Magazin Editörü
16.06.2026 - 13:56
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Michael Jackson’ın hayatını konu alan Michael filmi vizyona girdiği günden bu yana elde ettiği gişe başarısıyla konuşulmaya devam ediyor. Yapım, dünya genelindeki hasılatıyla müzik biyografileri arasında yeni bir rekora imza attı. Uzun süredir sinema sektörünün gündeminde yer alan film, önemli bir eşiği geride bıraktı. Daha önce bu alandaki zirvenin sahibi olan Bohemian Rhapsody de böylece ikinci sıraya geriledi. Yapım sürecinde yaşanan değişiklikler ve vizyon öncesi yapılan revizyonlar filme yönelik merakı artırmıştı. Tüm bu süreçlere rağmen seyircinin ilgisi azalmadı. Michael, şimdi de gişe rakamlarıyla adından söz ettiriyor.

Kaynak: Independent

ÖNE ÇIKAN YAPIMLAR & OYUNCULAR

Michael
Film

Michael

Bohemian Rhapsody
Film

Bohemian Rhapsody

Colman Domingo
Oyuncu

Colman Domingo

Jaafar Jackson
Oyuncu

Jaafar Jackson

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Antoine Fuqua’nın yönetmen koltuğunda oturduğu Michael, dünya genelinde ulaştığı 911,9 milyon dolarlık hasılatla tüm zamanların en çok gelir elde eden müzik biyografisi oldu.

Antoine Fuqua’nın yönetmen koltuğunda oturduğu Michael, dünya genelinde ulaştığı 911,9 milyon dolarlık hasılatla tüm zamanların en çok gelir elde eden müzik biyografisi oldu.

Film böylece yıllardır zirvede bulunan Freddie Mercury biyografisi Bohemian Rhapsody’yi geride bıraktı. 2018 yılında vizyona giren Bohemian Rhapsody, dünya çapında 910 milyon doların üzerinde gelir elde etmişti. Michael ise bu rakamı aşarak listenin ilk sırasına yerleşti.

Gişe verilerine göre filmin Kuzey Amerika gelirleri 358,6 milyon dolara ulaştı. Dünya genelindeki diğer ülkelerden elde edilen gelir ise 553,3 milyon dolar olarak kayıtlara geçti. Toplam hasılatın 911,9 milyon dolara ulaşmasıyla birlikte yapım yeni bir rekora imza attı. Sinema çevreleri filmin önümüzdeki dönemde 1 milyar dolar sınırını da geçebileceğini değerlendiriyor. Özellikle Japonya gösterimlerinin ardından bu beklenti daha da güçlendi.

Michael Jackson’a filmde yeğeni Jaafar Jackson hayat veriyor.

Michael Jackson’a filmde yeğeni Jaafar Jackson hayat veriyor.

Colman Domingo filmde Jackson ailesinin babası rolünde yer alırken, Nia Long ise sanatçının annesini canlandırıyor. Kadroda ayrıca Miles Teller, Laura Harrier ve Kat Graham gibi isimler de bulunuyor. Filmin oyuncu kadrosu vizyon öncesinde de sıkça konuşulan başlıklar arasında yer almıştı.

Yapımın sinema yolculuğu ise planlandığı gibi ilerlemedi. İlk etapta 2025 yılında vizyona girmesi planlanan filmin gösterim tarihi daha sonra 24 Nisan 2026’ya ertelendi. Mayıs 2024’te çekimleri tamamlanan yapımın kurgu sürecinde çeşitli değişiklikler yapıldı. Özellikle Michael Jackson hakkında 1990’lı yıllarda ortaya atılan suçlamalarla ilgili bölümlerin filmde nasıl yer alacağı uzun süre tartışıldı.

Jordan Chandler’ın ailesinin yaptığı suçlamalar ve sonrasında mahkeme dışında sağlanan uzlaşma nedeniyle senaryoda değişiklikler yapıldığı belirtildi. Hukuki riskler nedeniyle bazı sahnelerin çıkarıldığı ve filmin final bölümünün yeniden çekildiği öne sürüldü. Deadline’ın haberine göre 2025 yılındaki yeniden çekimlerin maliyeti yaklaşık 50 milyon doları buldu.

Tüm bu süreçlere rağmen Michael seyirciden güçlü bir karşılık aldı. Film yalnızca müzik biyografileri arasında en yüksek hasılat elde eden yapım olmakla kalmadı, aynı zamanda Lionsgate tarihinin en yüksek küresel gişe gelirine ulaşan filmi unvanını da aldı.

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
TV&Magazin Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun oldum. İçerik üretmeye ve dijital yayıncılığa olan ilgimle medya sektöründeki yolculuğuma 2022 yılında Onedio’da başladım. Bu süreçte farklı kategorilerde içerikler hazırlayarak editoryal deneyimimi geliştirdim. Özellikle televizyon ve magazin dünyasını yakından takip ediyor; dizi, sinema ve TV sektöründeki gelişmeleri okuyucularla buluşturuyorum. Yeni projeler, oyuncu transferleri, setlerden gelen haberler, reyting sonuçları ve kulis bilgileri üzerine içerikler üretirken, magazin gündeminde öne çıkan açıklamaları, sosyal medyada konuşulan olayları ve ünlü isimlerle ilgili gelişmeleri de yakından takip ediyorum.
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