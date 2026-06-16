Tartışmalarla Gündeme Gelmişti: Michael Filmi Gişede Tarihi Rekorun Sahibi Oldu

Colman Domingo filmde Jackson ailesinin babası rolünde yer alırken, Nia Long ise sanatçının annesini canlandırıyor. Kadroda ayrıca Miles Teller, Laura Harrier ve Kat Graham gibi isimler de bulunuyor. Filmin oyuncu kadrosu vizyon öncesinde de sıkça konuşulan başlıklar arasında yer almıştı.

Yapımın sinema yolculuğu ise planlandığı gibi ilerlemedi. İlk etapta 2025 yılında vizyona girmesi planlanan filmin gösterim tarihi daha sonra 24 Nisan 2026’ya ertelendi. Mayıs 2024’te çekimleri tamamlanan yapımın kurgu sürecinde çeşitli değişiklikler yapıldı. Özellikle Michael Jackson hakkında 1990’lı yıllarda ortaya atılan suçlamalarla ilgili bölümlerin filmde nasıl yer alacağı uzun süre tartışıldı.

Jordan Chandler’ın ailesinin yaptığı suçlamalar ve sonrasında mahkeme dışında sağlanan uzlaşma nedeniyle senaryoda değişiklikler yapıldığı belirtildi. Hukuki riskler nedeniyle bazı sahnelerin çıkarıldığı ve filmin final bölümünün yeniden çekildiği öne sürüldü. Deadline’ın haberine göre 2025 yılındaki yeniden çekimlerin maliyeti yaklaşık 50 milyon doları buldu.

Tüm bu süreçlere rağmen Michael seyirciden güçlü bir karşılık aldı. Film yalnızca müzik biyografileri arasında en yüksek hasılat elde eden yapım olmakla kalmadı, aynı zamanda Lionsgate tarihinin en yüksek küresel gişe gelirine ulaşan filmi unvanını da aldı.