Tartışmalarla Gündeme Gelmişti: Michael Filmi Gişede Tarihi Rekorun Sahibi Oldu
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Michael Jackson’ın hayatını konu alan Michael filmi vizyona girdiği günden bu yana elde ettiği gişe başarısıyla konuşulmaya devam ediyor. Yapım, dünya genelindeki hasılatıyla müzik biyografileri arasında yeni bir rekora imza attı. Uzun süredir sinema sektörünün gündeminde yer alan film, önemli bir eşiği geride bıraktı. Daha önce bu alandaki zirvenin sahibi olan Bohemian Rhapsody de böylece ikinci sıraya geriledi. Yapım sürecinde yaşanan değişiklikler ve vizyon öncesi yapılan revizyonlar filme yönelik merakı artırmıştı. Tüm bu süreçlere rağmen seyircinin ilgisi azalmadı. Michael, şimdi de gişe rakamlarıyla adından söz ettiriyor.
Kaynak: Independent
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Antoine Fuqua’nın yönetmen koltuğunda oturduğu Michael, dünya genelinde ulaştığı 911,9 milyon dolarlık hasılatla tüm zamanların en çok gelir elde eden müzik biyografisi oldu.
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Michael Jackson’a filmde yeğeni Jaafar Jackson hayat veriyor.
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun oldum. İçerik üretmeye ve dijital yayıncılığa olan ilgimle medya sektöründeki yolculuğuma 2022 yılında Onedio’da başladım. Bu süreçte farklı kategorilerde içerikler hazırlayarak editoryal deneyimimi geliştirdim. Özellikle televizyon ve magazin dünyasını yakından takip ediyor; dizi, sinema ve TV sektöründeki gelişmeleri okuyucularla buluşturuyorum. Yeni projeler, oyuncu transferleri, setlerden gelen haberler, reyting sonuçları ve kulis bilgileri üzerine içerikler üretirken, magazin gündeminde öne çıkan açıklamaları, sosyal medyada konuşulan olayları ve ünlü isimlerle ilgili gelişmeleri de yakından takip ediyorum.
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