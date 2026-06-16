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Uzak Şehir'in Cihan'ı Ozan Akbaba, Çırak Dizisi İçin İmaj Değiştirdi

Uzak Şehir'in Cihan'ı Ozan Akbaba, Çırak Dizisi İçin İmaj Değiştirdi

Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
16.06.2026 - 12:25 Son Güncelleme: 16.06.2026 - 12:26
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Kanal D'nin fenomen dizisi Uzak Şehir'in Cihan Albora'sı Ozan Akbaba, Uzak Şehir'in sezon finali yapmasıyla Tabii dizisi Çırak'ın çekimlerine başladı. Çırak dizisinde Uzak Şehir'deki rol arkadaşı Gonca Cilasun'la beraber kamera karşısına geçen Ozan Akbaba, Çırak'ın yeni sezon çekimleri için imaj değiştirdi.

ÖNE ÇIKAN YAPIMLAR & OYUNCULAR

Uzak Şehir
Dizi

Uzak Şehir

Ozan Akbaba
Oyuncu

Ozan Akbaba

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Reyting rekortmeni aşiret dizisi Uzak Şehir, geçtiğimiz günlerde 2. kez sezon finali yaptı.

Reyting rekortmeni aşiret dizisi Uzak Şehir, geçtiğimiz günlerde 2. kez sezon finali yaptı.

Şahin, Boran ve Demir'in öldüğü, Alya'nın Cihan'ı terk ettiği sezon finali bölümüyle Uzak Şehir sosyal medyanın gündemine oturdu. Uzak Şehir, henüz sezon finali yaparken dizide Cihan Albora karakterine hayat veren Ozan Akbaba, Çırak dizisinin yeni sezonu için çalışmalara başladı. 

Uzak Şehir'de annesi Sadakat Albora'ya hayat veren Gonca Cilasun'la beraber Çırak dizisinin yeni sezonunda rol alan Ozan Akbaba, rolü için imaj değiştirdi.

Ozan Akbaba'nın Çırak dizisinin yeni sezonu için imajı:

Ozan Akbaba'nın Çırak dizisinin yeni sezonu için imajı:

Senaryosunu Ozan Akbaba'nın yazdığı Çırak dizisinde Terekeme karakterine hayat veren Ozan Akbaba, çekimlerdeki sakalları imajıyla sosyal medyada gündem oldu.

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV ve Dizi/Sinema Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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