Uzak Şehir'in Cihan'ı Ozan Akbaba, Çırak Dizisi İçin İmaj Değiştirdi
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Kanal D'nin fenomen dizisi Uzak Şehir'in Cihan Albora'sı Ozan Akbaba, Uzak Şehir'in sezon finali yapmasıyla Tabii dizisi Çırak'ın çekimlerine başladı. Çırak dizisinde Uzak Şehir'deki rol arkadaşı Gonca Cilasun'la beraber kamera karşısına geçen Ozan Akbaba, Çırak'ın yeni sezon çekimleri için imaj değiştirdi.
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Reyting rekortmeni aşiret dizisi Uzak Şehir, geçtiğimiz günlerde 2. kez sezon finali yaptı.
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Ozan Akbaba'nın Çırak dizisinin yeni sezonu için imajı:
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV ve Dizi/Sinema Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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