ATV’nin Yeni Dizisinin Adı Belli Oldu: Başrolünde Sürpriz Bir İsim Var
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Yeni sezon için hazırlanan diziler arasında en çok konuşulan projelerden biriyle ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Uzun süredir dizilerden uzak olan ünlü bir oyuncunun yeni adresi belli oldu. Televizyon tarihine damga vuran yapımlarda rol alan oyuncu, bu kez hem kamera önünde hem de yapım tarafında yer alacak. ATV ekranlarında yayınlanacak yeni proje için hazırlıklar hız kazandı. Dizinin adı, yönetmeni ve senaryo ekibi netleşirken oyuncu kadrosu için de çalışmalar başladı.
Kaynak: Birsen Altuntaş
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Son olarak “Ben Bu Cihana Sığmazam” dizisinde seyirci karşısına çıkan Oktay Kaynarca’nın yeni projesi belli oldu.
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Hamal’ın yönetmen koltuğunda Mustafa Şevki Doğan oturacak.
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun oldum. İçerik üretmeye ve dijital yayıncılığa olan ilgimle medya sektöründeki yolculuğuma 2022 yılında Onedio’da başladım. Bu süreçte farklı kategorilerde içerikler hazırlayarak editoryal deneyimimi geliştirdim. Özellikle televizyon ve magazin dünyasını yakından takip ediyor; dizi, sinema ve TV sektöründeki gelişmeleri okuyucularla buluşturuyorum. Yeni projeler, oyuncu transferleri, setlerden gelen haberler, reyting sonuçları ve kulis bilgileri üzerine içerikler üretirken, magazin gündeminde öne çıkan açıklamaları, sosyal medyada konuşulan olayları ve ünlü isimlerle ilgili gelişmeleri de yakından takip ediyorum.
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