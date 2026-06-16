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ATV’nin Yeni Dizisinin Adı Belli Oldu: Başrolünde Sürpriz Bir İsim Var

ATV’nin Yeni Dizisinin Adı Belli Oldu: Başrolünde Sürpriz Bir İsim Var

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - TV&Magazin Editörü
16.06.2026 - 08:45
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Yeni sezon için hazırlanan diziler arasında en çok konuşulan projelerden biriyle ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Uzun süredir dizilerden uzak olan ünlü bir oyuncunun yeni adresi belli oldu. Televizyon tarihine damga vuran yapımlarda rol alan oyuncu, bu kez hem kamera önünde hem de yapım tarafında yer alacak. ATV ekranlarında yayınlanacak yeni proje için hazırlıklar hız kazandı. Dizinin adı, yönetmeni ve senaryo ekibi netleşirken oyuncu kadrosu için de çalışmalar başladı.

Kaynak: Birsen Altuntaş

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Son olarak “Ben Bu Cihana Sığmazam” dizisinde seyirci karşısına çıkan Oktay Kaynarca’nın yeni projesi belli oldu.

Son olarak “Ben Bu Cihana Sığmazam” dizisinde seyirci karşısına çıkan Oktay Kaynarca’nın yeni projesi belli oldu.

Yıllardır Kurtlar Vadisi, Adanalı, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz ve Ben Bu Cihana Sığmazam gibi yapımlarla ekranların en çok konuşulan oyuncularından biri olan Kaynarca, bu kez “Hamal” adlı diziyle izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. ATV için hazırlanan projede Oktay Kaynarca yalnızca başrol oyuncusu olarak değil, yapımcı olarak da görev üstlenecek. Yeni dizinin hazırlıkları bir süredir devam ederken kamera arkası ekibi de şekillenmeye başladı.

Hamal’ın yönetmen koltuğunda Mustafa Şevki Doğan oturacak.

Hamal’ın yönetmen koltuğunda Mustafa Şevki Doğan oturacak.

Dizinin senaryosunu ise Kerem Deren, Çisil Hazal Tenim ve Bilge Kurban kaleme alıyor. Yapım ekibi şu sıralar oyuncu kadrosunu oluşturmak için görüşmelerini sürdürüyor. Projede yer alacak diğer isimlerin önümüzdeki günlerde açıklanması bekleniyor.

Oktay Kaynarca’nın uzun yıllardır yer aldığı projelerde güçlü ve etkili karakterleri canlandırması, yeni diziye yönelik beklentiyi de yükseltti. Özellikle Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde canlandırdığı Hızır Çakırbeyli karakteriyle geniş bir izleyici kitlesine ulaşan oyuncunun yeni rolü merak ediliyor. Hamal’ın hikayesiyle ilgili ayrıntılar henüz paylaşılmış değil. Ancak dizinin yeni sezonun dikkat çeken yapımları arasında gösterildiği konuşuluyor. Yapım ekibi çekim hazırlıklarını sürdürürken oyuncu seçimlerinin kısa süre içinde tamamlanması hedefleniyor. Eylül ayında ekrana gelmesi planlanan proje için geri sayım başladı.

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
TV&Magazin Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun oldum. İçerik üretmeye ve dijital yayıncılığa olan ilgimle medya sektöründeki yolculuğuma 2022 yılında Onedio’da başladım. Bu süreçte farklı kategorilerde içerikler hazırlayarak editoryal deneyimimi geliştirdim. Özellikle televizyon ve magazin dünyasını yakından takip ediyor; dizi, sinema ve TV sektöründeki gelişmeleri okuyucularla buluşturuyorum. Yeni projeler, oyuncu transferleri, setlerden gelen haberler, reyting sonuçları ve kulis bilgileri üzerine içerikler üretirken, magazin gündeminde öne çıkan açıklamaları, sosyal medyada konuşulan olayları ve ünlü isimlerle ilgili gelişmeleri de yakından takip ediyorum.
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