ATV’nin Yeni Dizisinin Adı Belli Oldu: Başrolünde Sürpriz Bir İsim Var

Yıllardır Kurtlar Vadisi, Adanalı, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz ve Ben Bu Cihana Sığmazam gibi yapımlarla ekranların en çok konuşulan oyuncularından biri olan Kaynarca, bu kez “Hamal” adlı diziyle izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. ATV için hazırlanan projede Oktay Kaynarca yalnızca başrol oyuncusu olarak değil, yapımcı olarak da görev üstlenecek. Yeni dizinin hazırlıkları bir süredir devam ederken kamera arkası ekibi de şekillenmeye başladı.