Bu Davranışlardan Kaçını Yapıyorsun? Mükemmeliyetçilik Seviyeni Ölçelim!

Mükemmeliyetçilik sadece “Her şey kusursuz olsun” demek değil. Bazen bir işi defalarca kontrol etmek, gönderdiğin mesajdaki tek bir yazım hatasına saatlerce takılmak, başkalarının seni nasıl değerlendirdiğini fazla düşünmek ya da yaptığın güzel bir şeyin bile eksik tarafını bulmak şeklinde karşımıza çıkabiliyor.

Peki sende ne kadar var? Aşağıdaki davranışlardan kaç tanesini kendinde görüyorsun?