Senin Arkadaş Grubun Bir Şarkı Olsaydı Hangisi Olurdu?

Senin arkadaş grubun sitcom gibi! Biriniz başka bir şey söyler, diğeriniz tamamen farklı bir plan yapar ve gecenin sonunda kendinizi nerede bulacağınız belli olmaz. Ama kabul edelim, Sizin grubunuzda sıkılmak neredeyse imkansız! Planlarınızın çoğu son dakika değişse de bir şekilde herkes eğlenmeyi başarıyor. Eğlence demişken de Serdar Ortaç'ın Dansöz şarkısı tam sizin enerjinizi yansıtıyor! O halde canlı dinleme fırsatını da kaçırmayın!

Bu etkinlik için biletini hemen Passo’dan alabilirsin!