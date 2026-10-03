Senin Arkadaş Grubun Bir Şarkı Olsaydı Hangisi Olurdu?
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Arkadaş grubunu tek bir şarkıyla anlatmak zor olsa da bazı grupların enerjisi uzaktan belli oluyor! Derin sohbetler, şakalar, maceralar... Her an için ayrı bir şarkı yazılabilir. Peki sizin grubunuz bir şarkı olsaydı hangisi olurdu? Cevabı birlikte öğrenelim. 👇
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1. Arkadaş grubunda planları genelde kim yapar?
2. Birlikte dışarı çıktığınızda ilk ne olur?
3. Gruptan biri “Size bir şey anlatacağım ama aramızda kalsın.” dedi. İlk ne düşünürsün?
4. Arkadaş grubunun en belirgin özelliği ne?
5. Aranızdan biri sevgilisinden ayrılırsa ilk ne yaparsın?
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6. Arkadaş grubunla bir tatil planlasan nereye gitmek istersin?
7. Grupta bir tartışma çıktı diyelim, ne yaparsın?
8. Son olarak söyle bakalım, WhatsApp grubunuzun adı ne olmalı?
Kenan Doğulu - Çakkıdı 💃
Teoman - 17
Sertab Erener - Rengarenk
Serdar Ortaç - Dansöz 💃
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Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunuyum. Öğrencilik yıllarımdan itibaren hikaye anlatıcılığına, dijital içerik üretimine ve gündelik hayatın içinden ilgi çekici konulara her zaman merak duydum. Onedio’da, okuyucuyla bağ kuran, hem eğlenceli hem de bilgi veren içerikler üretmeye çalışıyorum. Amacım, okuyan herkesin kendinden bir parça bulabileceği, merakla tıklayacağı ve severek paylaşacağı içerikler hazırlamak.
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