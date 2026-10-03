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Senin Arkadaş Grubun Bir Şarkı Olsaydı Hangisi Olurdu?

etiket Senin Arkadaş Grubun Bir Şarkı Olsaydı Hangisi Olurdu?

İrem Coşkun
İrem Coşkun - Onedio Editörü
03.10.2026 - 20:01
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Arkadaş grubunu tek bir şarkıyla anlatmak zor olsa da bazı grupların enerjisi uzaktan belli oluyor! Derin sohbetler, şakalar, maceralar... Her an için ayrı bir şarkı yazılabilir. Peki sizin grubunuz bir şarkı olsaydı hangisi olurdu? Cevabı birlikte öğrenelim. 👇

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1. Arkadaş grubunda planları genelde kim yapar?

2. Birlikte dışarı çıktığınızda ilk ne olur?

3. Gruptan biri “Size bir şey anlatacağım ama aramızda kalsın.” dedi. İlk ne düşünürsün?

4. Arkadaş grubunun en belirgin özelliği ne?

5. Aranızdan biri sevgilisinden ayrılırsa ilk ne yaparsın?

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6. Arkadaş grubunla bir tatil planlasan nereye gitmek istersin?

7. Grupta bir tartışma çıktı diyelim, ne yaparsın?

8. Son olarak söyle bakalım, WhatsApp grubunuzun adı ne olmalı?

Kenan Doğulu - Çakkıdı 💃

Kenan Doğulu - Çakkıdı 💃

Senin arkadaş grubunun enerjisi bitmek bilmiyor! Bir araya geldiğiniz anda ortamın seviyesi yükseliyor, plansız bir gece bile anında eğlenceye dönüşüyor. Sizin için “Bir kahve içip dağılırız.” diye başlayan gece, sabaha karşı anca bitiyor. Kısacası eğlence nerede, siz oradasınız! Tıpkı Kenan Doğulu'nun meşhur Çakkıdı şarkısındaki gibi bir enerjiye sahipsiniz. Eğer şarkıyı canlı dinlemek istiyorsanız Kenan Doğulu konserlerini kaçırmayın! 

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Teoman - 17

Teoman - 17

Sizin arkadaşlığınız biraz nostaljik, çoğu zaman geçmişe dalıp “Biz neler yaşadık be!” diyorsunuz. Birbirinizi tiye almaktan büyük keyif alıyor, arada hayatı fazla sorguluyor ama sonunda yine beraber gülüyorsunuz. Saatlerce aynı masada oturup hem geçmiş ilişkileri hem de hayatın anlamını konuşabilecek bir ekipsiniz. Bazen herkes kendi dünyasına çekilse de bir mesajla yeniden bir araya gelmeniz çok kolay. Sizin grubun soundtrack'i kesinlikle Teoman olmalı. O halde Teoman'ı canlı dinleme fırsatını kaçırmayın! 

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Sertab Erener - Rengarenk

Sertab Erener - Rengarenk

Senin grubun tam anlamıyla rengarenk! Herkesin karakteri farklı ama bir araya geldiğinizde ortaya müthiş bir uyum çıkıyor. Bol kahkaha, bol sohbet, bol anı... Sizin arkadaşlığınızın en güzel tarafı, kimsenin birbirine benzememesi. Biriniz sakin, biriniz çılgın, biriniz grubun aklı başında kişisi olabilir ama herkes birbirinin açığını kapatıyor. Tıpkı Sertab Erener'in Rengarenk şarkısı gibi bir havanız var. O halde bu konseri de kaçırmamanız gerekiyor! 

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Serdar Ortaç - Dansöz 💃

Serdar Ortaç - Dansöz 💃

Senin arkadaş grubun sitcom gibi! Biriniz başka bir şey söyler, diğeriniz tamamen farklı bir plan yapar ve gecenin sonunda kendinizi nerede bulacağınız belli olmaz. Ama kabul edelim, Sizin grubunuzda sıkılmak neredeyse imkansız! Planlarınızın çoğu son dakika değişse de bir şekilde herkes eğlenmeyi başarıyor. Eğlence demişken de Serdar Ortaç'ın Dansöz şarkısı tam sizin enerjinizi yansıtıyor! O halde canlı dinleme fırsatını da kaçırmayın! 

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İrem Coşkun
İrem Coşkun
Onedio Editörü
Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunuyum. Öğrencilik yıllarımdan itibaren hikaye anlatıcılığına, dijital içerik üretimine ve gündelik hayatın içinden ilgi çekici konulara her zaman merak duydum. Onedio’da, okuyucuyla bağ kuran, hem eğlenceli hem de bilgi veren içerikler üretmeye çalışıyorum. Amacım, okuyan herkesin kendinden bir parça bulabileceği, merakla tıklayacağı ve severek paylaşacağı içerikler hazırlamak.
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