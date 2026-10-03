Yargıtay'dan Yetim Aylığı Kararı: Boşandığı Eşiyle Aynı Evde Yaşayanın Aylığı Kesilecek
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Yargıtay 10. Hukuk Dairesi, yetim aylığı alan bir kadının dosyasında verdiği kararıyla bu aylığa ilişkin sınırları netleştirdi. Karar, benzer durumdaki çok sayıda kişiyi yakından ilgilendiriyor.
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Yargıtay, boşanmanın amaç ve sebebinin araştırılmasına gerek görmedi.
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Aylık 2008'de boşandığı eşiyle birlikte yaşadığı gerekçesiyle kesildi.
Dosya eksik inceleme gerekçesiyle yeniden değerlendirilecek.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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