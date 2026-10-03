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Yargıtay'dan Yetim Aylığı Kararı: Boşandığı Eşiyle Aynı Evde Yaşayanın Aylığı Kesilecek

Yargıtay'dan Yetim Aylığı Kararı: Boşandığı Eşiyle Aynı Evde Yaşayanın Aylığı Kesilecek

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Gündem ve Spor Editörü
03.10.2026 - 19:52
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Yargıtay 10. Hukuk Dairesi, yetim aylığı alan bir kadının dosyasında verdiği kararıyla bu aylığa ilişkin sınırları netleştirdi. Karar, benzer durumdaki çok sayıda kişiyi yakından ilgilendiriyor.

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Yargıtay, boşanmanın amaç ve sebebinin araştırılmasına gerek görmedi.

Yargıtay, boşanmanın amaç ve sebebinin araştırılmasına gerek görmedi.

Yargıtay, yasal düzenlemede boşanmanın amacına ilişkin herhangi bir ölçüt bulunmadığına dikkat çekti. Daire, 1 Ekim 2008 tarihinden itibaren boşandığı eşiyle fiilen birlikte yaşadığı tespit edilen kişilerin gelir veya aylıklarının kesilmesinin zorunlu olduğunu belirtti. Kararın gerekçesinde 'Boşanmanın amacına-saikine yönelik herhangi bir düzenlemeye yer verilmediğinden, eşlerin boşanma iradelerinin gerçekliğinin araştırılması söz konusu olmamalıdır.' ifadesi yer aldı.

Aylık 2008'de boşandığı eşiyle birlikte yaşadığı gerekçesiyle kesildi.

Aylık 2008'de boşandığı eşiyle birlikte yaşadığı gerekçesiyle kesildi.

Bursa'da yaşayan bir kadın, 2001 yılında boşandığı eşinden sonra 2002'de vefat eden babasının yetim aylığını alıyordu. SGK, kadının eski eşiyle fiilen aynı evde yaşamaya devam ettiğini belirterek aylığı 26 Ekim 2008'de kesti. Kadın 2022'de yeniden başvurdu, açtığı davada ilk derece mahkemesi aylıkların ödenmesine karar verdi. SGK'nın itirazı üzerine dosya Yargıtay'a taşındı.

Dosya eksik inceleme gerekçesiyle yeniden değerlendirilecek.

Dosya eksik inceleme gerekçesiyle yeniden değerlendirilecek.

Yargıtay, yerel mahkemenin emniyet araştırması ve birkaç tanık beyanıyla karar vermesini eksik inceleme olarak değerlendirdi ve kararı bozdu. Dosyanın yeniden ele alınmasında davacı ile eski eşinin nüfus kayıt sistemindeki adres kayıtlarının getirtilmesi, tartışmalı dönemde aynı adreste yaşayıp yaşamadıklarının araştırılması isteniyor. Bu araştırmada muhtar, komşu, kapıcı ve yöneticiler gibi tanıkların dinlenmesi gerektiği belirtildi.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Gündem ve Spor Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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