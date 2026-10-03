Yargıtay'dan Yetim Aylığı Kararı: Boşandığı Eşiyle Aynı Evde Yaşayanın Aylığı Kesilecek

Yargıtay, yerel mahkemenin emniyet araştırması ve birkaç tanık beyanıyla karar vermesini eksik inceleme olarak değerlendirdi ve kararı bozdu. Dosyanın yeniden ele alınmasında davacı ile eski eşinin nüfus kayıt sistemindeki adres kayıtlarının getirtilmesi, tartışmalı dönemde aynı adreste yaşayıp yaşamadıklarının araştırılması isteniyor. Bu araştırmada muhtar, komşu, kapıcı ve yöneticiler gibi tanıkların dinlenmesi gerektiği belirtildi.