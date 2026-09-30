Yargıtay'dan Milyonlarca İşçiye Maaş ve Avans Kararı: İzin Ücretini Peşin Alamayan Tazminatla Ayrılabilecek

Tatile çıkarken peşin ödeme ya da avans alamayan A.B. isimli işçi iş sözleşmesini feshedip İş Mahkemesi'ne başvurdu. Mahkeme feshi haklı bularak kıdem tazminatına hükmetti, Bölge Adliye Mahkemesi (BAM) 15. Hukuk Dairesi de itirazları reddetti.

Benzer durumdaki B.K. isimli işçi ise izne çıkarken peşin ödeme alamayınca istifa etti. Bu kez İş Mahkemesi, feshe konu edilen hususların haklı fesih sebebi olmadığı gerekçesiyle kıdem tazminatı talebini reddetti; dosya BAM 9. Hukuk Dairesi'nden de döndü.

Aynı şehirde, aynı davalarda iki dairenin kesin nitelikteki kararlarının uyuşmaması üzerine BAM Hukuk Daireleri Başkanlar Kurulu devreye girdi ve konuyu Yargıtay'a taşıdı.

Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, 4857 sayılı İş Kanunu'nun 57. maddesini hatırlattı. Maddeye göre işveren, yıllık ücretli iznini kullanan her işçiye izin dönemine ilişkin ücretini izne başlamadan önce peşin olarak ödemek ya da avans olarak vermek zorunda. Daire, işçinin talebi olmasa bile bu ödemenin yapılmamasının İş Kanunu'nun 24/II-(e) ve (f) bentlerine aykırılık oluşturduğunu ve haklı fesih gerekçesi olacağını vurguladı.

İşverenin, işçiye hak ettiğinden fazla izin kullandırdığı yönündeki savunması da kabul görmedi. Kararda şu ifadeler yer aldı: 'Hak kazandığı yıllık izin süresinin üstünde yıllık izin kullandırılmış olması, yıllık izin ücretinin mutlak emredici nitelikte olan 57. maddeye göre izin başlamadan evvel peşinen veya avans olarak ödenmesi yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.'

Yargıtay, uyuşmazlığın BAM 15. Hukuk Dairesi'nin kararı doğrultusunda giderilmesi gerektiği sonucuna vardı. Yani izne çıkarken parasını alamayıp işten ayrılan işçi, artık emsal bir kararın arkasında dava açabilecek.