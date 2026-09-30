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Yargıtay'dan Milyonlarca İşçiye Maaş ve Avans Kararı: İzin Ücretini Peşin Alamayan Tazminatla Ayrılabilecek

Yargıtay'dan Milyonlarca İşçiye Maaş ve Avans Kararı: İzin Ücretini Peşin Alamayan Tazminatla Ayrılabilecek

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
30.09.2026 - 12:21
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Yargıtay, yıllık izne çıkan işçiye izin dönemine ait ücretin peşin ya da avans olarak ödenmemesini işçi açısından haklı fesih nedeni olarak kabul etti. Karar, özel sektörde çalışan milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor; izin parasını alamadığı için işten ayrılan işçi kıdem tazminatını da talep edebilecek.

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Kararın arkasında, aynı şehirde iki ayrı mahkemenin aynı konuda zıt hüküm vermesi yatıyor.

Kararın arkasında, aynı şehirde iki ayrı mahkemenin aynı konuda zıt hüküm vermesi yatıyor.

Tatile çıkarken peşin ödeme ya da avans alamayan A.B. isimli işçi iş sözleşmesini feshedip İş Mahkemesi'ne başvurdu. Mahkeme feshi haklı bularak kıdem tazminatına hükmetti, Bölge Adliye Mahkemesi (BAM) 15. Hukuk Dairesi de itirazları reddetti.

Benzer durumdaki B.K. isimli işçi ise izne çıkarken peşin ödeme alamayınca istifa etti. Bu kez İş Mahkemesi, feshe konu edilen hususların haklı fesih sebebi olmadığı gerekçesiyle kıdem tazminatı talebini reddetti; dosya BAM 9. Hukuk Dairesi'nden de döndü.

Aynı şehirde, aynı davalarda iki dairenin kesin nitelikteki kararlarının uyuşmaması üzerine BAM Hukuk Daireleri Başkanlar Kurulu devreye girdi ve konuyu Yargıtay'a taşıdı.

Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, 4857 sayılı İş Kanunu'nun 57. maddesini hatırlattı. Maddeye göre işveren, yıllık ücretli iznini kullanan her işçiye izin dönemine ilişkin ücretini izne başlamadan önce peşin olarak ödemek ya da avans olarak vermek zorunda. Daire, işçinin talebi olmasa bile bu ödemenin yapılmamasının İş Kanunu'nun 24/II-(e) ve (f) bentlerine aykırılık oluşturduğunu ve haklı fesih gerekçesi olacağını vurguladı.

İşverenin, işçiye hak ettiğinden fazla izin kullandırdığı yönündeki savunması da kabul görmedi. Kararda şu ifadeler yer aldı: 'Hak kazandığı yıllık izin süresinin üstünde yıllık izin kullandırılmış olması, yıllık izin ücretinin mutlak emredici nitelikte olan 57. maddeye göre izin başlamadan evvel peşinen veya avans olarak ödenmesi yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.'

Yargıtay, uyuşmazlığın BAM 15. Hukuk Dairesi'nin kararı doğrultusunda giderilmesi gerektiği sonucuna vardı. Yani izne çıkarken parasını alamayıp işten ayrılan işçi, artık emsal bir kararın arkasında dava açabilecek.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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