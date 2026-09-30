Yargıtay'dan Milyonlarca İşçiye Maaş ve Avans Kararı: İzin Ücretini Peşin Alamayan Tazminatla Ayrılabilecek
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Yargıtay, yıllık izne çıkan işçiye izin dönemine ait ücretin peşin ya da avans olarak ödenmemesini işçi açısından haklı fesih nedeni olarak kabul etti. Karar, özel sektörde çalışan milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor; izin parasını alamadığı için işten ayrılan işçi kıdem tazminatını da talep edebilecek.
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Kararın arkasında, aynı şehirde iki ayrı mahkemenin aynı konuda zıt hüküm vermesi yatıyor.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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