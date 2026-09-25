Yargıtay'dan İhbar Tazminatı ve Kıdem Tazminatı Konusunda Bir Emsal Karar Daha

Davanın merkezinde, narenciye bahçesinin her işine koşan bir işçi var. B.G., cüzi bir ücret karşılığında hem bahçeye hem hayvanlara baktığını, bahçe sahibinin tahsis ettiği kulübede ailesiyle birlikte yaşadığını anlattı.

İşten çıkarılınca İş Mahkemesi'nin yolunu tutan B.G.'nin iddiaları ağırdı. Sigortasız çalıştırıldığını, son 5 yıla ait ücretini alamadığını ve hak ettiği parayı istediği anda iş sözleşmesinin haksız yere sona erdirildiğini dile getirdi.

Dilekçedeki talep listesi de uzundu: Kıdem ve ihbar tazminatının yanı sıra ücret, yıllık ücretli izin, asgari geçim indirimi, fazla çalışma, hafta tatili, ulusal bayram ve genel tatil alacaklarının bahçe sahibinden tahsil edilmesi istendi.