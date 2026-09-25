Yargıtay'dan İhbar Tazminatı ve Kıdem Tazminatı Konusunda Bir Emsal Karar Daha
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Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, tarım işçilerinin kıdem ve ihbar tazminatı haklarına ışık tutan emsal niteliğinde bir karara imza attı. 8 yıl boyunca ailesiyle birlikte bir narenciye bahçesindeki kulübede kalıp bahçenin bakımını yapan B.G.'nin davasında Yüksek Mahkeme, işçiye kıdem tazminatı ödenemeyeceğini ama ihbar tazminatı ile yıllık izin ücretinin mutlaka hesaplanması gerektiğini söyledi. İlk derece mahkemesi ve istinafın reddettiği dava, bu kararla yeniden masaya geldi.
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B.G., 8 yıl boyunca bahçenin ve hayvanların bakımını üstlendi; karşılığında ailesiyle bahçedeki kulübede kaldı.
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Bahçe sahibi ise B.G.'nin işçi değil, kulübede cüzi bir bedelle oturan bir kiracı olduğunu savundu.
Yargıtay, tanık ifadelerine dayanarak bahçe sahibiyle B.G. arasında bir iş ilişkisi bulunduğuna hükmetti.
Ancak işin tarım işi olması, B.G.'nin kıdem tazminatı hakkını ortadan kaldırdı.
Ödenmeyen ücret ise asgari ücret üzerinden hesaplanacak, oturduğu kulübenin kirası bu tutardan düşülecek.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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